Xiaomi 12S, Xiaomi 12S Pro i Xiaomi 12S Ultra oficjalnie. Znamy ceny i specyfikację smartfonów z aparatami Leica

Za nami chińska premiera trzech nowych flagowców z serii Xiaomi 12S. Tak, to te smartfony, które jako pierwsze w portfolio producenta zaoferują zestaw aparatów sygnowanych logiem Leica. Wiedząc czego pod kątem fotografii potrafiło dostarczyć nam Huawei (które także współpracowało z tą marką), oczekiwania mają prawo być wysokie. Ceny też są niestety wysokie. No i jeszcze drugie 'niestety' - seria 12S raczej nie trafi na rynki poza chińskim. Zobaczmy jednak, co oferuje.

Za nami premiera smartfonów Xiaomi 12S, Xiaomi 12S Pro i Xiaomi 12S Ultra. To pierwsze modele producenta, które powstały przy współpracy z marką Leica. Szkoda, że polscy klienci będą raczej musieli obejść się ze smakiem.

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12S to model najbardziej poręczny, który dzieli wymiary oraz ekran z modelem Xiaomi 12, który testowaliśmy na łamach PurePC w kwietniu tego roku (test Xiaomi 12). Podobnie jednak jak w pozostałych dwóch modelach (12S Pro, 12S Ultra) otrzymał on ekran AMOLED HDR10+ z maksymalnym (adaptacyjnym) odświeżaniem na poziomie 120 Hz i bardzo wysoką jasnością maksymalną (do 1100 nitów). Z pozostałymi modelami w serii łączy go także obecność układu Snapdradon 8+ Gen 1 oraz wersja z 8 lub 12 GB pamięci RAM. Wszystkie nowości oferują ponadto przedni aparat o rozdzielczości 32 MP, łączność NFC, Androida 12 oraz warstwę chemicznie hartowanego szkła Corning Gorilla Glass Victus. Jednak dopiero Xiaomi 12S Ultra może pochwalić się klasą odporności IP68.

Xiaomi 12S - wszystkie warianty kolorystyczne

Xiaomi 12S Xiaomi 12S Pro Xiaomi 12S Ultra Ekran 6,28", AMOLED, 2400 x 1080 px, 120 Hz 6,73", AMOLED, 3200 x 1440 px, 120 Hz Procesor Snapdragon 8+ Gen 1 Snapdragon 8+ Gen 1 / Dimensity 9000+ Snapdragon 8+ Gen 1 Pamięć RAM 8 / 12 GB LPDDR5 Pamięć na dane 128 / 256 / 512 GB UFS 3.1 256 / 512 GB UFS 3.1 Kamera tylna 50 + 13 + 5 MP (główny + ultraszeroki + telemakro) 50 + 50 + 50 MP (główny + ultraszeroki + tele) 50 + 48 + 48 MP (główny + ultraszeroki + peryskopowy tele) Kamera przednia 32 MP Akumulator 4500 mAh, 67 W 4600 mAh, 120 W 4860 mAh, 67 W Łączność 5G, WiFi 6, BT 5.2, NFC System Android 12, MIUI 13 Wymiary i waga 152 x 70 x 8 mm, 179 g 163 x 75 x 8 mm, 203 g 163 x 75 x 9 mm, 225 g Cena 8 + 128 GB - ok. 2700 zł

8 + 256 GB - ok. 2900 zł

12 + 256 GB - ok. 3160 zł

12 + 512 GB - ok. 3500 zł 8 + 128 GB - ok. 3160 zł

8 + 256 GB - ok. 3370 zł

12 + 256 GB - ok. 3660 zł

12 + 512 GB - ok. 4000 zł



Dimensity Edition:

8 + 128 GB - ok. 2700 zł

12 + 256 GB - ok. 3030 zł 8 + 256 GB - ok. 4050 zł

12 + 256 GB - ok. 4370 zł

12 + 512 GB - ok. 4710 zł

Model Xiaomi 12S Pro wyróżnia się z kolei tym, że można go będzie nabyć także w wersji z procesorem MediaTek Dimensity 9000+. Mamy tu już do czynienia z jednostką nieco większą, o niemal 7-calowym ekranie, która zaoferuje ponadto super szybkie ładowanie 120 W. Model najwyższy, a więc Xiaomi 12S Ultra, to już co prawda "zjazd" do ładowania z mocą 67 W, jednak konstrukcja ta ma czarować przede wszystkim jednostkami fotograficznymi. Xiaomi 12S Ultra jest mianowicie wyposażony w 1-calowy czujnik IMX989 firmy Sony, z matrycą Quad-Bayer z pikselami o rozmiarze do 1,6 μm. Jest to także pierwszy smartfon z systemem Android, który obsługuje nagrywanie i odtwarzanie wideo Dolby Vision HDR. Oznacza to żywe kolory, wysoki współczynnik kontrastu i bogatsze szczegóły. Mamy tu także do czynienia z optyczną stabilizacją obrazu czy asferycznymi obiektywami, które mają rozwiązywać typowe problemy, takie jak flara, ghosting czy aberracja chromatyczna. Gwoli ścisłości, modele niższe (12S i 12S Pro) wykorzystują z kolei sensor IMX707, także od firmy Sony (1/1,28 cala, piksele 2,44 μm po grupowaniu).

Xiaomi 12S Pro - wszystkie warianty kolorystyczne

Xiaomi 12S Ultra - wszystkie warianty kolorystyczne (skóropodobna tylna obudowa)

Źródło: Xiaomi