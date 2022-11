Xiaomi 13 i 13 Pro - poznaliśmy wygląd nadchodzących flagowców z chipem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Mimo, że mamy dopiero listopad, to jednak powoli poznajemy przyszłoroczne flagowce wyposażone w chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Zdążyliśmy zapoznać się już m.in. z Samsungami Galaxy S23 czy OnePlusem 11, a teraz przychodzi pora na Xiaomi 13 i 13 Pro. Szczególnie uroczo prezentuje się podstawowy model z serii, który podobnie jak tegoroczna "dwunastka" będzie cechował się stosunkowo kompaktowymi rozmiarami. Największe emocje budzą wysepki na aparaty obu smartfonów.

Nie znamy jeszcze dokładnej specyfikacji smartfonów Xiaomi 13 i 13 Pro, aczkolwiek wydaje się, że na kolejne przecieki w tym temacie nie będziemy musieli długo czekać. Prezentacja obu modeli powinna odbyć się jeszcze w tym roku.

Zacznijmy od Xiaomi 13 Pro, który otrzyma 6,55-calowy wyświetlacz (zapewne AMOLED LTPO 120 Hz) z zaokrąglonymi krawędziami i centralnie umieszczonym "oczkiem" na przednią kamerkę. Wygląda na to, że ramka pod i nad ekranem będzie taka sama, dzięki czemu uda się uzyskać efekt symetrii. Wielu osobom może jednak nie przypaść do gustu ogromna wyspa na potrójny aparat. Zajmuje ona niemal 1/3 całego tylnego panelu i przypomina trochę rozwiązanie znane z OnePlusa 10 Pro / 10T. Wymiary urządzenia to 163,0 x 74,6 x 8,8 mm (11,8 mm z uwzględnieniem wyspy).

Podstawowy Xiaomi 13 urzeka płaskim, 6,2-calowym wyświetlaczem AMOLED oraz niezaokrągloną ramką, dzięki czemu całość z przodu prezentuje się niczym iPhone 13/14 bez notcha (zamiast niego jest oczywiście okrągłe wycięcie na przedni aparat). Wysepka z tyłu smartfona nadal zawiera trzy obiektywy, ale nie jest już ona tak kolosalna jak w modelu Pro. Urządzenie cechuje się wymiarami 152,8 x 71,5 x 8,3 mm (10,3 mm z wysepką). Niestety, nie znamy szczegółów specyfikacji omawianych smartfonów, aczkolwiek wydaje się, że na kolejne przecieki w tym temacie nie będziemy musieli długo czekać. Prezentacja obu modeli powinna odbyć się jeszcze w tym roku.

Źródło: @OnLeaks, Zoutons, CompareDial