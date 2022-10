Xiaomi prezentuje nowe urządzenia kategorii smart home, w tym nowe odkurzacze, tablet i sprzęt dla zwierząt

Xiaomi ogłosiło dziś premierę szerokiej gamy produktów AIoT (urządzeń wspieranych sztuczną inteligencją podłączonych do sieci), które mają na celu poprawę jakości codziennego życia. Wśród nowości pojawił się m.in. automatyczny odkurzacz Xiaomi Robot Vacuum X10+, odkurzacze z serii Xiaomi Truclean W10 Wet Dry Vacuum, opaska sportową Xiaomi Smart Band 7 Pro, tablet Redmi Pad oraz słuchawki Redmi Buds 4 Pro.

W Xiaomi / Redmi obrodziło nowościami! Do portfolio producenta trafiły nowe odkurzacze, tablet, opaska i słuchawki. Jakby tego było mało, na nasz rynek wkraczają także inteligentne rozwiązania dla zwierząt.

Xiaomi Robot Vacuum X10+ to najnowszy z linii inteligentnych, samojezdnych odkurzaczy Xiaomi, który został zaprojektowany z myślą o maksymalnym ułatwieniu sprzątania. W połączeniu ze stacją bazową, urządzenie samo opróżnia śmieci z zasobnika, czyści nakładki na mopy, a także samodzielnie napełnia zbiornik na wodę. Może też utrzymywać ściereczkę do mopowania wilgotną lub samoczynnie osuszać się, aby uniknąć zatrzymywania wilgoci i nieprzyjemnych zapachów, gdy urządzenie nie jest używane. Urządzenie jest również przystosowane do czyszczenia każdego rodzaju podłogi. Mop może się sam podnieść, gdy wbudowany czujnik ultradźwiękowy wykryje dywan, a podwójne, obrotowe nakładki na mopy mogą użyć większej siły nacisku, aby usunąć uporczywe plamy z podłogi.

Xiaomi Robot Vacuum X10+ System nawigacji LDS Omijanie przeszkód AI + 3D Akumulator 5200 mAh Moc ssania 4000 Pa Pojemnik na kurz 350 ml Pojemnik na wodę 80 ml Pojemnik na czystą i brudną wodę w stacji 2,5 l + 2,5 l Pojemnik na kurz w stacji 2,5 l Asystenci głosowi Google, Alexa Cena jeszcze nie podano

Xiaomi Truclean W10 Wet Dry Vacuum to linia pionowych odkurzaczy do pracy na mokro i sucho. W skład serii wchodzą dwa modele - Xiaomi Truclean W10 Ultra Wet Dry Vacuum i Xiaomi Truclean W10 Pro Wet Dry Vacuum. Oba pracują w trzech trybach - odkurzania, mopowania i szorowania podłóg. System wykrywania zabrudzeń umożliwia urządzeniom automatyczne dostosowanie mocy czyszczenia. Truclean W10 Ultra Wet Dry Vacuum jest wyposażony w tryb czyszczenia w temperaturze aż 75°C, przez co ma zapewniać możliwie dokładne czyszczenie. Odkurzacz jest również w stanie sam się oczyścić, uzupełnić wodę i wysuszyć szczotki dzięki stacji bazowej all-in-one. Truclean W10 Pro Wet Dry Vacuum jest z kolei rozwiązaniem dedykowanym dla gospodarstw domowych z trudno dostępnymi zakamarkami. Mamy tu bowiem walcową szczotkę, która może pokryć większe przestrzenie i ma regulowany uchwyt, pomagający skutecznie sprzątać pod większością mebli.

Xiaomi Truclean W10 Ultra Wet Dry Vacuum Xiaomi Truclean W10 Pro Wet Dry Vacuum Moc znamionowa 220 W 200 W Klasa odporności IPX4 IPS4 Wymiary odkurzacza 270 x 270 x 1110 mm 250 x 250 x 1100 mm Waga odkurzacza 11,8 kg 5,4 kg Kolor biały biały Wymiary bazy 350 x 380 x 480 mm b/d Cena 4399 zł jeszcze nie podano

Xiaomi Smart Band 7 Pro to nowa opaska fitness wyposażona w prostokątny ekran AMOLED o wysokiej rozdzielczości i przekątnej aż 1,64 cala. Oferuje ponad 110 trybów sportowych oraz system nawigacji GNSS, umożliwiający szybsze pozycjonowanie i dokładniejsze śledzenie trasy. Urządzenie charakteryzuje się ponadto wodoodpornością do 5 ATM i żywotnością baterii do 12 dni; można na nim odbierać połączenia, a także odczytywać wiadomości SMS. Jeśli chodzi zaś o personalizację wyglądu, opaska obsługuje 150 tarcz w aplikacji. Jest dostępna w dwóch kolorach obudowy (czarnym i beżowym), z ośmioma różnymi paskami.

Xiaomi Smart Band 7 Pro Ekran 1,64", AMOLED, 280 x 456 px Wodoszczelność 5 ATM Łączność Bluetooth 5.2 LE Akumulator 235 mAh, do 12 dni normalnego użytkowania Czujniki 3-osiowy akcelerometr, 3-osiowy żyroskop, sensor PPG, czujnik oświetlenia Cena 499 zł

Tablet Redmi Pad został wyposażony w cztery głośniki zgodne z technologią Dolby Atmos oraz w 10,61-calowy ekran o odświeżaniu 90 Hz. Jest też pierwszym tabletem na świecie, który otrzymał certyfikat SGS gwarantujący niski poziom zmęczenia wzroku. Dzięki przedniej kamerce 8 MP z ultraszerokokątnym obiektywem 105° i technologii FocusFrame, urządzenie ma świetnie sprawować się w trakcie rozmów wideo i wieloosobowych telekonferencji. Redmi Pad jest zasilany baterią o pojemności 8000 mAh i obsługuje ładowanie 18 W.

Redmi Pad Ekran 10,61", IPS, 90 Hz, 1200 x 2000 px Wymiary i waga 250 x 158 x 7 mm, 445 g Procesor MediaTek Helio G99 Wersje pojemnościowe 3+64 GB

4+128 GB

6+128 GB Akumulator 8000 mAh, 18 W Aparat główny 8 MP Aparat przedni 8 MP Audio poczwórne głośniki z Dolby Atmos Cena jeszcze nie podano

Redmi Buds 4 Pro to słuchawki typu TWS, które mają zapewniać aż 36 godzin pracy, z wykorzystaniem etui ładującego oraz 9 godzin na pojedynczym ładowaniu. Dodatkowo, zaledwie 5 minut ładowania ma dostarczać mocy na 2 godziny dalszego grania. Słuchawki są ponadto wyposażone w aż trzy mikrofony systemu redukcji szumów sparowane z algorytmami AI do precyzyjnego rozpoznawania ludzkiego głosu i hałasu otoczenia. Jest to także model oferujący ANC oraz tryb transparentny. Nie zapomniano przy tym o klasie odporności IP54 oraz o możliwości jednoczesnego podłączenia dwóch urządzeń źródłowych.

Redmi Buds 4 Pro Konstrukcja bezprzewodowa, dokanałowa Łączność Bluetooth 5.3 Obsługa kodeków AAC, SBC, LDAC ANC tak Tryb Transparentny tak Panele sterowania dotykowe Waga 46 g (z etui) Wodoszczelność IP54 Wersje kolorystyczne biała, czarna Ładowanie USB-C Czas pracy na baterii 9 / 36 h Cena 449 zł

Na koniec warto jeszcze wspomnieć o wchodzących na nasz rynek urządzeniach dla posiadaczy czworonogów. Mowa o Xiaomi Smart Pet Food Feeder oraz o Xiaomi Smart Pet Fountain. Jak można się domyślać pierwsze z urządzeń dba o całodobowe dostarczanie świeżej karmy dla naszego zwierzaka, a drugie o dostarczanie napowietrzonej, pozbawionej bakterii i innych zanieczyszczeń wody. Oba urządzenia wyceniono na 999 euro.

Źródło: Xiaomi, PurePC