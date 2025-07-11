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KTC H24F7 - Nadchodzi bardzo tani monitor do gier. Ekran IPS i odświeżanie 240 Hz poniżej 100 dolarów

Damian Marusiak | 11-07-2025 13:30 |

KTC H24F7 - Nadchodzi bardzo tani monitor do gier. Ekran IPS i odświeżanie 240 Hz poniżej 100 dolarówChińska firma KTC przed długi czas zajmowała się głównie dostarczaniem monitorów do innych firm, które potem sprzedawały poszczególne modele pod swoimi logotypami. W ostatnich latach jednak producent coraz bardziej promuje również swoją własną markę, oferując bardzo dobrze wycenione monitory. Jedną z najnowszych propozycji jest KTC H24F7, który może być hitem sprzedażowym. Oferuje dobrą specyfikację w wyjątkowo korzystnej cenie.

KTC H24F7 może okazać się prawdziwym hitem sprzedażowym. W cenie poniżej 100 dolarów otrzymujemy panel IPS Full HD z odświeżaniem 240 Hz oraz blisko 100% pokryciem przestrzeni barw sRGB.

KTC H24F7 - Nadchodzi bardzo tani monitor do gier. Ekran IPS i odświeżanie 240 Hz poniżej 100 dolarów [1]

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KTC zaprezentowało w Chinach pierwsze szczegóły dotyczące monitora KTC H24F7. Jest to propozycja dla osób poszukujących wyświetlacza o dobrych parametrach, w rozsądnej cenie. Sprzęt oferuje 23,8-calowy panel IPS o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli i z 240 Hz częstotliwością odświeżania. Z ujawnionych informacji wiemy jeszcze, że monitor charakteryzuje się luminancją rzędu 400 nitów oraz 99% pokryciem przestrzeni barw sRGB (116% objętości). Czas reakcji wynosi 2 ms GtG co wskazuje, że nie będzie to najszybszy panel IPS, z drugiej strony niska cena powinna to rekompensować.

KTC H24F7 - Nadchodzi bardzo tani monitor do gier. Ekran IPS i odświeżanie 240 Hz poniżej 100 dolarów [2]

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Wymiary KTC H24F7 wynoszą odpowiednio 540 x 400 x 137 mm. Niestety nie wszystkie szczegóły specyfikacji zostały podane. Nie wiemy zatem nic o dostępności Adaptive Sync, dokładnych wersjach portów cyfrowych (będzie na pewno po jednym HDMI oraz DisplayPort) czy wadze. Sądząc natomiast po wyglądzie monitora z tyłu oraz wykonanej podstawie, nowy KTC będzie pozbawiony regulacji wysokości czy funkcji pivot. Cena KTC H24F7 jest mniejsza niż 100 dolarów, w Chinach to odpowiednio 599 juanów. Jeśli monitor pojawi się w najbliższym czasie np. na GeekBuying z opcją dostawy do Polski, to spodziewamy się ceny w okolicach 400 złotych. Jak na oferowane parametry, wydaje się to być ciekawa alternatywa dla marek AOC czy Lenovo.

KTC H24F7 - Nadchodzi bardzo tani monitor do gier. Ekran IPS i odświeżanie 240 Hz poniżej 100 dolarów [3]

Źródło: WCCFTech
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