Qualcomm Snapdragon 8 Gen.2 - oficjalna prezentacja nowego procesora dla topowych smartfonów z Androidem

Pomału zbliżamy się do końca kolejnego roku, a to oznacza że producenci smartfonów są obecnie na zaawansowanym etapie prac nad flagowymi smartfonami z systemem Android, które pojawią się w sprzedaży w pierwszych miesiącach 2023 roku. Nowe modele telefonów to również najnowsze procesory, a tutaj pierwsze skrzypce gra firma Qualcomm ze swoimi układami z rodziny Snapdragon. Amerykańska firma zaprezentowała najnowszy układ Snapdragon 8 Gen.2, który napakowany jest najnowszymi technologiami.

Qualcomm zaprezentował swój najnowszy procesor dla smartfonów - model Snapdragon 8 Gen.2, oferujący obsługę m.in. pamięci LPDDR5X oraz bezprzewodowej łączności WiFi 7.

Nowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen.2 przynosi kilka istotnych zmian względem poprzednika. Przede wszystkim ma zaoferować do 35% wyższą wydajność, jednocześnie zachowując o 40% wyższą energooszczędność. Mamy nadzieję, że dzięki usprawnieniom rdzeni otrzymamy jednostkę, która będzie łatwiejsza w schłodzeniu (co przy Snapdragonie 8 Gen.1 wcale nie było to proste). Najmocniejszy rdzeń Cortex X3 ma charakteryzować się częstotliwością pracy zegara na poziomie 3,2 GHz, z kolei pozostałe cztery rdzenie typu Performance mają pracować z taktowaniem 2,8 GHz. Kolejne trzy rdzenie to energooszczędne jednostki, pracujące z zegarem 2,0 GHz. Na pokładzie nie brakuje kolejnej generacji GPU Adreno, które tym razem ma przynieść wydajność wyższą o 25% oraz o 45% wyższą energooszczędność. Całość wyprodukowano w 4 nm litografii, prawdopodobnie produkcji Samsunga.

Nowa generacja GPU Adreno przyniesie również wsparcie dla Ray Tracingu oraz obsługę bibliotek Vulkan 1.3 oraz OpenGL ES 3.2. Sam SoC Snapdragon 8 Gen.2 ma również zaimplementowaną obsługę AV1, co poprawi jakość streamingu treści wideo. Wbudowany kodek pozwoli na odtwarzanie materiałów w rozdzielczości maksymalnie 8K przy 60 klatkach na sekundę. Nowy procesor wspiera także najszybszą obecnie pamięć RAM typu LPDDR5X o częstotliwości 4200 MHz (efektywnie 8400 MHz). Smartfony z najnowszym SoC powinny również liczyć na jeszcze szybszą pamięć wbudowaną typu UFS 4.0.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen.2 uciągnie także ekrany o wyższej częstotliwości odświeżania, przy zachowaniu wysokiej rozdzielczości. Możemy w tym wypadku liczyć m.in. na QHD+ przy odświeżaniu na poziomie 144 Hz lub na 4K z odświeżaniem 60 Hz. Układ SoC otrzymał również nowy, potrójny procesor sygnału obrazu (18-bitowy ISP), który obsłuży jedną główną kamerę o rozdzielczości 200 MP (SoC został dostosowany m.in. do jednostki Samsung z sensorem HP3) lub trzy główne kamery o rozdzielczości 36 MP każda. W celu redukcji opóźnienia działania migawki, Qualcomm rekomenduje jednak wykorzystywanie kamery o rozdzielczości 108 MP. Snapdragon 8 Gen.2 umożliwi także nagrywanie wideo w rozdzielczości 8K przy 30 FPS, z kolei w 4K będzie możliwość nagrywania w maksymalnie 120 klatkach na sekundę. Nie brakuje również wsparcia dla trybów pokroju slow-motion, które umożliwi rejestrowanie obrazu w 720p przy 960 klatkach na sekundę.

Jedną z ciekawszych (choć zapewne jeszcze przez dłuższy czas nie do użytku na co dzień) nowości Snapdragona 8 Gen.2 będzie obsługa bezprzewodowej sieci WiFi 7 (oferującej wyższą przepustowość przesyłania danych względem WiFi 6 o maksymalnie 100%, przy jednoczesnym obniżeniu opóźnień sygnału o 50%). Na pokładzie nie brakuje również zintegrowanego modemu Snapdragon X70 z obsługą sieci 5G oraz łączności Bluetooth 5.3, pozwalającej na bezstratne strumieniowanie np. muzyki z częstotliwością próbkowania na poziomie 48 kHz. Snapdragon 8 Gen.2 zaoferuje również sporo możliwości w dziedzinie AI. Dzięki zintegrowaniu z procesorem Snapdragon Hexagon funkcji INT4 (nowy SoC jest pierwszym dla smartfonów z taką funkcjonalnością), w zadaniach opartych o trwałe wnioskowanie AI, wydajność na wat uległa zwiększeniu o 60% względem poprzedniej generacji. Nowy procesor Snapdragon 8 Gen.2 pojawi się w smartfonach takich firm jak Samsung, ASUS, HONOR, ZTE, Xiaomi, VIVO, Sony, Oppo, OnePlus czy Motorola.

Źródło: Qualcomm, WCCFTech