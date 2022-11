Xiaomi 12S Ultra Concept - smartfon z doczepianymi obiektywami Leica. Czego się nie robi, by wyprzedzić konkurencję

W maju tego roku Lei Jun, CEO Xiaomi, ogłosił nawiązanie partnerstwa z niemiecką firmą Leica. Pierwszym z efektów tej kooperacji jest moduł fotograficzny m.in. w smartfonie Xiaomi 12S Ultra (globalna premiera - lipiec 2022). Tym razem Xiaomi poszło o krok dalej. Okazuje się bowiem, iż jedno z mobilnych urządzeń producenta otrzymało możliwość fizycznego montowania pełnowymiarowych obiektywów z serii Leica M.

Smartfon Xiaomi 12S Ultra Concept otrzymał możliwość fizycznego montowania pełnowymiarowych obiektywów z serii Leica M.

Każdy kolejny rok to kolejne flagowe smartfony i kolejne zapewnienia producentów, że: "To ten! To najlepszy na rynku fotograficzny smartfon, oferujący niespotykaną jakość zdjęć, także po zmroku!". A jednak najdroższe urządzenia mobilne oferują bardzo zbliżoną jakość zdjęć i tylko najbardziej zaawansowani użytkownicy są w stanie zauważyć między nimi subtelne różnice. Wszystko to mogłoby się zmienić dzięki urządzeniom takim jak Xiaomi 12S Ultra Concept. Otrzymało ono wszak opcję montowania pełnowymiarowych obiektywów z serii Leica M.

Urządzenie to może wyglądać trochę jak primaaprilisowy żart, zaś dopisek Concept może sugerować, że to zaledwie koncepcja smartfona, która nie musi dojść do skutku (wejść do masowej produkcji). I faktycznie, Xiaomi 12S Ultra Concept póki co jest wyłącznie pokazem możliwości producenta. Mimo wszystko warto wiedzieć, że pokazowy model przygotowano w oparciu o Xiaomi 12S Ultra. Więcej - Xiaomi 12S Ultra Concept projektowane było równocześnie z konsumenckim Xiaomi 12S Ultra. Nie będzie więc niczym zaskakującym, gdy za kilka lat rzeczywiście zobaczymy podobne rozwiązanie na sklepowych półkach.

Źródło: TechSpot