Xiaomi i Leica zostają partnerami. Już w lipcu poznamy bezpośredniego rywala Samsunga Galaxy S22 Ultra

Lei Jun, CEO Xiaomi ogłosił właśnie nawiązanie długofalowego, strategicznego partnerstwa z niemiecką firmą Leica. Efekty kooperacji zostaną zaprezentowane już w lipcu tego roku. Wtedy też na rynku zadebiutuje smartfon, który powstał przy współpracy obydwu przedsiębiorstw. Choć nikt nie podał jeszcze jego nazwy, niemal pewne jest to, że mówimy o Xiaomi 12 Ultra, czyli bezpośrednim rywalu Samsunga Galaxy S22 Ultra. To nie pierwszy raz, kiedy gigant technologiczny sięga po doświadczenie firmy z bogatą historią w segmencie fotograficznym. Choć nie zawsze przekłada się to na drastyczną poprawę sprawności aparatu oraz jakości zdjęć rejestrowanych smartfonem, trzeba przyznać, że taka decyzja niesie za sobą coś więcej, niż zmianę czysto wizerunkową. Dlaczego Xiaomi postawiło na firmę Leica?

Leica i Xiaomi nawiązały strategiczne partnerstwo, którego pierwszym owocem będzie sztandarowy smartfon planowany na lipiec 2022 roku. Samsung Galaxy S22 Ultra ma się czego obawiać?

O tym, że Lecia może związać się z Xiaomi, mówiło się już pod koniec 2021 roku, ale brak było w tej materii konkretów. Dopiero zapiski w kodzie aplikacji Mi Gallery nadały plotkom wiarygodności. Dziś, wiemy już w pełni oficjalnie, że niemieckie przedsiębiorstwo działające na rynku fotograficznym rozstaje się z Huawei i nawiązuje współpracę z jednym z liderów branży urządzeń mobilnych. Trzeba przyznać, że to świetny ruch dla obydwu podmiotów. Leica zyska dzięki wspieraniu szalenie popularnego producenta smartfonów, który notuje coraz lepsze wyniki, natomiast Xiaomi będzie mogło skorzystać z doświadczeń niemieckiej marki. Mówimy o ponad 100-letnim doświadczeniu.

Xiaomi i Leica, łącząc siły, mają na celu opracowanie możliwie najlepszych wrażeń dla użytkownika. Współpraca będzie obejmować szereg działań, od opracowania podstaw, po dostosowanie wizualnej strony modułów fotograficznych. Czy partnerstwo wspomnianych przedsiębiorstw stanowi zaskoczenie? Przeciwnie, w sytuacji, w jakiej obecnie znajduje się Huawei, decyzja Leici wydaje się jak najbardziej uzasadniona. Niemniej, warto pamiętać, że firmy działały razem przy tworzeniu udanych smartfonów, takich jak Huawei P30 Pro, P40 oraz P50.

Źródło: Xiaomi, Leica