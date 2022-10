Roidmi Eva - test odkurzacza ze stacją odsysającą kurz i namaczającą obrotowe mopy. Palcem przy nim nie kiwniesz

Samojezdne odkurzacze z roku na rok stają się coraz sprytniejsze. Na samym początku były to niezbyt rozgarnięte jednostki, które wyłącznie zasysały nieczystości z naszych podłóg. Następnie zaczęły te podłogi również myć. Obecnie mamy na rynku już tak zaawansowane konstrukcje jak Roidmi Eva, które można nazwać prawdziwie autonomicznymi. Wszystko dlatego, że odkurzacz korzystając ze stacji dokującej nie tylko pobiera sobie z niej wodę do mopowania, ale także opróżnia w niej zebrane w mieszkaniu nieczystości. Wszystko to sprawia, że obowiązków związanych z obsługą Roidmi Eva mamy tyle, co nic. A jeśli już, to są one naprawdę sporadyczne. Sprawdźmy więc, jak dokładnie spisuje się ów robot.

Autor: Ewelina Stój

Zacznijmy może od tego, że od teraz przez kilka najbliższych dni możecie zakupić odkurzacz Roidmi Eva w sporo niższej cenie. Jak to zrobić? Wystarczy przejść na stronę produktu w sklepie Al.to, dodać odkurzacz do koszyka, po czym wpisać w wyznaczonym do tego miejscu kod ROIDMI-EVA. Dzięki temu cena odkurzacza spadnie do 3099 złotych. No właśnie, jak widzicie testowany dziś sprzęt do najtańszych nie należy, można się więc spodziewać, że niejedno potrafi. Tak jak już wspomnieliśmy, jest to urządzenie w zasadzie niewymagające dodatkowej uwagi. Jedynie od czasu do czasu przyjdzie nam sięgnąć do stacji dokującej, by napełnić / opróżnić pojemniki z czystą / brudną wodą oraz wymienić worek z nieczystościami na nowy.

Roidmi Eva to odkurzacz ze stacją dokującą, która oferuje odsysanie kurzu oraz cykliczne namaczanie mopów. Co więcej, stacja co jakiś czas przepiera owe mopy, które są w dodatku obrotowe. Brzmi dobrze? Sprawdźmy więc, czego jeszcze można oczekiwać po tym urządzeniu.

To jednak nie koniec, jeśli chodzi o supermoce odkurzacza. Warto też dodać, że współpracuje on z asystentami głosowymi takimi jak Asystent Google czy Amazon Alexa i można nim zarządzać poprzez aplikacje mobilne takie jak Roidmi oraz Xiaomi Home. Wielu z Was ucieszy się też, że Eva wyposażona została w skuteczny laser z systemem LIDAR oraz w ruchome nakładki mopujące, które nie tylko wykonują 180 obrotów na minutę, ale także czyszczą podłogi z wykorzystaniem dodatkowego docisku. Producent obiecuje, że dzięki takiemu rozwiązaniu robot będzie w stanie uporać się nawet z zaschniętymi plamami. No dobrze, to tyle słowem wstępu. Pora jeszcze na szybki rzut okiem na tabelę ze specyfikacją, po czym przejdziemy już do kluczowych elementów recenzji, takich jak testy wydajności akumulatora czy generalnie skuteczność w sprzątaniu.