Nothing Phone (2) będzie smartfonem z najwyższej półki. Na pokład trafi czołowy procesor Qualcomma

Nothing Phone (1) to jeden z najciekawszych smartfonów ubiegłego roku. Pierwsze urządzenie tej nowej marki zachwyciło użytkowników nie tylko oryginalnym wyglądem z przezroczystymi pleckami i systemem podświetlenia Glyph. Urządzenie to otrzymało także wydajnego Snapdragona 778+ i zostało całkiem rozsądnie wycenione, czym zyskało sobie sympatię osób chcących wypróbować coś nowego. Wygląda jednak na to, że tegoroczny Nothing Phone drugiej generacji będzie smartfonem z całkiem innej półki.

Już od jakiegoś czasu pojawiają się plotki, że następca Nothing Phone'a (1) będzie flagowcem, jednak dopiero teraz doczekaliśmy się potwierdzenia w tej sprawie. Głos zabrał sam Carl Pei, CEO firmy Nothing, którego nie mogło zabraknąć na tegorocznych targach MWC w Barcelonie. Jak się dowiedzieliśmy, sercem urządzenia Nothing Phone (2) zostanie procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, a więc aktualnie najszybszy SoC dla smartfonów z Androidem. Kto wie, być może ostatecznie producent sięgnie nawet po mocniejszą wersję 8+ Gen 2, jeśli takowa w ogóle powstanie? Tak czy siak, na pewno będzie to urządzenie z najwyższej półki, które w benchmarkach zostawi model (1) daleko w tyle.

Do premiery Nothing Phone'a (2) zostało jeszcze sporo czasu. Jak twierdzi Carl Pei, urządzenie zadebiutuje dopiero w trzecim kwartale bieżącego roku. Dotychczasowe plotki wskazują na to, że na pokład smartfona trafi 12 GB pamięci RAM, 256 GB pamięci wewnętrznej, wyświetlacz OLED z częstotliwością odświeżania 120 Hz, a także bateria o pojemności 5000 mAh. Liczymy, że nie zabraknie także znanego z modelu (1) podświetlenia LED Glyph. Mamy jednocześnie nadzieję, że nowy Nothing Phone nie będzie kosztował tyle, co ostatnie smartfony z układem Snapdragon 8 Gen 2...

