Xiaomi 12T Pro w naszych rękach – premiera flagowca z aparatem 200 MP i pierwsze wrażenia z użytkowania

Za nami premiera nowych urządzeń marki Xiaomi, w tym premiera smartfonów z serii 12T. Tak się składa, że nasza redakcja miała szansę zapoznać się z tymi nowościami na kilka dni przed ich premierą, stąd teraz możemy podzielić się z Wami pierwszymi wrażeniami na temat flagowca Xiaomi 12T Pro. W publikacjach, które pojawią się na PurePC w następnej kolejności, będziecie mogli zapoznać się zaś z debiutującymi urządzeniami typu smart home, a także z drugim smartfonem z serii Xiaomi 12T, a więc z tym bez dopisku Pro.

Zeszłoroczny smartfon Xiaomi 11T Pro okazał się modelem bardzo popularnym. Wszystko dlatego, że w cenie ok. 3 tys. zł oferował flagowy procesor, super szybkie ładowanie mocą 120 W (poniżej 20 min. do pełna) czy też świetny ekran AMOLED o odświeżaniu 120 Hz. Nie ma co się łudzić - Xiaomi 12T Pro powtarza wiele z tych cech. Nie mogło być inaczej - wszak zostały one docenione przez użytkowników, a po drugie - na ten moment są to elementy specyfikacji, które trudno przeskoczyć. Ale żebyście mieli pełny obraz tego, co dokładnie ulepszono w tegorocznym modelu, a co pozostało bez zmian - zapraszam już do czytelnej tabeli ze specyfikacją:

Xiaomi 11T Pro Xiaomi 12T Pro Procesor Snapdragon 888 Snapdragon 8+ Gen1 System i nakładka Android 11, MIUI 12.5 Android 12, MIUI 13.0 Pamięć RAM 8 / 12 GB Pamięć na dane 128 / 256 GB 256 GB Obsługa kart nie DualSIM tak Łączność 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC, IrDA Ekran 6,67", AMOLED, 120 Hz

1080 x 2400 px

Corning Gorilla Glass Victus 6,67", AMOLED, 120 Hz

1220 x 2712 px

Corning Gorilla Glass 5 Kamera tylna 108 + 8 + 5 MP 200 + 8 + 2 MP Kamera przednia 16 MP 20 MP Maks. jakość nagrań 4K@60, 8K@24 Audio głośniki stereo (Harman Kardon), Dolby Atmos, obsługa kodeka aptX HD Akumulator 5000 mAh, 120 W Wymiary i waga 164 mm x 77 mm x 9 mm, 204 g 163 x 76 x 9 mm, 205 g Cena w dniu premiery 2899 zł (8 + 128 GB)

2999 zł (8 + 256 GB)

3299 zł (12 + 256 GB) 3799 zł (8 + 256 GB)

3999 zł (12 + 256 GB)

Xiaomi 12T Pro we wszystkich wersjach kolorystycznych

Xiaomi 12T Pro to przede wszystkim najnowszy flagowy układ SoC - Snapdragon 8+ Gen1, sparowany z 8 lub 12 GB pamięci RAM LPDDR5. Z kolei za przechowywanie plików odpowiada tu 256 GB pamięci UFS 3.1. Nowy smartfon to także najświeższa wersja Androida z nakładką MIUI 13 oraz trzy aparaty na pleckach, z główną jednostką oferującą aż 200 MP (matryca 1/1,22"). Oczywiście suche liczby nie są gwarantem jakości, więc możliwości aparatu przetestujemy dla Was już przy pełnoprawnej recenzji, której możecie spodziewać się za kilka dni. Spoglądając na powyższą tabelę okaże się, że Xiaomi 12T wyposażono w ten sam co ostatnio akumulator 5000 mAh z zawrotnie szybkim ładowaniem 120 W. Jeśli zaś chodzi o zmiany względem poprzedniej generacji, to trzeba wspomnieć o ulepszonym ekranie, który oferuje odtąd jeszcze wyższą rozdzielczość oraz szkło hartowane Gorilla Glass w wersji 5.

No dobrze, najważniejsze dane o smartfonie już za nami, to teraz pora na bardziej subiektywne wywody. Xiaomi 12T Pro przy pierwszym "spotkaniu" robi nienaganne wrażenie. Na pewno spodobał mi się tu pewny chwyt, jaki oferuje smartfon. Zawdzięczamy to m.in. płaskiemu ekranowi, ale także wadze. O ile pierwsza cecha będzie jednak dla wielu użytkowników pożądaną, tak druga nie każdemu przypadnie do gustu. Jeśli chodzi o design, to telefon może się podobać ze względu na błyszczące, aluminiowe ramki oraz lekko zmatowione szkło na pleckach. Wyspa fotograficzna to miks poprzednich rozwiązań od Xiaomi i Redmi. Mamy więc mocniej zaakcentowany aparat główny oraz dwa kolejne, w pionowej linii tuż pod nim. Wysepka oczywiście co nieco wystaje (200 MP musi się gdzieś zmieścić), jednak smartfon nie ma problemów z niechcianym bujaniem się, gdy korzystamy zeń np. na biurku.

Ekran smartfona, a więc 120-hercowy AMOLED, to po raz kolejny jednostka wzorowo jasna, dobijająca do 900 nitów. Uraczono ją takimi technologiami jak Dolby Vision, TrueColor czy HDR10+. Odświeżanie obrazu może odbywać się ponadto adaptacyjnie (smartfon dobiera je do aktualnie wyświetlanych treści celem oszczędzania baterii), zaś tzw. skanowanie dotyku odbywa się tu z odświeżaniem 480 Hz, stąd smartfon będzie także dobrą propozycją dla mobilnych graczy. Skaner linii papilarnych ulokowano w ekranie i przez czas moich krótkich jak dotąd testów, spisywał się bez najmniejszego zarzutu. A co można powiedzieć o stronie audio smartfona? Tu jest tylko poprawnie. Co prawda mamy tu głośniki stereo sygnowane logiem Harman Kardon, a w ustawieniach Dolby Atmos otrzymamy także możliwość zabawy equalizerem, ale ostatecznie dźwięk choć donośny, to na kolana nie rzuca.

I jeszcze słowem o wydajności debiutującego flagowca. Jak przystało na wspomniane podzespoły, mamy tu do czynienia z wydajnością bezkompromisową. W naszym wstępnym teście w AnTuTu v9.3.9, smartfon Xiaomi 12T Pro wykręcił dokładnie 1 040 877 punktów, co jest wynikiem niezaprzeczalnie imponującym. Producent informuje nawet, że względem poprzednika mamy tu wzrost wydajności o 16,7% (dla CPU) i 11% (dla GPU). Sugeruje też, że nie musimy obawiać się przegrzewania urządzenia, jako że względem 11T Pro zastosowano tu o 65% większą komorę parową z 125% większym pokryciem materiałem termicznym. Niestety jak chyba wszystko ostatnimi czasy, tak samo nowy smartfon Xiaomi kosztuje więcej, niż model z poprzedniego roku. W zależności od pojemności pamięci RAM, trzeba będzie zapłacić 3799 lub 3999 złotych. Co jednak ciekawe, w wybranych sklepach do telefonów zakupionych w dniach 4-12 października, dorzucany będzie odkurzacz Xiaomi Vacuum Mop2 Lite oraz 12-miesięczna ochrona ekranu.

Źródło: Xiaomi, PurePC