Recenzja Jigoo C500. Bezprzewodowy odkurzacz pionowy za trochę ponad 500 zł, znacznie lepszy niż sądziłem

Dostępność i różnorodność odkurzaczy na rynku jest ogromna. Różne konstrukcje, stylistyka, producenci, rodzaje akcesoriów w komplecie, ceny od zaskakująco tanich, aż do bardzo drogich. W zasadzie każdy znajdzie coś dla siebie, niezależnie od tego, czy masz wymagania podstawowe, czy bardzo wysokie. Tym razem do naszej redakcji trafił odkurzacz należący do najniższej półki cenowej. Specjalnie wybrałem go po to, by sprawdzić, czy tania konstrukcja jest w ogóle coś warta. Czy można wydać zaledwie trochę ponad 500 zł i stwierdzić: w sumie nie potrzebuję nic lepszego? Przekonajmy się. Zapraszam do recenzji bezprzewodowego odkurzacza pionowego Jigoo C500. Uchylając rąbka tajemnicy, mogę już na początku napisać, że oferuje on więcej, niż się spodziewałem za tak skromną kwotę pieniędzy.

Autor: Tomasz Duda

Przeglądając komentarze i słuchając opinii znajomych, zaważyłem przynajmniej trzy różne podejścia do kwestii sprzątania i używania odkurzaczy. Jedne osoby używają w zasadzie tylko robota sprzątającego, a ewentualne niedociągnięcia raz na jakiś czas sprzątają ręczną zmiotką. Z całą pewnością jest to podejście wymagające minimum czasu i uwagi, ale też mocno kompromisowe, bo robot nie odkurzy, ani nie wymopuje wszystkiego, np. mebli, zwłaszcza jeśli ktoś mieszka z domowym pupilem. Inne osoby używają tylko ręcznego odkurzacza, najlepiej z wieloma różnymi nasadkami, twierdząc, że tylko wtedy jest solidnie posprzątane, natomiast po każdym odkurzaniu myją podłogę mopem. Trzecie podejście mieści się gdzieś pośrodku między nimi i osobiście właśnie jestem jego zwolennikiem. W nim taki odkurzacz, jak Jigoo C500 spisuje się po prostu idealnie.

Wiedziałem, że biorę do testu tani odkurzacz pionowy za około 500 zł, ale szczerze nie spodziewałem się, że pod większością względów będzie on równie dobry, jak kilkukrotnie drożsi konkurenci.

Ja w domu muszę mieć zarówno robot, jak i odkurzacz pionowy oraz mop. Robot ma ustawiony harmonogram ogólnego odkurzania i robi to regularnie co drugi dzień. Wykonuje swoją pracę automatycznie, dość cicho i w zasadzie nikomu nie przeszkadza w tym czasie. Mieszkam jednak z trzema zwierzakami, które gubią futro na potęgę, więc potrzebuję mieć lekki, uniwersalny odkurzacz bezprzewodowy, którym mogę sprzątnąć meble tapicerowane, małe dywaniki, zwierzęce posłania i przestrzenie, w które robot nie wjedzie, a także wnętrze samochodu. Oprócz tego raz na tydzień mopuję podłogę we wszystkich pomieszczeniach. Innymi słowy: odkurzacz pionowy stanowi dla mnie ważne uzupełnienie robota sprzątającego, ale nie musi mieć mnóstwa różnych nasadek, ani funkcji mycia, ani wymyślnych funkcji. Dlatego szczerze przyznam, że model Jigoo C500 nie tylko trafił w moje oczekiwania, ale wręcz je przerósł, zwłaszcza biorąc pod uwagę niską cenę. Jakie są jego najważniejsze cechy?

Jigoo C500 Dreame Mova J20 Tryby pracy odkurzanie odkurzanie Rodzaj końcówek 1 elektroszczotka + 2 nasadki pasywne 1 elektroszczotka + 2 nasadki pasywne Moc maksymalna 500 W 250 W Maksymalna moc ssania 33000 Pa 17000 Pa Liczba trybów pracy 3, w tym automatyczna regulacja mocy ssania 1 Pojemność zbiornika na kurz 1,2 litra 0,5 litra Sterowanie przycisk fizyczny + przycisk dotykowy, wyświetlacz LCD przyciski fizyczne, wyświetlacz LCD Akumulator 29,6 V, 8 ogniw po 2200 mAh

65,12 Wh, 22,2 V, 6 ogniw po 2200 mAh Deklarowany czas pracy na akumulatorze do 60 minut do 50 minut Deklarowany czas ładowania akumulatora 2,5 godziny 4,5 godziny Filtrowanie filtr wstępny + piankowy + HEPA filtr wstępny + piankowy + EPA Masa około 2,5 kg około 1,5 kg Inne duży wyświetlacz, rolka do podłóg twardych, szczotka do dywanów, oświetlenie LED w elektroszczotce, łamana rura, wbudowany czujnik kurzu, zaczep ścienny brak wyświetlacza, szczotka uniwersalna, oświetlenie LED w elektroszczotce, łamana rura, zaczep ścienny, szybkie opróżnianie zbiornika na kurz, odłączany odkurzacz ręczny Cena 539 zł 550 zł

Jigoo C500 ma bezszczotkowy silnik o mocy 500 W, generujący siłę ssania na poziomie 33000 Pa (przy 110000 obr/min). Zasilany jest on z ośmiu ogniw litowo-jonowych o całkowitej pojemności 65,12 Wh (29,6 V, 2200 mAh), które według deklaracji mają wystarczać na 60 minut ciągłego odkurzania w niskim trybie mocy ssania. Ogólnie tryby są trzy, w tym automatyczny, korzystający z sensora kurzu. Rzecz jasna realny czas pracy sprawdzę i opiszę na jednej z kolejnych stron tej recenzji. Ciekawostką jest to, że akumulator jest zintegrowany z dość dużym kolorowym wyświetlaczem i przyciskiem dotykowym, więc jeśli by się tak zdarzyło, że panel lub przycisk uległyby awarii, to można je wymienić w warunkach domowych, dosłownie w kilka sekund, po prostu wsuwając nowy akumulator. Rozwiązanie pomysłowe i w sumie dość użyteczne. Jeśli nie zepsuje się silnik, to trzy rzeczy można wymienić bez jakiejkolwiek wizyty w serwisie. Konstrukcja odkurzacza jest wykonana bardzo dobrze, na poziomie jaki spotykałem w odkurzaczach kilkukrotnie droższych, nawet takich za ponad 2000 zł. Zaletą jest “łamana” rura, dzięki której można o wiele łatwiej sprzątać pod meblami. Jigoo C500 ma oczywiście elektroszczotkę (25 W), a do niej zarówno rolkę do odkurzania podłóg twardych, jak i klasyczną szczotkę do dywanów i wykładzin dywanowych. Na tym jednak nie koniec. Nasadka główna wyposażona jest w 5 diod oświetlających podłogę, co ułatwia sprzątanie w ciemnych miejscach i jest rzeczą nie koniecznie oczywistą w tak tanich odkurzaczach pionowych. Co więcej, do kompletu dołączono jeszcze dwie nasadki szczelinowe (szeroką i wąską), obie z wysuwanymi miotełkami, a także drugi filtr powietrza, który ma redukować kurz i alergeny o 99,99%. Wszystko to za 539 zł (taka była cena w czasie pisania tej recenzji). Jak dla mnie: całkiem nieźle.