Test smartfona Redmi Note 12 Pro+ 5G – dopakowany średniak, który fotografią chce konkurować nawet z flagowcami

Kupno nowego smartfona nie jest czymś tak prostym, jak mogłoby się wydawać. Co prawda w sklepach z elektroniką użytkową wszystkie wyglądają niemal tak samo, a jednak poszczególne modele potrafią się od siebie diametralnie różnić. Różnice te wynikają nie tylko z wydajności procesorów, płynności ekranów czy z czasów pracy na baterii. Parametry, które dodatkowo różnicują smartfony, dotyczą także klasy odporności czy sprawności aparatów fotograficznych. Jakby tego było mało, smartfon potrafi kosztować zarówno 600 zł, jak i 6000 zł. Nie istnieje też prosty sposób na to, aby orzec, który smartfon w danej półce cenowej opłaca się najbardziej, stąd potrzeba testów takich jak ten. W dzisiejszym przyjrzymy się najwydajniejszemu smartfonowi z serii Redmi Note 12.

Autor: Ewelina Stój

W dzisiejszej recenzji przyjrzymy się smartfonowi Redmi Note 12 Pro+ 5G. Jest to produkt z tzw. wyższej półki średniej, który możemy dziś nabyć w kwocie 2299 zł. Czym kusi nas do zakupu producent tejże konstrukcji? Materiały reklamowe wskazują m.in. na zespół aparatów z 200-megapikselową jednostką na czele. Wzorem flagowców urządzenie otrzymało także super szybkie ładowanie 120 W oraz 120-hercowy ekran AMOLED ze wsparciem Dolby Vision. Smartfon uraczony został ponadto szklanymi pleckami, chroni go warstwa chemicznie hartowanego szkła Gorilla Glass 5 oraz klasa odporności IP53, a zasila układ MediaTek Dimensity 1080. Wnikliwe oko z pewnością szybko wychwyci, że względem poprzedniej generacji mamy zmiany nie tylko pod kątem jednostek fotograficznych, ale także pod kątem pojemności akumulatora. Jest on bowiem teraz o 500 mAh większy niż ostatnio.

Redmi Note 12 Pro+ 5G zachęcać ma "żywym" wyświetlaczem AMOLED o odświeżaniu 120 Hz, wsparciem Dolby Atmos i Dolby Vision, super szybkim ładowaniem 120 W, ale przede wszystkim — aż 200 MP kamerką z OIS. Sprawdźmy więc, czy smartfon ów wart jest grzechu.

A jeśli wspomnieliśmy już o fotografii, to warto ten temat jeszcze przez moment rozwinąć. Chociażby po to, aby wysunąć założenie, że Redmi Note 12 Pro+ 5G powinien zaspokoić potrzeby użytkowników, którzy oczekują wysokiej jakości foto- i wideografii bez zbędnego przepłacania za flagowce. Taka, a nie inna specyfikacja oraz cena smartfona sprawia, że zawalczy on o klienta z modelami takimi jak chociażby Samsung Galaxy A54 czy POCO X5 Pro. Warto wziąć jednak pod uwagę także fakt, że za niewiele więcej można mieć już pracujący na układzie Snapdragon 888+ smartfon Motorola Edge 30 Fusion. Sprawdźmy jednak krok po kroku, w których kwestiach Redmi Note 12 Pro+ 5G okaże się lepszy, jak również gorszy od konkurencji.

Redmi Note 12 Pro+ 5G Samsung Galaxy A54 POCO X5 Pro Procesor MediaTek Dimensity 1080 Exynos 1380 Snapdragon 695 5G Procesor graficzny Mali-G68 Mali-G68 MP5 Adreno 619 System Android 12 Android 13 Android 13 Pamięć RAM 8 GB LPDDR4X 8 GB LPDDR4X 8 GB LPDDR4X Pamięć na dane 256 GB UFS 2.2 128 / 256 GB UFS 2.2 256 GB UFS 2.2 Obsługa kart SD nie tak, do 1 TB tak, do 1 TB DualSIM 2x nanoSIM nanoSIM + eSIM 2x nanoSIM Łączność 5G, WiFi 6, BT 5.2, NFC, IrDA, USB-C 2.0 5G, WiFi 6, BT 5.3, NFC, USB-C 2.0 5G, WiFi 5, BT 5.1, NFC, IrDA, USB-C 2.0 Ekran 6,67", Flow AMOLED, 2400 x 1080 px, 120 Hz 6,4", AMOLED, 2340 x 1080 px, 120 Hz 6,67", AMOLED, 2400 x 1080 px, 120 Hz Kamera tylna 200 + 8 + 2 MP 50 + 12 + 8 MP 48 + 8 + 2 MP Kamera przednia 16 MP 32 MP 13 MP Klasa odporności IP53 IP67 IP53 Akumulator 5000 mAh, 120 W 5000 mAh, 25 W 5000 mAh, 33 W Wymiary i waga 163 x 76 x 8 mm, 215 g 158 x 77 x 8 mm, 202 g 166 x 76 x 8 mm, 189 g Premierowa cena 8 + 256 GB - 2299 zł 8 + 128 - 2399 zł 8 + 256 GB - 1599 zł

Jak jednak z pewnością wiecie, sucha specyfikacja prawie nigdy nie wystarcza, aby określić, czy urządzenie pokroju smartfona rzeczywiście warte jest zainteresowania, a zwłaszcza — jak ma się ono do konkurencji. Dlatego też nie przedłużając bardziej niż to potrzebne, rzućmy jeszcze okiem na powyższą tabelę ze specyfikacją naszego testowego egzemplarza w towarzystwie wspomnianych rywali i przejdźmy już do kluczowych elementów recenzji na następnych stronach. Recenzję zaczniemy klasycznie od sekcji opisującej wygląd oraz wyposażenie smartfona, by następnie zagłębić się w kolejne kwestie takie jak jakość wyświetlacza, wydajność, kultura pracy czy możliwości fotograficzne.