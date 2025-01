Redmi 12 - poznaliśmy wygląd, specyfikację oraz cenę nadchodzącego smartfona z popularnej serii

Seria budżetowych smartfonów Redmi, która od jakiegoś czasu jest osobną submarką Xiaomi, niemal od zawsze cieszy się sporą popularnością, ze względu na relatywnie niską cenę urządzeń w stosunku do oferowanych przez nie możliwości. Obecnie oczekuje się na wersję z numerkiem 12, jednak już teraz możemy poznać jej parametry oraz wygląd, dzięki nieoficjalnym informacjom. Zapowiada się dość... klasycznie, biorąc pod uwagę poprzednie modele.

Do debiutu Redmi 12 pozostało jeszcze trochę czasu, natomiast już teraz wiemy, jak będzie wyglądać przyszły smartfon oraz jego specyfikacja.

Od jakiegoś czasu nadchodzące smartfony, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę budżetowe rozwiązania pokroju Redmi, nie różnią się znacząco od siebie. Tak też będzie poniekąd w tym wypadku. Konstrukcyjnie Redmi 12 bardzo przypomina swojego dostępnego obecnie poprzednika. Znajdziemy więc ten sam układ portów oraz umiejscowienie klawiszy, oraz identyczny front z małym "podbródkiem". Czytnik linii papilarnych umieszczono w bocznym przycisku zasilania, z kolei na tyle ma się znaleźć szkło. Największej zmianie ulegnie wyspa aparatów, której teraz na wzór smartfonów Samsunga, po prostu nie będzie. Zamiast tego spotkamy się z wystającymi oczkami aparatów. Skoro o nich mowa, na tyle znalazło się miejsce na trzy obiektywy: główny 50 MP z przysłoną f/1,8, 8 MP szerokokątny (f/2,2) oraz 2 MP służący do zdjęć makro. Za wyświetlacz posłuży matryca IPS o przekątnej 6,79-cala, rozdzielczości 2460 x 1080 px oraz częstotliwości odświeżania plasującej się na poziomie 90 Hz.

Sercem sprzętu nie będzie tym razem procesor Qualcomma, a MediaTeka - Helio G88, który został wykonany w 12-nanometrowym procesie technologicznym. Składa się on z dwóch rdzeni Cortex-A75 o maksymalnym taktowaniu 2 GHz oraz sześciu Cortex-A55 z taktowaniem do 1,8 GHz. Dopełnia go układ graficzny Mali-G52 MP2, 4GB pamięci RAM oraz 128 GB pamięci wbudowanej. Akumulator to z kolei ogniwo o pojemności 5000 mAh, które naładujemy z mocą 18 W. Smartfon będzie obsługiwał tylko sieć 4G LTE. Do wad łączności można zaliczyć również obsługę Wi-Fi jedynie w paśmie 2,4 GHz. Jeśli chodzi o wymiary, to wiadomo tylko o grubości urządzenia wynoszącej 8,17 mm przy wadze 198,5 g. Na pokładzie znalazło się miejsce także dla dodatkowej karty microSD, złącza USB typu C oraz NFC. Do wyboru dostępne będą trzy wersje kolorystyczne (czarny, biały, niebieski) w cenie 199 euro. Premiera przewidywana jest na przyszły miesiąc, jednak na ten moment nie wiadomo, na jakim rynku zadebiutuje Redmi 12.

Źródło: WinFuture