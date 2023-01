Energia prosto z okna. Ubiquitous Energy proponuje estetyczne rozwiązania fotowoltaiczne

Okna solarne stanowią nowoczesną propozycję kolektorów słonecznych. Naukowcy z MIT stworzyli firmę Ubiquitous Energy, która opracowała produkt UE Power: całkowicie przezroczyste panele słoneczne przepuszczające fotony widzialne, jednocześnie zatrzymując cząsteczki ze spektrów IR/UV, które są następnie konwertowane na energię elektryczną. Zespół proponuje estetyczny system mogący być wbudowany w już istniejące produkty.

Wyobraź sobie, że możesz umieścić kolektory słoneczne wszędzie tam, gdzie umieściłbyś szybę lub szkło. Oto obietnica okien solarnych mogących odwrócić koncept konwencjonalnego budownictwa.

Przez dziesięciolecia pozyskiwanie energii słonecznej oznaczało instalowanie dużych, czarnych paneli słonecznych na dachu. A gdyby tak można było wytwarzać energię elektryczną wykorzystując niewidzialne światło przechodzące przez okna? Taką obietnicę dają transparentne kolektory słoneczne - najnowocześniejsza technologia, która może zmienić sposób w jaki budujemy zrównoważoną infrastrukturę i generujemy energię przyszłości.

Technologia ta została stworzona przez naukowców z MIT, którzy przekształcili pomysł w firmę Ubiquitous Energy i produkt o nazwie UE Power. Ubiquitous Energy twierdzi, że jej całkowicie przezroczyste panele słoneczne są pierwszą na świecie estetycznie akceptowalną, generującą energię elektryczną alternatywą dla tradycyjnych okien. Zwykłe panele słoneczne są zaprojektowane tak, aby przechwycić każdy pojedynczy foton światła, który ląduje na ich powierzchni, natomiast UE Power przepuszcza przez szybę fotony widzialne, a jednocześnie wychwytuje światło niewidzialne - w szczególności fale ultrafioletowe i podczerwone. To "ukryte" światło jest następnie zamieniane na energię elektryczną, która jest kierowana przez maleńki przewód wychodzący z okna i podłączany do instalacji elektrycznej budynku, zupełnie tak jak

w przypadku standardowego systemu solarnego. A więc rezultatem jest kawałek szkła, który wygląda jak zwykłe okno, ale generujący energię!

Panele są aktualnie małe - w przybliżeniu 14 na 20 cali - lecz firma pracuje nad planami budowy własnego zakładu produkcyjnego celem tworzenia większych powierzchni, sięgających nawet od podłogi do sufitu. Susan Stone, dyrektor generalna spółki twierdzi, że taka alternatywa kosztowałyby zaledwie od 30% do 40% więcej niż tradycyjne szkło, które "nic nie robi". I chociaż nie można jeszcze kupić okien słonecznych do domu, firma nawiązała współpracę

z producentem szkła Andersen Windows, aby wypłynąć na rynek mieszkalny.

Przechwytywanie tylko części światła emitowanego przez słońce oznacza, że panele te są

w gruncie mniej efektywne niż tradycyjne panele słoneczne. Stone mówi, że ich technologia zapewnia 20 procent wydajności najlepszych tradycyjnych paneli solarnych dostępnych na rynku. Jednak w przeciwieństwie do tych paneli, które muszą być zainstalowane w specyficzny sposób, produkt Ubiquitous Energy może być umieszczony wszędzie tam, gdzie zwykłe szkło.

Podsumowując, oznacza to że domy i budynki biurowe uzbrojone w takie systemy mogłyby generować własną energię i zmniejszyć zależność od sieci. Natomiast w przyszłości owa technologia może zostać wykorzystana do stworzenia "inteligentnych" okien zasilanych autonomicznie. Mogą one pozwolić, aby np. dom jednorodzinny reagował na otoczenie. Firma postuluje na przykład ideę smart-paneli wykrywających aurę pogodową: gdy padałby deszcz, okna zamykałyby się, a gdy w środku byłoby zbyt gorąco, otwierały. Na przyszłość, Ubiquitous ma na oku również zastosowania poza domami i budynkami komercyjnymi: na urządzeniach użytkowych jak smartfony, urządzenia mobilne, w tym laptopy, oraz powierzchnie pojazdów.

Obyśmy żyli w ciekawych czasach - i żyjemy, a już z całą pewnością dla odnawialnych źródeł prądu. Ubiquitous Energy wraz ze swoją propozycją stanowi nową zwrotkę w pieśni nieodległych rozwiązań energetycznych. Nie zapominajmy, że moglibyśmy wyposażyć takie okna w żaluzje od SolarGaps i zainstalować system perowskitów - autorstwa naszej genialnej Olgi Malinkiewicz - na elewacji budynku. W takim tandemie niestraszne rachunki za prąd.

Źródło: cnet