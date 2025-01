Nanoleaf 4D - system inteligentnego oświetlenia, który pozwoli poczuć większą immersję z oglądanych treści

Firma Nanoleaf działająca na rynku od przeszło dekady, znana jest głównie z produkowania inteligentnego oświetlenia LED-owego pod różną postacią. Nie tak dawno na łamach PurePC testowane było połączenie dwóch zestawów oświetleniowych z linii Shapes (Hexagons oraz Mini Triangles). Teraz Nanoleaf prezentuje zaawansowany system pasków LED-owych, które będą się dynamicznie dostosowywać do oglądanych przez nas treści na ekranach o różnej wielkości.

Nanoleaf 4D to zupełnie nowy produkt w ofercie twórców inteligentnego oświetlenia domowego. Tym razem na celownik wzięto ekrany monitorów oraz w szczególności telewizorów. Efekty, jakie można osiągnąć, są naprawdę ciekawe i przykuwające uwagę.

Omawiany zestaw składa się z kamery oraz pasków LED-owych, które umieszczamy za ekranem. Cały system kompatybilny jest z wyświetlaczami aż do 85", więc z pewnością dla znaczącej części osób będzie to w zupełności wystarczające. Działanie opiera się na umieszczeniu kamery w taki sposób, aby przechwytywała obraz z ekranu, a następnie niejako kierowała oświetleniem ulokowanym z tyłu. Mimo prostego sposobu funkcjonowania, całość jest bardzo efektowna. Rzecz jasna podobne rozwiązania znane są już od jakiegoś czasu (choćby Ambilight od Philipsa), jednak zazwyczaj były one zarezerwowane dla konkretnych producentów. Teraz każdy może kupić pojedynczy zestaw i dopasować go do swojego sprzętu. Jeśli posiadamy mniejszy monitor, to także nie będzie problemu, ponieważ system potrafi się dopasować do rozmiaru ekranu. Warto wspomnieć o możliwości zakrycia kamery w sytuacji, kiedy nie korzystamy z produktu.

Producent dał także możliwości synchronizacji oświetlenia z innymi zestawami (Shapes, Lines, oraz Essentials). Wystarczy w dedykowanej aplikacji mobilnej uruchomić opcję Sync+. Przy takim trybie działania rezultaty z pewnością potrafią być o wiele lepsze, choć niestety również bardziej kosztowne. Do kupienia dostępne są trzy wersje zestawu Nanoleaf 4D: kompatybilne z ekranami do 65" lub do 85", a także sama kamera. Ceny będą tu wynosić analogicznie 99, 129,99 oraz 79,99 euro. Oczywiście nie są to małe kwoty. Jednak dla osób, które lubią personalizować swoje doświadczenia płynące z oglądanych treści, może być to ciekawa możliwość. Tym bardziej że taki zestaw kupuje się zazwyczaj tylko raz na lata użytkowania. Jeśli ktoś byłby zainteresowany zakupem, może go dokonać na tej stronie. Wysyłka nastąpi 10 sierpnia, ponieważ produkt jest obecnie dostępny w przedsprzedaży.

Źródło: NanoLeaf