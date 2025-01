Recenzja Jimmy PW11 Pro Max. Jednoczesne odkurzanie i mycie podłóg, plus stacja do mycia i suszenia rolek

Moje mieszkanie regularnie sprząta mały chiński robot, z którego jestem bardzo zadowolony, bo od 5 lat jeździ co drugi dzień i absolutnie nic złego się z nim nie dzieje. Jednak oprócz niego miałem też klasyczny odkurzacz. Ciężki, głośny, z wiecznie za krótką rurą, plączącym się kablem i workami na kurz, których zawsze brakowało, gdy były potrzebne. Ciągnięcie go za sobą i manewrowanie nie należało do rzeczy przyjemnych. Dlatego uważam, że nieporównywalnie lepszym uzupełnieniem domowego robota jest pionowy odkurzacz bezprzewodowy. A jeśli przy okazji ma on możliwość sprzątania na mokro, kilka przydatnych nasadek, jest poręczny, dobrze wykonany i działa wystarczająco długo na akumulatorze, to już w ogóle bajka. Czy taki właśnie jest Jimmy PW11 Pro Max? Zapraszam do recenzji.

Autor: Tomasz Duda

Zakładam, że większość osób lubi mieć czysto w domu. Wydaje się to naturalne. Ba, zapewne znajdą się też tacy ludzie, którzy podchodzą do sprzątania z nieskrywaną przyjemnością. Ale nie oszukujmy się, lwia część z nas sprząta nie dlatego, że chce, lecz dlatego, że musi. Z tego powodu ogromną i z roku na rok coraz większą popularnością cieszą się odkurzacze automatyczne. Jednak póki co, nie są one w stanie całkowicie wyprzeć ręcznego odkurzacza z naszych domów. Powód jest prosty: nie wjadą wszędzie. Nie posprzątają za drzwiami, na kanapie, na półce, w wąskich szczelinach, nie odkurzą poduszek i foteli, legowisk naszych domowych pupili i wielu innych miejsc. W tym celu musimy wyciągnąć ze schowka zwykły odkurzacz i wziąć sprawy w swoje ręce. Ważne jest jednak to, by korzystać w tym celu z odkurzacza funkcjonalnego, wygodnego i solidnego.

Odkurza i myje jednocześnie, ma trzy tryby pracy, jest cichy, dobrze wykonany i ma stację dokującą, która nie tylko ładuje akumulator, ale też może umyć i wysuszyć gorącym powietrzem rolki po sprzątaniu. Jimmy PW11 Pro Max to funkcjonalny i łatwy w obsłudze bezprzewodowy odkurzacz pionowy.

Zacznę może od tego, że Jimmy PW11 Pro Max do bardzo tanich nie należy. Tak naprawdę jest to nowość dostępna dopiero w przedsprzedaży (ja zamówiłem ze sklepu Geekbuying.com), a koszt na start oscyluje wokół 2500 zł. Jednak jak to zwykle bywa, cena może ulec obniżeniu albo opcjonalnie mogą pojawić się jakieś promocje. Jeśli tyle kosztowałby zwyczajny odkurzacz pionowy, to byłoby to po prostu drogo, ale na szczęście ten odkurzacz nie jest zwyczajny. Wyposażono go w nasadkę główną z napędem i dwiema szerokimi rolkami, która służyć może nie tylko do typowego odkurzania, ale również sprzątania na mokro. W konstrukcji wbudowano pojemnik na wodę i funkcję spryskiwania powierzchni podłogi, więc można bez problemu wyczyścić dokładniej miejsca silniej zabrudzone (np. plamy). Zresztą nawet gdy wyleje się jakiś napój czy mleko, to również można wciągnąć takie rzeczy do odkurzacza.

Jimmy PW11 Pro Max Tefal X-Force Flex Aqua 15.60 Tryby pracy odkurzanie + mycie odkurzanie + mopowanie Rodzaj końcówek 3 elektroszczotki + 2 nasadki pasywne 3 elektroszczotki + 3 nasadki pasywne Moc maksymalna 460 W 550 W Maksymalna moc ssania 110 AW 230 AW Liczba trybów pracy 3, w tym automatyczna regulacja mocy ssania 6, w tym automatyczna regulacja mocy ssania Pojemność zbiornika na:

kurz / wodę czystą / wodę brudną 0,3 / 0,6 / 0,45 litra 0,9 / b.d. / 0 litra Sterowanie przyciski fizyczne, wyświetlacz LCD przyciski fizyczne, wyświetlacz LCD Akumulator wymienny, 4600 mAh /99,36 Wh /21,6 V b.d. o pojemności /32,4 V Deklarowany czas pracy na akumulatorze do 80 minut (nasadki pasywne), do 40 minut (elektroszczotki) do 80 minut (nasadki pasywne) Deklarowany czas ładowania akumulatora 4 - 5 godzin 3 godziny Filtrowanie filtr wstępny + pianowy + HEPA filtr wstępny + HEPA Inne stacja dokująca ładuje akumulator oraz myje i suszy rolki po sprzątaniu na mokro, oświetlenie LED w jednej nasadce, wbudowany czujnik kurzu i wody, podstawka do przechowywania nasadek stacja dokująca do ładowania akumulatora, oświetlenie LED w jednej nasadce, wbudowany czujnik kurzu, Cena około 2480 zł około 2250 zł

Silnik spełnia standard szczelności IPx8, więc w zasadzie jest całkowicie wodoszczelny. Jego moc to 460 W, a moc ssania wynosi 110 AW / 21000 Pa. Rzecz jasna odkurzanie i mycie podłogi może być przeprowadzone jednocześnie, co skraca ogólny czas sprzątania. Warto dodać, że nasadka główna jest tak zaprojektowana, aby rolki sięgały jak najbliżej krawędzi, co zwiększa efektywność sprzątania przy krawędzi wzdłuż ściany, albo w narożnikach. Ponadto dołączona do kompletu podkładka (stacja) pozwala uruchomić tryb samoczynnego mycia rolek, a następnie ich suszenia. Z jednej strony zdecydowanie zmniejsza to obciążenie użytkownika, bo nie musimy ręcznie tego czyścić, a z drugiej strony automatyczne mycie i suszenie po prostu polepsza higienę rolek i zdecydowanie redukuje ryzyko powstawania nieprzyjemnych zapachów, np. po sprzątaniu rozlanego mleka czy sosu. Jest też oddzielna nasadka do sprzątania dywanów, kolejna do materacy, następna do tapicerki, półek itp., a także nie zabrakło końcówki szczelinowej. W opakowaniu znajdziemy też butelkę płynu czyszczącego do rolek. Więcej informacji o Jimmy PW11 Pro Max znajdziesz na kolejnych stronach recenzji.