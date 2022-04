Premiera POCO F4 GT: wydajny smartfon dla graczy z magnetycznymi triggerami i topową specyfikacją techniczną

W portfolio produktowym submarki Xiaomi pojawił się nowy smartfon. POCO F4 GT, bo tak nazywa się urządzenie, jest modelem przeznaczonym dla graczy, choć z jego zalet mogą skorzystać również inne osoby, oczekujące ponadprzeciętnej wydajności. W urządzeniu znajdziemy bowiem najnowszy, flagowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, który wspierają szybka pamięć UFS 3.1 i LPDDR5 RAM. Dodajmy do tego obsługę technologii LiquidCool 3.0, odpowiadającej za chłodzenie, a otrzymamy „potwora” wprost stworzonego do gier. Przynajmniej w teorii. Podwójne chłodzenie VC o powierzchni 4860 mm2 ma szansę okiełznania SD 8 Gen 1 znanego z nadmiernego nagrzewania się. Jednostka obliczeniowa nie jest jednak wszystkim, co oferuje POCO F4 GT. Przyjrzyjmy się szczegółom.

W ofercie submarki Xiaomi pojawił się nowy smartfon dla graczy. POCO F4 GT oferuje solidną konfigurację, która w połączeniu z chłodzeniem LiquidCool 3.0 powinna zapewnić wysoką wydajność w wymagających produkcjach growych. Mamy też mały bonus.

Na początek nieco o specyfikacji. Poza 4 nm procesorem taktowanym maksymalną częstotliwością 3,0 GHz, znajdziemy tutaj GPU Adreno 730, silnik AI 7. generacji, 8 GB lub 12 GB RAM i 128 GB lub 256 GB pamięci UFS 3.1 na dane użytkownika. Za sprawną pracę całości będzie odpowiadał Android 12 z nakładką MIUI 13 for POCO. Obraz wyświetlimy na 6,7-calowym, płaskim panelu AMOLED o rozdzielczości 2400 x 1080 pikseli o proporcjach 20:9. Mamy tutaj odświeżanie do 120 Hz oraz próbkowanie dotyku 480 GHz. Nie zabrakło wsparcia DCI-P3 oraz HDR10+. Ekran chroniony jest warstwą chemicznie hartowanego szkła Gorilla Glass Victus.

W obudowie o wymiarach 162,5 x 76,7 x 8,5 mm i wadze 210 g zamknięto akumulator o pojemności 4700 mAh, który naładujemy z mocą 120 W w czasie wynoszącym zaledwie 27 minut. Co więcej, stosowny adapter jest dostarczany w ramach zestawu sprzedażowego. Poza designem, który mocno nawiązuje do tematu gamingu, ukłonem w stronę graczy są magnetyczne triggery, które zaoferują dodatkowe wrażenia podczas zabawy. W POCO F4 GT znajdziemy ponadto 5G, Bluetooth 5.2, WiFi 6E, NFC oraz system stereo.

W temacie fotografii jest dobrze, ale nic ponadto. Do dyspozycji użytkownika oddano 64 MP aparat szerokokątny Sony IMX868 z jasnością f/1.9, 8 MP, ultraszeroki kąt (f/2.2) oraz dodatkową 2 MP kamerę do zdjęć makro. Na froncie znajdziemy 20 MP jednostkę z przysłoną f/2.4. Jak można zauważyć, producent skupił się tu przede wszystkim na możliwościach związanych z wirtualną rozrywką w postaci gier. POCO F4 GT będzie dostępny w trzech kolorach: Stealth Black, Knight Silver i Cyber Yellow. Będzie również oferowany w dwóch wariantach pamięci: 8 GB + 128 GB oraz 12 GB + 256 GB. Co z ceną? W końcu to ona gra najczęściej pierwsze skrzypce przy wyborze konkretnego modelu. Podstawowy wariant został wyceniony na 2999 zł. Wersja wyższa to wydatek 3499 zł.

POCO F4 GT Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Ekran 6,7-calowy AMOLED

2400 x 1080 pix

120 Hz

20:9 RAM 8 GB lub 12 GB Pamięć na dane 128 GB lub 256 GB Aparat główny 64 MP szeroki kąt f/1.9

8 MP ultraszeroki kąt f/2.2

2 MP makro f/2.4 Przednia kamerka 20 MP f/2.4 Akumulator 4700 mAh

120 W System Android 12, MIUI 13 Wymiary i waga 162,5 x 76,7 x 8,5 mm

210 g Cena 2999 zł (8 GB + 128 GB)

3499 zł (12 GB + 256 GB)

Źródło: POCO