Recenzja Jimmy H9 Pro. Odkurzacz pionowy za 1200 zł z akcesoriami i stojakiem. Czy jest wart swojej ceny? Sprawdzam

Na testy do naszej redakcji trafił kolejny odkurzacz pionowy, który może cieszyć się zainteresowaniem choćby dlatego, że mieści się w bardzo popularnym przedziale cenowym i jest dostępny od ręki w polskich sklepach. Jimmy H9 Pro kosztuje niecałe 1200 zł, a oferuje dobrą siłę ssania, cichą pracę, godzinę ciągłego działania z elektroszczotką, dwie szczotki z napędem w zestawie, “łamaną” rurę główną, kilka dodatkowych nasadek pasywnych i dodatkową rurę giętką, stojak z funkcją ładowania, a także oddzielną ładowarkę do akumulatora. Wygląda przy tym nowocześnie i jest łatwy w obsłudze. Pytanie tylko, jakie są jego największe zalety oraz wady i czy te drugie nie przekreślają sensu zakupu? Zapraszam do recenzji.

Autor: Tomasz Duda

Przyjemnie jest mieć odkurzacz automatyczny, który posprząta za Ciebie, ale osoby posiadające go wiedzą dobrze, że robot nie odkurzy wszystkiego. Nie wjedzie na meble, na półki, ani za otwarte drzwi. Nawet krzesła, stojaki, lampy, zabawki i akcesoria stojące na podłodze mogą uniemożliwić mu prawidłowe wykonanie zadania. Z tego właśnie powodu osoby używające robotów często dokupują jeszcze bezprzewodowy odkurzacz pionowy, który nadaje się idealnie do uzupełniania tych braków, a przy okazji nie trzeba ciągle myśleć o plączącym się kablu. Ponadto jego relatywnie lekka i zwarta konstrukcja pozwala używać go też do sprzątania wnętrza samochodu. Tutaj jednak pojawia się jedna ważna kwestia.

Jimmy H9 Pro to na pierwszy rzut oka typowy odkurzacz pionowy, jakich wiele w polskich sklepach. W zasadzie nie wyróżnia się niczym szczególnym. Jednak na realną wygodę obsługi wpływ ma wiele czynników, niekiedy nawet drobne detale. Powstaje więc pytanie: czy tego modelu używa się przyjemnie? Czy dobrze sprząta i nie jest problematyczny? Czy czas pracy na akumulatorze jest wystarczający? Sprawdźmy to.

Chodzi o to, że zdecydowana większość z nas ma solidne ograniczenia budżetowe. Nie każdy może pozwolić sobie na zakup robota sprzątającego za np. 2000 zł, a do tego dokupienie odkurzacza pionowego z wyższej półki za drugie tyle. Na szczęście są znacznie tańsze alternatywy. Nie tak dawno temu testowałem dla Was bardzo tani odkurzacz pionowy Jigoo C500, który kosztuje odrobinę ponad 500 zł. Cena z całą pewnością jest zachęcająca, a sam odkurzacz też okazał się dobry i wielu osobom wystarczy, ale część użytkowników będzie oczekiwała dodatkowych nasadek, użytecznego stojaka do ładowania, trochę lepszej jakości wykonania, nieco dłuższego czasu pracy na baterii, prostszej obsługi, czyli ogólnie lepszego i bardziej użytecznego odkurzacza. I tutaj właśnie w kręgu zainteresowania może pojawić się Jimmy H9 Pro.

Jimmy H9 Pro Jimmy JV85 Pro Tryby pracy odkurzanie odkurzanie Rodzaj końcówek 2 elektroszczotki + 3 nasadki pasywne + giętka rura 2 elektroszczotki + 3 nasadki pasywne + giętka rura Moc maksymalna 600 W 600 W Maksymalna moc ssania 200 AW / 25000 Pa 200 AW / 25000 Pa Liczba trybów pracy 4, w tym automatyczna regulacja mocy ssania 3, bez automatycznej regulacji Pojemność zbiornika na kurz 0,6 litra 0,6 litra Sterowanie przyciski fizyczne, wyświetlacz LCD przyciski fizyczne, wyświetlacz LCD Akumulator 28,8V, 3000 mAh, 86,4 Wh 28,8V, 2500 mAh, 72 Wh Deklarowany czas pracy na akumulatorze do 60 minut z elektroszczotką

do 80 minut z nasadką pasywną do 55 minut z elektroszczotką

do 70 minut z nasadką pasywną Deklarowany czas ładowania akumulatora do 5 godzin do 5 godzin Filtrowanie filtr wstępny + HEPA filtr wstępny + HEPA Masa 3,1 kg z rurą i elektroszczotką główną b/d Inne rolka do podłóg twardych, szczotka do dywanów, łamana rura, stojak na odkurzacz i akcesoria, z funkcją ładowania, dodatkowa podstawka ładująca rolka do podłóg twardych, szczotka do dywanów, łamana rura, podstawka ładująca Cena 1199 zł 1050 zł

Różnicą w stosunku do bardzo taniego Jigoo C500 jest choćby to, że Jimmy H9 Pro ma poprzecznie umieszczony cyklon i zbiornik na kurz, więc jego opróżnianie jest o wiele łatwiejsze i nie wymaga odłączania rury lub nasadek. Ma też wspomniany, ciężki i stabilny stojak ładujący, z miejscem do przyczepienia wszystkich pozostałych nasadek. Klasycznie są tu dwie nasadki szczelinowe (wąska i szeroka), podłużna nasadka z miotełką, dodatkowa, giętka rura, która bardzo przydaje się podczas sprzątania samochodu, bo korpus odkurzacza nie przeszkadza podczas odkurzania zakamarków (sięgasz tam po prostu małą nasadką na giętkiej rurze) oraz mała, “łamana” złączka ułatwiająca sprzątanie wyżej położonych półek lub górnych płaszczyzn mebli. Rzecz jasna nie zabrakło też dwóch elektroszczotek. Jedna jest duża i służy do sprzątania podłóg oraz ma w komplecie zarówno rolkę do powierzchni twardych, jak i szczotkę do dywanów. Druga jest mniejsza i przydaje się do usuwania sierści oraz kurzu z powierzchni mebli tapicerowanych. Jimmy H9 Pro bez osprzętu waży zaledwie 1,9 kg, a z rurą główną i elektroszczotką 3,1 kg. Wyposażony jest w silnik o mocy 600 W, natomiast moc ssania to 200 AW / 25000 Pa. Oferuje też 4 tryby pracy, w tym automatyczny, a pełny czas pracy według deklaracji ma wynosić 60 minut wraz z elektroszczotką w trybie Eco, a z nasadką pasywną 80 minut. Na pokładzie jest też wyświetlacz prezentujący aktualnie wybrany tryb, poziom naładowania akumulatora, informacje o filtrze oraz kody potencjalnych błędów. Przejdź na kolejną stronę recenzji, by zapoznać się z opisem konstrukcji, nasadek i akcesoriów.