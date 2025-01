Tedee GO - premiera smart locka z certyfikatem AV-Test. Przystępny cenowo gadżet, którego użyjecie z każdym zamkiem

Tedee to marka gadżetów smart home firmy Gerda, która produkuje między innymi wysokiej jakości zamki tradycyjne. Tedee GO to najnowszy inteligentny zamek w ofercie polskiego przedsiębiorstwa, który ma zaoferować wysoką jakość, szybkość montażu oraz prostotę obsługi w przystępnej cenie. Jednak co najważniejsze premierowy produkt nie wymaga od nas przeróbki zamków. Zobaczmy zatem co do zaoferowania ma młodszy brat smart locka Tedee PRO.

Premiera inteligentnego zamka Tedee GO, który nie wymaga od nas przeróbki zamków. Smart lock ma wytrzymywać do 8 miesięcy pracy bez wymiany baterii i jest oferowany w przystępniejszej cenie niż model Tedee PRO.

Tedee GO to nic innego jak inteligentny zamek, który pozwala nam otworzyć drzwi z wykorzystaniem jedynie aplikacji w naszym smartfonie. Sprzęt współpracuje z 15 systemami smart home, między innymi: Apple Home, Google Home i Amazon Alexa. Potrzebny jednak do tego będzie nam Tedee Bridge. Urządzenie to pozwala również na zdalny "monitoring" naszych drzwi. Warto dodać, że produkty marki Tedee nie blokują możliwości otworzenia drzwi w tradycyjny sposób. Producent zapewnia też możliwość połączenia smart locka z kompatybilną klawiaturą PIN pad, która pozwala na odblokowywanie drzwi za pomocą kodu.

W porównaniu do modelu Tedee PRO nowy produkt nie wymaga mocowania na wkładce bębenkowej, co stanowczo przekłada się na komfort użytkowania gadżetu. Tedee GO można założyć na dowolny zamek w drzwiach. Producent zapewnia również, że instalacja produktu zajmuje jedynie minutę i jest bardzo prosta nawet dla osób bez technicznych umiejętności. Smart lock może pochwalić się również smukłą konstrukcją, która pozwala na montaż w drzwiach otwieranych na zewnątrz oraz cichszą pracą niż konkurencyjne rozwiązania. Za zasilanie inteligentnego zamka odpowiadają trzy wymienne baterie CR123A, które mają przekładać się na okres pracy od 6 do 8 miesięcy. Tedee GO został wyceniony na około 949 zł.

Źródło: Tedee