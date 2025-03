Dyson WashG1 - odkurzacz bezprzewodowy, którym umyjemy podłogi na mokro. Na pokładzie system samoczyszczenia

Marka Dyson, która znana jest głównie z produkcji urządzeń służących do zachowania czystości w domu, szykuje się do wprowadzenia na rynek nowego odkurzacza bezprzewodowego. Model o oznaczeniu WashG1 wyróżnia się przede wszystkim swoją konstrukcją, która pozwala dokładnie umyć podłogi na mokro, a po zakończonym sprzątaniu automatycznie przechodzi przez proces samoczyszczenia. Możemy przy tym liczyć na kilka ciekawych funkcji.

Odkurzacz bezprzewodowy Dyson WashG1 już niebawem trafi na półki sklepowe. Tym razem producent proponuje nam urządzenie, które będzie w stanie wyczyścić podłogę na mokro. Natomiast sprzęt oferuje nam także system, który potrafi separować zanieczyszczenia.

Cała konstrukcja odkurzacza bezprzewodowego Dyson WashG1 opiera się na autorskim systemie, który wydaje się całkiem funkcjonalny. Możemy bowiem liczyć na dwa zbiorniki na wodę: jeden o pojemności 1 l, a drugi o pojemności 0,8 l. Pierwszy przechowuje wyłącznie czystą wodę, która trafia bezpośrednio na podłogę. Natomiast do kolejnego trafia brudna woda, która jest zbierana podczas samego czyszczenia. W całym procesie uczestniczą dwie szczotki z mikrofibry o całkiem sporym zagęszczeniu włókien (64 800 na cm²), które obracają się w przeciwnych kierunkach i mogą przy tym korzystać z osobnych silników. Wszystkie zanieczyszczenia przechodzą przez specjalną siatkę, która separuje mniejszy brud od większych paprochów. Po tej operacji zostają one poddawane działaniu szczotek nylonowych, które przenoszą je do wysuwanego pojemnika.

Całość funkcjonuje w taki sposób, że żadne większe zanieczyszczenia nie dostaną się do pojemnika na brudną wodę. Oczywiście otrzymujemy możliwość regulacji tego, jak wiele wody ma się wydostawać na podłogę (trzy tryby, które można dodatkowo dostosować). Firma zapewnia, że napełniony pojemnik na czystą wodę umożliwi nam umycie nawet 290 m². Po sprzątaniu podłogi odkurzacz przejdzie do trybu, w którym sam się oczyści (czyszczony jest tak naprawdę cały system, na który składają się wspomniane szczotki, a także pojemniki na wodę). Jeśli jesteśmy zainteresowani zakupem, to przyjdzie nam jeszcze nieco poczekać — Dyson WashG1 trafi do sklepów w drugiej połowie 2024 roku, natomiast jego cena wyniesie 2999 zł.

