Nothing Phone (2) - wiemy coraz więcej o smartfonie. Będzie nie tylko wydajniejszy, ale też nieco większy od poprzednika

Nothing Phone (1) to jeden z najciekawszych średniaków z zeszłego roku. Wygląda jednak na to, że następny smartfon od tego producenta będzie wyraźnie różnił się od poprzednika. Choć stylistyka modelu (2) nadal pozostaje nieznana, to jednak w sieci pojawiło się już sporo informacji na temat specyfikacji urządzenia. Jak się okazuje, można liczyć nie tylko na zauważalnie wyższą wydajność smartfona, ale także na nieco większe gabaryty.

Nothing Phone (2) będzie szybszy i większy od poprzednika. Ponadto producent zapowiedział, że nadchodzący smartfon w dużej mierze będzie składał się z części pochodzących z recyklingu i otrzyma trzy duże aktualizacje Androida.

Jak wiemy już od jakiegoś czasu, Nothing Phone (2) zostanie wyposażony w platformę mobilną Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, która do dziś pozostaje jedną z najmocniejszych na rynku. To jednak nie koniec zmian. Względem poprzednika nowy model urośnie o 0,15 cala, a więc w rezultacie otrzymamy urządzenie z 6,7-calowym wyświetlaczem. Niemal na pewno będzie to panel OLED z odświeżaniem 120 Hz. Rozdzielczość Full HD+ ma pozostać bez zmian. Wraz z większym ekranem na pokład trafić ma również pojemniejsza bateria 4700 mAh. Takie ogniwo powinno zapewnić rozsądny czas pracy na jednym ładowaniu, aczkolwiek nie da się nie zauważyć, że smartfony o podobnych gabarytach często mają baterie o pojemności 5000 mAh lub nawet jeszcze większe.

Ponadto dowiedzieliśmy się, że ślad węglowy Nothing Phone'a (2) wynosi 53,45 kg, czyli o ponad 5 kg mniej niż zeszłoroczny model (1). Co więcej, nadchodzący smartfon wykorzystuje trzy razy więcej części pochodzących z recyklingu lub pochodzenia biologicznego niż poprzednik, a opakowanie detaliczne nie zawiera plastiku. Ponadto na oficjalnym koncie firmy w serwisie Twitter możemy przeczytać, że Nothing Phone (2) otrzyma trzy lata aktualizacji Androida i cztery lata aktualizacji zabezpieczeń. Dzięki temu telefon ten powinien być przyszłościowym wyborem na lata, jednak z ostateczną opinią lepiej poczekać do premiery urządzenia, która odbędzie się już w lipcu.

Phone (2) is the first time we’ve achieved a lower carbon footprint on a second-generation product. A significant step towards a more sustainable smartphone industry. Let's explore its milestones.



A thread ⬇️ pic.twitter.com/1zYdmU3yqL — Nothing (@nothing) May 31, 2023

Źródło: GSMarena, @nothing