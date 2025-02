Test robota sprzątającego Narwal Freo X Plus - ogromna moc ssania, świetne szczotki i dopracowana aplikacja. Czystość gwarantowana!

Postęp technologiczny, który dokonał się w ostatnich latach, dotknął wiele przeróżnych dziedzin naszego życia. Mamy dziś wszystko potrafiące smartfony z funkcjami AI czy podzespoły o niebywałej wydajności, a nietrudno też dostrzec, że praca inżynierów widoczna jest nie tylko dla osób zainteresowanych wszelakimi nowinkami, ale również dla zwykłych Kowalskich. Wystarczy tylko popatrzeć na oferty sklepów, które są dziś pełne urządzeń z kategorii Smart Home. O ile jeszcze niedawno to np. zwykła zmywarka mogła być niezwykłym udogodnieniem dla wielu gospodarstw domowych, to jednak wydaje się, że podobną, także rewolucyjną rolę spełniają dziś inteligentne roboty sprzątające.

Autor: Piotr Piwowarczyk

Z rosnącej popularności autonomicznych odkurzaczy na pewno doskonale zdają sobie sprawę najwięksi producentów branży technologicznej, ale nie tylko. Pojawia się coraz więcej firm, które specjalizują się właśnie w tego typu rozwiązaniach. Jedną z nich jest Narwal, który powoli staje się u nas rozpoznawalny za sprawą linii robotów Freo. Niedawno seria ta została zasilona przez nowy odkurzacz z dodatkową funkcją mopowania, czyli Freo X Plus, który choć nie posiada stacji bazowej All-in-One w zestawie, to i tak wyróżnia się eleganckim designem oraz naprawdę niezłą specyfikacją techniczną. Postanowiliśmy zatem wziąć ten model na testy i sprawdzić, jak całość wypada w rzeczywistości.

Narwal Freo X Plus wyróżnia się ogromną mocą ssania sięgająca 7800 Pa. Całość zachęca także szczotką odporną na plątanie się włosów, bogatym zestawem sensorów, systemem kompresji kurzu oraz mopem o ciśnieniu spadkowym 6 N.

Robot Narwal Freo X Plus wyróżnia się ogromną mocą ssącą na poziomie aż 7800 Pa - to naprawdę wynik robiący wrażenie, zwłaszcza że przecież nie jest to produkt z najwyższej półki. Taka wartość zdaje się oznaczać, że całość może się nadać do skutecznego odkurzania nie tylko twardych podłóg, ale i dywanów. Do rozpoznawania pomieszczeń, przeszkód i dywanów służy tutaj system czujników Tri-Laser, który ma dobrze sprawować się w każdych warunkach oświetleniowych i pozwalać na tworzenie map 3D. Kolejną ważną cechą urządzenia jest szczotka odporna na plątanie się włosów czy sierści. Na pokładzie nie zabrakło także mopa, który może być podnoszony na wysokość 9 mm i opuszczany o ciśnieniu spadkowym 6 N.

Narwal Freo X Plus Funkcje odkurzanie i mopowanie Pojemnik na wodę 280 ml Pojemnik na kurz 1 ml System nawigacji Tri-Laser Filtr E11 Szczotki boczne dwie, dwuramienne Sugerowany czas pracy na jednym ładowaniu 210 min. Wymiary i waga robot: 350 x 355 x 107 mm, 4,25 kg

stacja: 275 x 118 x 137 mm, 0,86 kg Moc 45 W Moc ssania 7800 Pa Deklarowany poziom głośności 58 dB Wysokość wspinania 20 mm Mop 4-punktowe dozowanie, docisk 6 N, unoszenie 9 mm Pojemność akumulatora 5200 mAh Czas ładowania 3 h Aplikacja tak, Wi-Fi 2,4 GHz Obsługa asystentów głosowych tak, Alexa Cena 1429 zł

Czym jeszcze wyróżnia się produkt? Warto wspomnieć o technologii kompresji kurzu, dzięki której pojemnik o i tak sporej pojemności 1 litra ma wystarczyć nawet na 7 tygodni bezobsługowego sprzątania. Producent chwali się również pojemną baterią 5200 mAh, funkcją sprzątania krawędziowego czy możliwością sterowania głosowego. Na wyposażeniu znajdziemy także pojemnik na wodę o przyzwoitej pojemności 280 ml, dwie szczotki boczne czy prostą stację bazową stację bazową do ładowania robota. Narwal Freo X Plus jest aktualnie dostępny w sklepie Geekbuiyng w cenie 1429 zł. Dodam jednak, że przygotowaliśmy specjalną ofertę dla czytelników PurePC.pl - po dodaniu produktu do koszyka i wpisaniu kodu rabatowego narwal150 cena robota spadnie o 150 zł.