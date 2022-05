Taśmy LED TP-Link Tapo L920-5 – wielobarwne podświetlenie, powłoka PU i wsparcie asystenta głosowego

Kiedy taśmy LED pojawiły się na rynku były to albo taśmy jednobarwne, albo wielokolorowe sterowane niewielkim pilocikiem, którego wygląd kojarzy chyba każdy z nas. Dziś oświetlenie tego typu to już akcesoria, które są bezsprzecznie przedstawicielami kategorii smart home. Chociażby dlatego, że tak jak debiutujące właśnie taśmy TP-Link Tapo L920-5, potrafią łączyć się z naszą siecią WiFi, być obsługiwane przez smartfon czy polecenia głosowe (Asystent Google, Amazon Alexa). TP-Link Tapo L920-5 to taśma wielobarwna, uraczona powłoką PU oraz wyposażona w chip IC, dzięki któremu możemy zaprogramować wariacje świetlne zgodnie z własnymi oczekiwaniami.

TP-Link Tapo L920-5 to nowe rozwiązanie LED, które nie boji się warunków atmosferycznych, proponuje wiele barw w zakresie jednej taśmy i może być sterowane głosowo.

Nowa, 5-metrowa taśma LED Smart Wi-Fi Tapo L920-5 pozwala na zmianę kolorów w pełnej palecie barw RGB. Nowością w stosunku do poprzedniego modelu (Tapo L900-5) jest to, że na jednym pasku można uzyskać jednocześnie wiele kolorów. Dzięki zaawansowanym ustawieniom można uzyskać zarówno efekt delikatnego blasku; miękkie, przezroczyste światło, jak i dyskotekową feerię barw. Planując harmonogramy i ustawienia timera łatwo można skontrolować sposób i częstotliwość zmiany kolorów i sprawić, by światła pulsowały nawet w rytm muzyki. Ulubione konfiguracje można zachować i wracać do nich w dowolnym momencie.

Podobnie jak w przypadku żarówek z oferty TP-Link, także i taśma Tapo L920-5 może symulować obecność mieszkańców w domu, aby odstraszyć nieproszonych gości. Jak zapewnia producent - instalacja taśmy LED jest bardzo prosta. Dzięki jej elastyczności można zamieścić ją niemal wszędzie – w namiocie, na ogrodowych meblach, poręczach, szybach czy gałęziach drzew. Wystarczy przyciąć ją do dowolnej długości i przymocować. Zamontowana na dworze taśma nie musi być usuwana w razie niesprzyjających warunków pogodowych, np. padającego deszczu czy gwałtownej burzy. Nie zaszkodzi jej ani wilgoć, ani wysokie czy niskie temperatury. Zastosowana tu powłoka PU chroni bowiem diody i ułatwia ich konserwację.

By cieszyć się iluminacjami nie potrzeba żadnych dodatkowych urządzeń. Wystarczy połączyć się z siecią Wi-Fi w domu i pobrać darmową aplikację mobilną o nazwie TP-Link Tapo, by mieć urządzenie pod kontrolą. Taśmą można również sterować głosowo – w tym celu należy zintegrować ją z Amazon Alexa lub Asystentem Google. Produkt jest już dostępny w sprzedaży i kosztuje ok. 160 zł. Jeśli zaś chodzi o pobór mocy, to producent szacuje pobór na poziomie 20.5 W. Żywotność LEDów ma zaś wynosić blisko 50 000 godzin pracy.

Źródło: TP-Link