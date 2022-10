Xiaomi 12T - premiera smartfona z układem Dimensity 8100 i super szybkim ładowaniem. A w przedsprzedaży - gratis

Przed chwilą na PurePC pojawił się większy materiał premierowy o smartfonie Xiaomi 12T Pro, ale nie zapominajmy, że dziś swój debiut ma także model bez dopisku Pro. W porównaniu ze swoim poprzednikiem sprzed roku (11T), Xiaomi 12T to przede wszystkim nowszy, wydajniejszy procesor, nagrywanie filmów w wyższej jakości czy wreszcie sztandarowe, super szybkie ładowanie z mocą 120 W, które jak dotąd zarezerwowane było dla najwyższego modelu smartfona.

Xiaomi 12T pracuje na ośmiordzeniowym układzie Dimensity 8100 Ultra, który jest wydajniejszy od Dimensity 1200 o około 12%, a który w AnTuTu v9 wykręca 778 836 punktów. Mamy więc do czynienia z wydajnością na poziomie ubiegłorocznego modelu Xiaomi 11T Pro. Jeśli zaś chodzi o wydajność energetyczną GPU, to mówi się tu o 30-procentowym wzroście w porównaniu z modelem poprzedniej generacji. Producent zdecydował się przygotować na nasz rynek dwie wersje pojemnościowe: 128 i 256 GB (UFS 3.1), przy czym obie z nich korzystają z pamięci RAM na poziomie 8 GB. Mamy tu oczywiście do czynienia z rozwiązaniem LPDDR5.

Xiaomi 11T Xiaomi 12T Procesor Dimensity 1200 Ultra Dimensity 8100 Ultra System i nakładka Android 11, MIUI 12.5 Android 12, MIUI 13.0 Pamięć RAM 8 GB Pamięć na dane 128 / 256 GB Obsługa kart nie DualSIM tak Łączność 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC, IrDA Ekran 6,67", AMOLED, 120 Hz

1080 x 2400 px

Corning Gorilla Glass Victus 6,67", AMOLED, 120 Hz

1220 x 2712 px

Corning Gorilla Glass 5 Kamera tylna 108 + 8 + 5 MP 108 + 8 + 2 MP Kamera przednia 16 MP 20 MP Maks. jakość nagrań 4K@30 4K@60 Audio głośniki stereo, Dolby Atmos, obsługa kodeka aptX HD Akumulator 5000 mAh, 67 W 5000 mAh, 120 W Wymiary i waga 164 x 77 x 9 mm, 203 g 163 x 76 x 9 mm, 202 g Cena w dniu premiery 2499 zł (8 + 128 GB)

2699 zł (8 + 256 GB) 2799 zł (8 + 128 GB)

2999 zł (8 + 256 GB)

Identycznie jak w modelu z 2021 roku, tak samo teraz Xiaomi 12T oferuje akumulator o pojemności 5000 mAh. Nowy model ma jednak tę niezaprzeczalną przewagę, że mamy tu także super szybkie ładowanie mocą 120 W. Producent sugeruje, że pozwala to naładować smartfon od 0 do 100% w zaledwie 19 minut, co z kolei przełoży się na 13,5 godziny pracy na włączonym ekranie. W tegorocznej odsłonie urządzenia zdecydowano się ponadto na zwiększenie rozdzielczości ekranu oraz aparatu do selfie. Co zaś się tyczy aparatów na pleckach, to nie mamy tu jakiegoś szalonego przeskoku w rozdzielczościach, choć wnosząc po specyfikacji aparatu głównego (108 MP) jest to zupełnie inna jednostka, niż ta, którą posiadało Xiaomi 11T. Niestety aparat tele-makro został w tym roku zastąpiony jednostką odpowiadającą wyłącznie za makro.

Smartfon, w zależności od wersji pojemnościowej, kupimy w cenie 2799 lub 2999 zł. Co ciekawe, w wybranych sklepach do telefonów zakupionych w przedsprzedaży (tj. w dniach 4-12 października), dorzucany będzie odkurzacz Xiaomi Vacuum Mop2 Lite (wartość ok. 800 zł), 3-miesięczne YouTube Premium dla nowych użytkowników oraz 12-miesięczna ochrona ekranu. Trzeba tylko pamiętać, że aby otrzymać wspomniany wyżej odkurzacz, należy zarejestrować zakup smartfona Xiaomi 12T lub Xiaomi 12T Pro na stronie PresalesXiaomi.

Źródło: Xiaomi, PurePC