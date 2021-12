Test POCO M4 Pro 5G - niedrogi smartfon z ekranem zgodnym z DCI-P3, głośnikami stereo i ciekawą konstrukcją

Segment smartfonów kosztujących w okolicach tysiąca złotych może wydawać się zatłoczony, ale prawda jest taka, że większość modeli na nim dostępnych jest zwyczajnie „nijaka”. Z tego też powodu klienci stale wyczekują nowości, które mogą wprowadzić do rzeczonej kategorii nieco dynamiki. Czy POCO M4 Pro 5G, który debiutuje dziś na polskim rynku, przyniesie powiew świeżości? Nie do końca, ale w żadnym wypadku nie można nazwać urządzenia przeciętnym. W smartfonie znalazło się kilka naprawdę przydatnych rozwiązań, które w połączeniu z bogatym w funkcje oprogramowaniem, atrakcyjnym wyglądem oraz wysoką kulturą pracy, pozwalają ocenić je stosunkowo wysoko. Nie wszystko okazało się jednak satysfakcjonujące. Bez zbędnego przedłużania – zapraszam na test POCO M4 Pro 5G.

Autor: Marcin Karbowiak

POCO M4 Pro 5G to już piąty model submarki Xiaomi w tym roku. Nowość dołącza do obecnych w ofercie producenta smartfonów POCO F3, POCO X3 GT, POCO X3 Pro oraz POCO M3 Pro 5G. Tym samym portfolio POCO staje się kompletne. Sprzęt stanowi pewien progres względem poprzednika. POCO M3 Pro 5G nie mógł pochwalić się normą IP53 potwierdzającą odporność na kurz i zachlapanie, a chip został wykonany w nowszym procesie technologicznym 6 nm. Co więcej, znajdziemy tutaj bardzo dobre, jak na tę klasę cenową głośniki stereo oraz szybkie ładowanie mocą 33 W. Poprzednik obsługiwał jedynie 18 W. Muszę pochwalić POCO M4 Pro 5G za brak aparatu makro i czujnika głębi. Chwalenie za braki może wydać się pozbawione sensu, ale uważam, że dodawanie obiektywów na siłę, mija się z celem. W większości przypadków wspomniane kamery nie są szczególnie użyteczne.

Czy smartfon POCO M4 Pro 5G jest urządzeniem wartym zakupu? Wzięliśmy sprzęt na redakcyjny warsztat i postanowiliśmy to sprawdzić. Poddaliśmy go testom syntetycznym jak i intensywnej pracy w codziennym użytkowaniu.

Smartfon POCO M4 Pro 5G wyposażono w 6,6-calowy panel IPS o rozdzielczości FHD+ z odświeżaniem częstotliwością 90 Hz. Próbkowanie dotyku to aż 240 Hz, natomiast jasność wynosi 450 nitów. Za wydajność odpowiada chip MediaTek Dimensity 810, GPU Mali-G57 MC2 oraz pamięć na dane użytkownika UFS 2.2. Aparat główny to jednostka z matrycą o rozdzielczości 50 MP ze światłem f/1.8, którą wspiera kamera ultraszerokokątna o rozdzielczości 8 MP. Drugi ze wspomnianych modułów radzi sobie lepiej od większości konkurencji cenowej, co stanowiło dla mnie niemałe zaskoczenie. Niestety, w POCO M4 Pro 5G zabrakło nagrywania wideo w rozdzielczości 4K, a materiały realizowane za pomocą smartfona są jedynie przeciętne.

POCO M4 Pro 5G POCO M3 Pro 5G Wyświetlacz 6,6-calowy IPS

90 Hz

2400 x 1080 pix 6,5-calowy IPS

90 Hz

2400 x 1080 pix Procesor MediaTek Dimensity 810

6 nm MediaTek Dimensity 700

7 nm Pamięć na dane 64 lub 128 GB 64 lub 128 GB Pamięć RAM 4 lub 6 GB 4 lub 6 GB Bateria 5000 mAh

33 W 5000 mAh

18 W Aparat główny 50 MP szeroki kąt f/1.8

8 MP ultraszeroki kąt f/2.2 48 MP szeroki kąt f/1.8

2 MP makro f/2.4

2 MP czujnik głębi f/2.4 Aparat przedni 16 MP 8 MP Wymiary 163,56 x 75,78 x ,75 161.8 x 75.3 x 8.9 mm Waga 195 g 190 g Kolory Żółty, czarny i niebieski Żółty, czarny i niebieski Cena 1099 zł (4 + 64 GB)

1199 (6 + 128 GB) 699 zł (4 + 64 GB)

799 zł (4 + 128 GB)

POCO M4 Pro 5G przynależy do niższej średniej półki, natomiast można przyporządkować go również do wyższej klasy budżetowej. Wśród urządzeń kosztujących w okolicach tysiąca złotych sprzęt musi zmierzyć się z całkiem udanym Redmi Note 9T 5G, realme 8 5G, POCO X3 Pro, a nawet Redmi Note 10 Pro, choć ten ostatni jest nieco droższy. Oczywiście, recenzowany sprzęt ma więcej konkurentów, natomiast pozostałe modele niekoniecznie stanowią dla niego zagrożenie. Pod uwagę brałem nie tylko kwestię hardware’u, ale także system, dodatkowe rozwiązania i to, jak sprzęt pracuje podczas codziennego użytkowania.