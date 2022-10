Test smartfona Xiaomi 12T Pro - zabójca flagowców powrócił. Jest co prawda droższy, ale niewiele mu można zarzucić

Jeszcze 20 lat temu wybór telefonu komórkowego był zadaniem stosunkowo prostym. Wystarczyło znaleźć taki, który mieści się w naszym budżecie, podoba nam się wizualnie i posiada najfajniejszy dzwonek. Dziś już tak łatwo nie jest, bowiem współczesne smartfony to niemal prawdziwe komputery, które oferują ogromne możliwości, ale różnią się przy tym olbrzymią ilością cech: wydajnością procesora czy akumulatora, wyświetlaczem, pojemnością pamięci, możliwościami aparatów fotograficznych itd., itp. Dlatego też serwisy takie jak nasz biorą na swe barki odpowiedzialne i zaszczytne zadanie, jakim jest testowanie tychże urządzeń. Wszystko po to, aby nasi Czytelnicy wiedzieli, czy dany model wpisuje się w ich wymagania.

Autor: Ewelina Stój

W dzisiejszej recenzji przyjrzymy się smartfonowi Xiaomi 12T Pro. Jest to produkt z wyższej (choć nie najwyższej) cenowej półki, który możemy dziś nabyć w kwocie od 3799 zł. Czym kusi nas do zakupu producent tejże konstrukcji? Materiały reklamowe wskazują m.in. na super szybkie ładowanie mocą 120 W (poniżej 20 min. do pełna), brak problemów z przegrzewaniem się (duża komora parowa) czy też na jasny ekran AMOLED o odświeżaniu 120 Hz. Wnikliwe oko z pewnością szybko wychwyci, że są to elementy, które występowały już w poprzedniej generacji smartfona, ale skoro zostały docenione przez użytkowników już wtedy, to czemu miałoby ich zabraknąć teraz? Druga sprawa, że trudno je na ten moment jakoś zauważalnie przeskoczyć.

Smartfony marki Xiaomi z literką T to seria, która jest zarazem flagowa i fotograficzna, a przy tym całkiem przystępna cenowo. Sprawdźmy, czy Xiaomi 12T Pro to kolejny w portfolio producenta, "zabójca flagowców".

W specyfikacji smartfona natkniemy się także na takie elementy jak flagowy układ Snapdragon 8+ Gen1 sparowany z 8 lub 12 GB pamięci RAM LPDDR5. Z kolei za przechowywanie plików odpowiada tu 256 GB pamięci UFS 3.1. Nowy smartfon to także najświeższa wersja Androida z nakładką MIUI 13 oraz trzy aparaty na pleckach, z główną jednostką 200 MP (matryca 1/1,22"). Oczywiście suche liczby nie są gwarantem jakości, więc możliwości aparatu w swoim czasie konkretnie przetestujemy. Taka, a nie inna specyfikacja oraz cena smartfona sprawia, że zawalczy on o klienta z modelami takimi jak chociażby OnePlus 10T oraz ASUS Zenfone 9.

OnePlus 10T ASUS Zenfone 9 Xiaomi 12T Pro Procesor Snapdragon 8+ Gen1 Procesor graficzny Adreno 730 System Android 12 Pamięć RAM 8 / 12 / 16 GB 8 / 16 GB 8 / 12 GB

(w teście 12 GB) Pamięć na dane 128 / 256 GB 256 GB Obsługa kart SD nie Łączność 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC 5G, WiFi 6e, Bluetooth 5.2, NFC 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC, IrDA Ekran 6,7", AMOLED, 120 Hz,

1080 x 2412 px 5,9", AMOLED, 120 Hz,

1080 x 2400 px 6,67", AMOLED, 120 Hz,

1220 x 2712 px Kamera tylna 50 + 8 + 2 MP 50 + 12 MP 200 + 8 + 2 MP Kamera przednia 16 MP 12 MP 20 MP Klasa odporności IP54 IP68 IP53 Akumulator 4800 mAh, 150 W 4300 mAh, 30 W 5000 mAh, 120 W Wymiary i waga 163 x 74 x 9 mm, 204 g 146 x 68 x 9 mm, 169 g 163 x 76 x 9 mm, 205 g Aktualna cena 3499 zł (8 + 128 GB)

3799 zł (16 + 256 GB) 3799 zł (8 + 128 GB)

4299 zł (16 + 256 GB) 3799 zł (8 + 256 GB)

3999 zł (12 + 256 GB)

Zwłaszcza model OnePlus 10T może stanowić konkurencję dla nowego smartfona Xiaomi, a to za sprawą super szybkiego ładowania czy nieco wyższej klasy odporności. Z kolei ASUS Zenfone 9 może być propozycją dla tych osób, które poszukują równie wydajnego co 12T Pro smartfona, ale zarazem urządzenia o mniejszych gabarytach. Konkurencję zostawmy już jednak na boku i skupmy się raczej na bohaterze dzisiejszego testu. Recenzję zaczniemy klasycznie od sekcji opisującej jego wygląd oraz wyposażenie, by następnie zagłębić się w kolejne kwestie takie jak jakość wyświetlacza, wydajność, kultura pracy czy możliwości fotograficzne.