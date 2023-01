Przeprowadzono udany przeszczep ucha, ale nie byle jakiego, bo pochodzącego z drukarki 3D

Drukarki 3D są już z nami ładnych parę lat. Na początku, głównie z powodu wysokich cen, pojawiały się w przemyśle, by później trafić także na nasze prywatne biurka, gdzie służą nie tylko biznesowi, ale i rozrywce. Drukarki 3D przydają się także medycynie. I tak specjaliści z firmy 3DBio Therapeutics zdołali przeprowadzić udany przeszczep ucha z drukarki 3D. Zanim organ został wydrukowany, przygotowano wpierw bio-bazę (materiał), która pochodziła od żywego dawcy.

Zespół z 3DBio Therapeutics donosi, iż pierwszym krokiem było pobranie próbki z tkanki drugiego ucha pacjentki. Następnie komórki te namnożono bazując na kulturach bakterii i przekształcono w coś, co można nazwać bio-tuszem. To właśnie on posłużył do wydrukowania nowego ucha. Co najważniejsze, narząd ów potrafi samodzielnie się regenerować, a dzięki temu, że wykonano go z komórek pacjentki, odrzucenie go przez organizm jest mało prawdopodobne. Jeśli chcecie poznać dodatkowe szczegóły dotyczące przeszczepu, zapraszamy do zapoznania się z tą stroną (publikacja w języku angielskim).

Warto nadmienić, że nie jest to pierwsze podejście do zagadnienia bioprintingu. Przed dwoma laty naukowcy, którzy współpracowali wówczas z agencją rządową United States Department of Veterans Affairs ogłosili, że są już o krok od opracowania kości, które służyłyby za idealny niemal substytut tych prawdziwych. "Na ten moment skupiamy się na przyspieszeniu czasu potrzebnego do wzrostu kości, zapewnieniu unaczynienia umożliwiającego udaną implantację oraz optymalizacji naszych rygorystycznych kontroli jakości, tak abyśmy mogli z powodzeniem przeprowadzić nasze rozwiązanie przez proces zatwierdzania" - komentowała wówczas czuwająca nad projektem doktor Beth Ripley.

Źródło: BusinessWire