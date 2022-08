Xiaomi Watch S1 - test smartwatcha o biznesowym zacięciu. Smart zegarek gotów by zagrozić droższym konkurentom

Smartwatche Xiaomi Watch S1 oraz S1 Active zadebiutowały wiosną tego roku, tuż obok smartfonów z serii Xiaomi 12. Oba te zegarki proponują okrągłe tarcze z wyświetlaczem AMOLED o przekątnej 1,43 cala. Łączy je także identyczna pojemność baterii. Na jednym ładowaniu urządzenia mają w związku z tym wytrzymywać nawet do 12 dni pracy. W niniejszej recenzji przyjrzymy się jednak wyłącznie modelowi Watch S1, a więc modelowi nieco droższemu. W przeciwieństwie do modelu z dopiskiem Active mamy tu bowiem do czynienia z wyświetlaczem chronionym szafirowym szkłem oraz kopertą ze stali nierdzewnej. W zestawie znajduje się ponadto nie tylko pasek gumowy, ale także i skórzany.

Autor: Ewelina Stój

Smartwatch Xiaomi Watch S1 w porównaniu z modelem Xiaomi Watch S1 Active to także nieco inny design. Testowana dziś konstrukcja jest mianowicie bardziej klasyczna, można by rzec elegancka, a nawet biznesowa, przy czym model z dopiskiem Active charakteryzuje się bardziej sportowym zacięciem. Droższy model posiada również opcję ładowania bezprzewodowego, podczas gdy S1 Active naładujemy wyłącznie przy pomocy dołączonej do zestawu magnetycznej pastylki. Pozostałe elementy specyfikacji są już jednak w zasadzie bliźniacze. Mowa chociażby o wodoszczelności w klasie 5ATM, obecności płatności zbliżeniowych (NFC), wbudowanym GPS-ie czy szeroko rozumianej funkcjonalności, której temat rozwiniemy już na kolejnych stronach.

Smartwatch Xiaomi Watch S1 to interesujące urządzenie, które zachęca słusznym czasem pracy na baterii, obecnością NFC, sporym ekranem AMOLED, wbudowanym GPS-em czy solidnym wykonaniem. Sprawdźmy, czy jest to rzeczywiście urządzenie warte grzechu.

Xiaomi Watch S1 Xiaomi Watch S1 Active System MIUI Watch 1.0 Ekran 1,43", AMOLED, 466 × 466 px, 60 Hz Materiał wykonania stal nierdzewna, szafirowe szkło, skóra cielęca, kauczuk fluorowany metal, silikon, TPU, poliamid wzmocniony włóknem szklanym Procesor i pamięć b/d Łączność NFC, BT 5.2, WiFi, GPS Wymiary i waga 47 x 47 x 11 mm, 53 g 47 x 47 x 11 mm, 36 g Odporność 5 ATM Bateria 470 mAh, ładowana bezprzewodowo,

do 12 dni typowego użytkowania, 24 dni w trybie oszczędzania energii 470 mAh,

do 12 dni typowego użytkowania, 24 dni w trybie oszczędzania energii Zdrowie pomiar tętna, SpO2, pomiar stresu, rejestrowanie snu Inne wbudowane: mikrofon, głośnik, kompas, barometr Aktualna, najniższa cena 899 zł 690 zł

Aby nieco mocniej nakreślić funkcjonalność testowanego dziś zegarka, warto wspomnieć jeszcze o tym, że jak na smartwatch przystało, Xiaomi Watch S1 łączy się ze smartfonem poprzez łączność Bluetooth. Dzięki temu jest w stanie dostarczać nam smartfonowych powiadomień m.in. o nowych wiadomościach (SMS + inne aplikacje do komunikacji pisemnej) czy nadchodzących połączeniach głosowych. Jako że Watch S1 wyposażono w głośnik oraz mikrofon, umożliwia on także prowadzenie rozmów bez konieczności sięgania po smartfon. Możemy tu liczyć ponadto na rejestrowanie 117 trybów fitness, całodobowe monitorowanie tętna i SpO2, monitorowanie snu, badanie poziomu stresu oraz funkcję SOS (trzykrotne przyciśnięcie dolnego przycisku nawiązuje rozmowę z wybranym wcześniej numerem alarmowym).