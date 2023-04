Redmi Note 12 - który smartfon z serii będzie najlepszy dla Ciebie? Pokazujemy, czego oczekiwać po poszczególnych modelach

Podczas gdy smartfony szokują nas coraz wyższymi cenami, oferując przy tym jedynie bardzo drobne poprawki względem poprzednich generacji, seria Redmi Note nieustannie cechuje się względnymi cenami, za którymi idą także pożądane, nowoczesne funkcjonalności. Mowa m.in. o obsłudze sieci 5G, wysokich częstotliwościach odświeżania ekranu, pojemnych akumulatorach czy wreszcie o aparatach fotograficznych, które w nowej serii Note wypadają tak dobrze, jak jeszcze nigdy dotąd. Najnowsza linia smartfonów Redmi Note 12, klasycznie oferuje kilka modeli o zróżnicowanej specyfikacji oraz funkcjonalności, stąd warto zastanowić się, który z nich będzie najlepszym wyborem dla nas. Nie pozostaje mi więc już nic innego, jak zaprosić do lektury niniejszego artykułu.

Identycznie jak w przypadku wcześniejszych generacji, tak samo Redmi Note 12 to coś więcej, niż jeden tylko smartfon — to cztery na tyle zróżnicowane modele, że każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Również przedział cenowy jest na tyle szeroki, że serię Note 12 można nazwać serią na każdą kieszeń. A jeśli czytacie ten materiał przed 16 kwietnia 2023 roku, to warto wiedzieć, że do tego właśnie dnia (bądź do wyczerpania zapasów), można kupić model Redmi Note 12 (4/128 GB), płacąc 1099 zł i otrzymując następnie 200 zł zwrotu na konto, co da nam ostatecznie cenę 899 zł. Cashback dotyczy także modelu Redmi Note 12 Pro 5G (6/128 GB), który do 16 kwietnia kupimy za 1899 zł w promocji cashback, która gwarantuje 300 zł zwrotu (ostatecznie 1599 zł).

W tym swoistym poradniku zestawiliśmy przedstawicieli serii Note 12 od najtańszego do najdroższego. Tak się też oczywiście składa, że każdy kolejny model jest dodatkowo nieco wydajniejszy, niż ten ze strony go poprzedzającej. To tyle, jeśli chodzi o konstrukcję poradnika. Zanim zagłębimy się jednak w lekturę kolejnych stron dokładnie opisujących możliwości każdego z modeli, rzućmy jeszcze okiem na poniższą, czytelną tabelę. Szybko uwypukli ona bowiem, że w serii Note 12 znajdziemy m.in. bardzo rozbudowane moduły fotograficzne (od 48 aż do 200 MP w przypadku aparatów głównych), jak i bardzo szybkie ładowanie (120 W w Note 12 Pro+ 5G), dodatkowo każdy z modeli zagwarantuje pyło- i wodoszczelność w klasie IP53. Nie zabraknie także łączności NFC oraz procesorów w kilku wersjach, dzięki czemu każdy będzie w stanie dopasować model smartfona pod swoje oczekiwania i finanse.

Redmi Note 12 Redmi Note 12 5G Redmi Note 12 Pro 5G Redmi Note 12 Pro+ 5G Procesor Snapdragon 685 Snapdragon 4 Gen 1 Dimensity 1080 Układ graficzny Adreno 619 Mali-G68 System Android 13 Android 12 Pamięć RAM 4 GB LPDDRX4 6 GB LPDDR4X 8 GB LPDDR4X Pamięć na dane 64/128 GB UFS 2.2 128 GB UFS 2.2 256 GB UFS 2.2 Łączność 4G, WiFi 5, BT 5.1, NFC, IrDA 5G, WiFi 5, BT 5.1, NFC, IrDA 5G, WiFi 6, BT 5.2, NFC, IrDA Ekran 6,67", AMOLED, 2400 x 1080 px, 120 Hz 6,67", Flow AMOLED, 2400 x 1080 px, 120 Hz Kamera tylna 50 + 8 + 2 MP 48 + 8 + 2 MP 50 + 8 + 2 MP 200 + 8 + 2 MP Kamera przednia 13 MP 16 MP Klasa odporności IP53 Akumulator 5000 mAh, 33 W 5000 mAh, 67 W 5000 mAh, 120 W Wymiary 166 x 76 x 8 mm 163 x 76 x 8 mm Waga 183 g 189 g 187 g 210 g Cena na premierę 4+64 - 999 zł

4+128 GB - 1099 zł 4+128 GB - 1599 zł 6+128 GB - 1999 zł 8+256 GB - 2299 zł

Materiał powstał przy współpracy z marką Redmi