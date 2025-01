Tapo RV30 - pierwszy robot sprzątający od TP-Link. Odkurza, mopuje, mapuje do trzech pięter, ma też LiDAR i filtr HEPA

TP-Link to jeden z większych dostawców produktów sieciowych dla sektorów SOHO i SMB. W swojej ofercie ma routery bezprzewodowe, przełączniki, transmitery sieciowe, wzmacniacze sygnału, karty sieciowe, kamery typu cloud, biznesowe punkty dostępowe czy w końcu inne szeroko rozumiane bezprzewodowe urządzenia zewnętrzne. Jak się okazuje, na tym TP-Link nie poprzestanie. Na rynku debiutuje wszak Tapo RC30, a więc pierwszy robot odkurzająco-mopujący producenta.

Tapo RV30 odkurza z maksymalną siłą do 4200 Pa, a możliwość wyboru jednego z czterech trybów pracy pozwala dopasować działanie robota sprzątającego do naszych potrzeb. Tryb cichy pozwoli cieszyć się więc względnym spokojem podczas zbierania kurzu oraz włosów. Tryb standardowy zapewnić ma z kolei balans pomiędzy mocą a czasem pracy, przeznaczony jest on więc do codziennego sprzątania. Tryb turbo ma radzić sobie z kolei z największymi zabrudzeniami, nawet na dywanach z grubym włosiem. Oprócz odkurzania, robot sprzątający TP-Link potrafi również mopować podłogi. Pojedynczy zbiornik wody o pojemności 300 ml w połączeniu z trzema trybami pracy przeznaczonymi do różnych rodzajów podłoża ma zapewniać mycie do 200 m2 powierzchni.

Akumulator o pojemności 5000 mAh ma gwarantować aż do 5 godzin ciągłego sprzątania na jednym ładowaniu. Jeśli jednak stan naładowania akumulatora nie wystarczy na dokończenie odkurzania pozostałej powierzchni, Tapo RV30 samodzielnie powróci do stacji ładującej, a po naładowaniu zacznie ponownie sprzątać w miejscu, w którym skończył. Odkurzacz mapuje, a następnie zapisuje lokalnie maksymalnie do trzech pięter. Dzięki systemowi czujników LiDAR oraz Gyro wykrywa przeszkody, unika kolizji oraz upadków ze schodów. Mapowanie pomieszczeń pozwala dopasować indywidualne ustawienia sprzątania do konkretnego pomieszczenia.

Wśród funkcji nie zabrakło także personalizowania harmonogramu sprzątania, w tym możliwości zaprogramowania sprzątania pojedynczych pomieszczeń. Dodatkowo, dzięki wsparciu aplikacji mobilnej Tapo można dodawać wirtualne ściany, aby uniemożliwić robotowi wjazd np. do konkretnego pokoju. Jeśli chcemy natomiast zablokować odkurzanie części pomieszczenia, możemy wyznaczyć strefę zabronioną, którą Tapo RV30 ominie. Producent udziela na urządzenie 2-letniej gwarancji. Tapo RV30 wyceniono na ok. 1500 zł. Więcej na temat robota można dowiedzieć się na stronie internetowej pod tym linkiem. Aha, gwoli ścisłości - odkurzacz wyposażony został w filtr HEPA, który ma za zadanie wychwytywać 99,9% alergenów do wielkości 0,3 mikrona włącznie.

