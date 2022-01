Test Samsung Galaxy Watch4 Classic – przesiadka na Wear OS to świetna decyzja! Czy miała też wpływ na baterię?

Smartwatch Samsung Galaxy Watch3 był bardzo fajnym urządzeniem. Na powrót otrzymał obracany pierścień, cieszyła obecność świetnego ekranu Super AMOLED, stabilny system Tizen i jeszcze wiele, wiele innych elementów. Wiosną minionego roku Watch3 otrzymał także ciekawą aktualizację, dzięki której zegarki mogą już mierzyć ciśnienie krwi oraz EKG. Klasycznym prawem rynku, ów model kupimy dziś za kilka stówek mniej, niż model najnowszy, którym jest Galaxy Watch4. Zanim jednak podejmiemy decyzję, czy chcemy przyoszczędzić tych 200 - 800 zł (w zależności od wersji zegarka), watro dokładnie sprawdzić, co niesie ze sobą nowa konstrukcja. A jest to przede wszystkim nowy system operacyjny (Wear OS), ulepszone czujniki, obsługa WiFi w pasmie 5 GHz oraz więcej pamięci RAM. Ale to wciąż nie wszystko.

Autor: Ewelina Stój

O modelu Galaxy Watch4 trzeba wiedzieć przede wszystkim tyle, że w sklepach pojawił się on w kilku wersjach, o czym napomknęłam już na wstępie. Odnajdziemy tu więc zarówno wersje z oraz bez łączności LTE, różne wersje rozmiarowe (od 40 do 46 mm) oraz modele z obracanym, mechanicznym bezelem (Watch4 Classic, który właśnie testujemy) jak i bez niego (Watch4). Sięgając głębiej do różnic względem poprzedniej generacji, otrzymujemy nie tylko więcej RAMu, ale także dwa razy więcej miejsca na dane (np. na muzykę czy aplikacje). Jedną z największych nowości jest jednak czujnik BIA (do analizy składu ciała). Dzięki niemu zegarek jest w stanie oszacować procentową zawartość mięśni, tłuszczu oraz wody w naszym organizmie. Producent twierdzi, że urządzenie robi to z 98-procentowoą dokładnością, a ja już teraz zaznaczę, że dla mnie, jako dla fitness-freaka, jest to niezły game changer, który mocno przechyliłby szalę na korzyść Watch4, gdybym miała wybierać miedzy nim, a modelem poprzednim.

Samsung Galaxy Watch4 na pierwszy rzut oka nieszczególnie różni się od poprzedniej generacji. Pracuje jednak m.in. na nowym systemie, który w końcu udostępnia płatności NFC poprzez Google Pay. Jak dla mnie, fitness-freaka, sporą różnicę robi także obecność czujnika BIA.

Watch4 to po raz kolejny zaawansowane śledzenie zdrowia (saturacja krwi, sen, wykrywanie chrapania, ciśnienie krwi czy EKG), rozwiązania sportowe (cyfrowy trener, rozbudowane śledzenie treningów i kondycji) a także szansa na zainstalowanie sporej liczby aplikacji firm trzecich dzięki obsłudze sklepu Google Play. Oznacza to możliwość słuchania muzyki z YouTube Music / Spotify nawet bez telefonu, jak i instalowanie apek takich jak Adidas Running, Strava czy MyFitnessPal, a przede wszystkim - Google Pay. Producent zwraca też uwagę, że nowy smartwatch otrzymał 10x wydajniejsze GPU oraz 1,2x szybsze CPU. Ulepszono ponadto ekran, który oferuje teraz o 25% większe zagęszczenie pikseli oraz wyższą maksymalną jasność. Ładowanie zegarka do pełna ma odbywać się z kolei w czasie 1 godziny i 40 minut (co już teraz mogę potwierdzić), zaś naładowana bateria ma wystarczać do 40 h pracy. Czego... już teraz nie mogę potwierdzić :). Temat ten poruszymy jednak dokładniej w odpowiednim momencie.