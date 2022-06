Redmi Note 11 - który smartfon z serii będzie najlepszy dla Ciebie? Pokazujemy, czego spodziewać się po wybranych modelach

Podczas gdy smartfony szokują nas coraz wyższymi cenami, seria Redmi Note nieustannie cechuje się cenami przystępnymi, za którymi idą także pożądane funkcjonalności. Mowa m.in. o obsłudze sieci 5G, wysokich częstotliwościach odświeżania ekranu, pojemnych akumulatorach czy wreszcie o zestawach aparatów fotograficznych, dostarczających przyjemnych dla oka zdjęć. Najnowsza linia smartfonów z serii Note, a więc Note 11, klasycznie oferuje kilka modeli o zróżnicowanej specyfikacji oraz funkcjonalności, stąd warto zastanowić się, który z nich będzie najlepszym wyborem dla nas. Nie pozostaje mi więc już nic innego, jak zaprosić do lektury niniejszego poradnika.

Autor: Dominik Wiśniewski

Seria smartfonów Redmi Note 10 cieszyła się w naszym kraju sporą popularnością. Wcale nie gorzej ma się także obecna generacja "notatników" wprost ze stajni Xiaomi. W jej skład wchodzi kilka modeli takich jak Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11 Pro 5G oraz Redmi Note 11 Pro+ 5G. Nic więc dziwnego, że decydując się na zakup jednego z przedstawicieli serii Note 11 można się nieco pogubić. Dzięki niniejszemu poradnikowi szybko powinniście zdać sobie jednak sprawę, czego można oczekiwać po wybranym modelu, który z nich wystarczy do codziennego korzystania z sieci, który zaoferuje najbardziej zaawansowane fotografie, a który będzie najodpowiedniejszy do gier.

Smartfony z serii Redmi Note 11 cieszą się w naszym kraju niemałą popularnością, jednak wybór ostatecznego modelu może nie być zadaniem prostym. Mamy nadzieję, że niniejszy poradnik znacząco je ułatwi.

W naszym poradniku zestawiliśmy przedstawicieli serii Note 11 od najtańszego do najdroższego, a zarazem od najmniejszego do największego. Tak się też składa, że każdy kolejny model jest dodatkowo nieco wydajniejszy, niż ten ze strony go poprzedzającej. Tyle dla maksymalnego uproszczenia jeśli chodzi o budowę poradnika. Zanim zagłębimy się jednak w lekturę kolejnych stron opisujących dokładnie możliwości każdego z modelu, rzućmy jeszcze okiem na poniższą, czytelną tabelę. Szybko uwypukli ona bowiem, że w serii Note 11 znajdziemy m.in. bardzo rozbudowane moduły fotograficzne (Note 11 Pro), jak i bardzo szybkie ładowanie (Note 11 Pro+ 5G), dodatkowo każdy z modeli zagwarantuje pyłoszczelność oraz odporność na zachlapania. Nie zabraknie także łączności NFC oraz kilku wersji pojemnościowych. Jest więc w czym wybierać.

Redmi Note 11 Redmi Note 11 Pro Redmi Note 11 Pro 5G Redmi Note 11 Pro+ 5G Ekran 6,43", AMOLED, 2400 x 1800 px, 90 Hz 6,67", AMOLED, 2400 x 1080 px, 120 Hz Procesor Qualcomm Snapdragon 680 MediaTek Helio G96 Qualcomm Snapdragon 695 MediaTek Dimensity 920 5G Pamięć RAM 4 / 6 GB 6 GB 6 / 8 GB 6 GB Pamięć na dane 64 / 128 GB 64 / 128 GB 128 GB 128 GB Aparat przedni 13 MP 16 MP Aparat główny 50 + 8 + 2 + 2 MP 108 + 8 + 2 + 2 MP 108 + 8 + 2 MP Akumulator 5000 mAh, 33 W 5000 mAh, 67 W 4500 mAh, 120 W Łączność 4G LTE, NFC, WiFi, BT 5G, 4G LTE, NFC, WiFi, BT Realne wymiary i waga 159 x 73 x 9 mm,

181 g 163 x 75 x 9 mm,

202 g 163 x 75 x 9 mm,

205 g 163 x 76 x 10 mm,

207 g Klasa odporności IP53 Cena regularna 4 + 64 GB - 1049 zł

4 + 128 GB - 1149 zł

6 + 128 GB - 1249 zł 6 + 64 GB - 1599 zł

6 + 128 GB - 1699 zł 6 + 128 GB - 1799 zł

8 + 128 GB - 1899 zł 6 + 128 GB - 1999 zł Najniższa znaleziona cena od 899 zł od 1299 zł od 1399 zł od 1599 zł

Materiał powstał przy współpracy z marką Xiaomi.