Redmi Note 12 - premiera serii smartfonów dla mniej i trochę bardziej wymagających. Wśród nich model z aparatem 200 MP

Za nami kolejna już premiera serii smartfonów Redmi Note 12. Zaraz, zaraz — jak to kolejna? Ano kolejna. Pierwsza miała miejsce w Chinach w listopadzie minionego roku, kolejna (na początku tego roku) w Indiach, a obecnie jesteśmy świeżo po premierze europejskiej. Jednak tak naprawdę dopiero ta premiera jest dla nas istotna, ponieważ smartfony w wersjach na rynek chiński czy indyjski odbiegają czasem specyfikacją od wariantów europejskich. Co więc dokładnie otrzymamy nabywając jeden ze smartfonów Redmi Note 12?

Za nami europejska premiera smartfonów z serii Redmi Note 12. Jest ona o tyle kluczowa, że właśnie te wersje urządzeń trafią ostatecznie także na polski rynek. Stanie się to już za tydzień, wtedy też poznamy polskie ceny.

Zacznijmy jak Hitchcock — od konkretów. A tym jest z pewnością najwyższy model w serii — Redmi Note 12 Pro+ 5G. Konkretna jest tu mianowicie grupa aparatów z 200-megapikselową jednostką na czele (Samsung ISOCELL HPX). Wzorem flagowców urządzenie otrzymało także super szybkie ładowanie 120 W oraz 120-hercowy ekran AMOLED ze wsparciem Dolby Vision. Smartfon uraczony został ponadto szklanymi pleckami, chroni go warstwa chemicznie hartowanego szkła Gorilla Glass 5 oraz klasa odporności IP53, zasila zaś układ MediaTek Dimensity 1080. Jest to SoC wykonany w procesie technologicznym TSMC 6 nm. To właśnie Redmi Note 12 Pro+ ma zaspokoić potrzeby użytkowników, którzy oczekują wysokiej jakości foto- i wideografii. Oprócz szerokokątnego obiektywu 200 MP smartfon oferuje wszak (po raz pierwszy w serii) optyczną stabilizację obrazu. Jest też świetna wiadomość dla melomanów — smartfon wyposażono nie tylko w głośniki stereo ze wsparciem Dolby Atmos, ale także w złącze słuchawkowe 3,5 mm jack. Na koniec zdradzę, że równo za tydzień, wraz z polską premierą (i ceną) smartfona, pojawi się na PurePC jego recenzja.

Redmi Note 12 Pro+ 5G

Model nieco niższy — Redmi Note 12 Pro 5G — jest niemal bliźniakiem modelu z plusem, jednak aby mógł być bardziej przystępny cenowo, otrzymał inny aparat, wciąż jednak o słusznej rozdzielczości równej 50 MP. Jest to, swoją drogą, sensor Sony IMX766, a więc ten sam, który pojawił się w ubiegłorocznym flagowcu Xiaomi 12. W obu wspomnianych urządzeniach (Note 12 Pro i Note 12 Pro+) oprócz szerokokątnego aparatu głównego, znajdziemy jeszcze aparat ultraszerokokątny (119°), jak i jednostkę do "pstrykania" zdjęć makro. Na szybkość ładowania akumulatora również i w tym modelu nie ma co narzekać — zdecydowano się tu bowiem na 67 W, które ma "nakarmić" smartfon do pełna w około 46 minut (w przypadku Redmi Note 12 Pro+ 5G czas ten wynosi z kolei zaledwie 19 minut). Do każdego z nowych urządzeń dołączana jest też ładowarka o odpowiednio wysokiej mocy, więc nie musimy się obawiać ewentualnych, dodatkowych wydatków.

Redmi Note 12 Pro 5G

Dwie ostatnie nowości z serii to smartfony Redmi Note 12 i Redmi Note 12 5G. Jak można się domyślać, kluczową różnicę stanowi tu obsługa łączności 5G. Model bez tego dopisku bazuje wszak na dotychczasowym 4G LTE. Może i są to najbardziej podstawowe konstrukcje nowej serii, ale nie oznacza to, że wykastrowano je ze wszystkich dobrodziejstw. Co to, to nie. Redmi Note 12 i Redmi Note 12 5G również mogą pochwalić się ekranami AMOLED odświeżanymi do 120 Hz, tyle tylko, że są one chronione szkłem wcześniejszej generacji (Gorilla Glass 3). Modele te mogą być nieco tańsze także ze względu na głośnik mono, ładowanie 33 W czy bardziej podstawowe, ośmiordzeniowe procesory (Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 dla wersji 5G i Snapdragon 685 dla wersji LTE). Wciąż jednak możemy liczyć na potrójny aparat na pleckach, złącze 3,5 mm jack czy pyło- i wodoszczelność w klasie IP53. Niezależnie od modelu, wszystkie nowości w serii Note 12 cechują się 6,67-calowymi ekranami, czytnikiem linii papilarnych na boku oraz łącznością NFC.

Redmi Note 12 / Redmi Note 12 5G

Redmi Note 12 Redmi Note 12 5G Redmi Note 12 Pro 5G Redmi NOte 12 Pro+ 5G Procesor Snapdragon 685 Snapdragon 4 Gen 1 Dimensity 1080 Układ graficzny Adreno 619 Mali-G68 System, nakładka Android 13, MIUI 14 Pamięć RAM 4/6/8 GB LPDDRX4 6/8 GB LPDDR4X 8 GB LPDDR4X Pamięć na dane 64/128 GB UFS 2.2 128/256 GB UFS 2.2 256 GB UFS 2.2 Łączność 4G, WiFi 5, BT 5.1, NFC, IrDA 5G, WiFi 5, BT 5.1, NFC, IrDA 5G, WiFi 6, BT 5.2, NFC, IrDA Ekran 6,67", AMOLED, 2400 x 1080 px, 120 Hz 6,67", Flow AMOLED, 2400 x 1080 px, 120 Hz Kamera tylna 50 + 8 + 2 MP 48 + 8 + 2 MP 50 + 8 + 2 MP 200 + 8 + 2 MP Kamera przednia 13 MP 16 MP Klasa odporności IP53 Akumulator 5000 mAh, 33 W 5000 mAh, 67 W 5000 mAh, 120 W Wymiary 166 x 76 x 8 mm 163 x 76 x 8 mm Waga 183 g 189 g 187 g 210 g Cena na premierę 4+64 - 229 euro

4+128 GB - 249 euro 4+128 GB - 299 euro 6+128 GB - 399 euro

8+128 GB - 429 euro 8+256 GB - 499 euro

Źródło: Redmi