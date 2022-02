Test Samsung Galaxy S22 Ultra. Wydajny SoC Exynos 2200, chowany w obudowie rysik S Pen i świetny aparat, to recepta na sukces

Czas płynie, a nasze testy topowego smartfona południowokoreańskiego producenta dobiegają końca. Najwyższy model z tegorocznego, flagowego portfolio Samsunga wzbudził we mnie wiele emocji, w większości pozytywnych. Samsung Galaxy S22 Ultra nie jest pozbawiony wad, ale przy długiej, niemal niekończącej się liście zalet, wydają się one nic nieznaczącymi drobiazgami. Przede wszystkim, tegoroczny wariant Ultra istotnie odcina się od pozostałych modeli z serii Galaxy S22. Urządzeniu bliżej jest do smartfonów Galaxy Note. Jako że producent „uśmiercił” rzeczoną linię, możemy traktować Galaxy S22 Ultra jako jej swoistego duchowego spadkobiercę. Sprawdziliśmy, jak sprzęt wyposażony w nowy chipset Exynos 2200 z GPU Xclipse przygotowanym przy współpracy z AMD, radzi sobie w realizacji wymagających zadań oraz podczas codziennej pracy.

Autor: Marcin Karbowiak

Autor zdjęć: Rafał Romański

Samsung Galaxy S22 Ultra to nowy rozdział w historii flagowej serii producenta. O ile w ubiegłym roku design wersji podstawowej, z Plusem oraz Ultra był zbliżony, o tyle tytułowy smartfon prezentuje się inaczej od pozostałych modeli z tegorocznego line-upu. Firma ewidentnie celuje swoją nowością w entuzjastów linii Note. Niezależnie od tego, czy mówimy o użytkownikach biznesowych, artystach czy fanach obsługi sprzętu rysikiem – trzeba powiedzieć jasno, że są to specyficzne grupy docelowe. Samsung Galaxy S22 Ultra nie jest urządzeniem dla każdego i przekonałem się o tym podczas testów smartfona. Dla sporej grupy klientów lepszym rozwiązaniem może być zakup Samsunga Galaxy S22 lub – kiedy potrzebujemy większego ekranu – Samsunga Galaxy S22+. Dlaczego? Niech niniejsza recenzja posłuży za odpowiedź.

Przetestowaliśmy smartfon Samsung Galaxy S22 Ultra. Nowy układ Exynos 2200 z GPU Xclipse 920, rysik chowany w obudowie, ponadprzeciętne zdjęcia oraz atrakcyjna dla oka konstrukcja, to nie wszystko, co ma do zaoferowania flagowe urządzenie.

Smartfon Samsung Galaxy S22 Ultra otrzymał słusznych rozmiarów, bo aż 6,8-calowy panel Dynamic AMOLED 2X o rozdzielczości QHD+, który wyświetla obraz z maksymalną częstotliwością 120 Hz. W teorii minimalna wartość to 1 Hz, co z pewnością ma pozytywny wpływ na czas pracy na baterii. Za wydajność odpowiada – a jakże – główny konkurent Qualcomm Snapdragona 8 Gen 1, czyli Samsung Exynos 2200 z GPU Xclipse 920. Akumulator to często spotykane 5000 mAh, które naładujemy mocą 45 W. Oczywiście, nie ma co liczyć na obecność odpowiedniego zasilacza w zestawie sprzedażowym. W pudełku znajdziemy jedynie przewód USB-C. To przykry trend, który generuje dodatkowy koszt dla klienta, który musi nabyć potrzebne akcesorium. System to oczywiście najnowszy Android 12 z autorską nakładą One UI 4.1.

Samsung Galaxy S22 Ultra Samsung Galaxy S22 / S22+ Procesor Samsung Exynos 2200 Ekran 6,8-calowy Dynamic AMOLED 2X

QHD+

1-120 Hz 6,1- / 6,6-calowy Dynamic AMOLED 2X

FHD+

10-120 Hz RAM 8 GB, 12 GB 8 GB Pamięć na dane 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB 128 GB, 256 GB Aparat główny 12 MP ultraszeroki kąt f/2.2

108 MP szeroki kąt f/1.8

10 MP teleobiektyw f/2.4 (3x zoom)

10 MP teleobiektyw f/4.9 (10x zoom) 12 MP ultraszeroki kąt f/2.2

50 MP szeroki kąt f/1.8

10 MP teleobiektyw f/2.4 (3x zoom) Przednia kamerka 40 MP f/2.2 10 MP f/2.2 Akumulator 5000 mAh

45 W 3700 mAh / 4500 mAh

25 W / 45 W System Android 12, One UI 4.1 Android 12, One UI 4.1 Wymiary i waga 163,3 x 77,9 x 8,9 mm

229 g 146 x 70,6 x 7,6 mm / 157,4 x 75,8 x 7,6 mm

168 g / 186 g Cena 5899 zł (8 + 128 GB)

6399 zł (12 + 256 GB)

6899 zł (12 + 512 GB) 3999 zł (S22 8 + 128 GB)

4999 zł (S22+ 8 + 128 GB)

Zestaw fotograficzny składa się z 108 MP jednostki głównej (szeroki kąt), dwóch teleobiektywów z matrycami o rozdzielczości 10 MP, oferujących trzykrotny oraz dziesięciokrotny zoom optyczny, a także z 12 MP ultraszerokiego kąta. Selfie zapewnia przednia kamerka o rozdzielczości 40 MP. Jeśli chodzi o nagrywanie, producent przewidział tutaj nawet 8K, natomiast jeszcze długo będziemy traktować tę nowość jako ciekawostkę. Użyteczność kamery zaczyna się od jakości 4K przy 60 FPS, o czym przekonacie się nieco później, w dołączonych do wpisu próbkach nagrania. Model bazowy z 8 GB RAM i 128 GB pamięci na dane kosztuje 5899 zł i sprzęt ocenimy właśnie przez pryzmat wariantu bazowego. Dopłata do „wyższej” opcji to kwestia wyboru.