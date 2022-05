WiFi 7 – Qualcomm ogłasza dostępność nowych platform Networking Pro z przepustowością do 33 Gbps

O WiFi 7 mówi się już od kilku ładnych miesięcy, choć nie jest tajemnicą, że spora część użytkowników sieci nie korzysta jeszcze nawet z WiFi 6. Dla marki Qualcomm, którą znamy m.in. z produkcji mobilnych układów SoC, nie jest to jednak żadną przeszkodą, aby zapowiedzieć nowe produkty generujące właśnie sieć WiFi 7, w ramach konfiguracji od 6 do 16 strumieni. Mowa o sieciowych kontrolerach Networking Pro Series trzeciej generacji, które obsłużą kanały do 320 MHz oraz transfer aż do 33 Gbps. Dla porównania szacuje się, że przeciętna przepustowość w naszych domach oscyluje wokół zaledwie 1 Gbps.

Qualcomm szacuje, że standard WiFi 7 zadebiutuje na rynku komercyjnym już w przyszłym roku, jednak aby uległ on większej popularyzacji, trzeba będzie klasycznie poczekać 3, może nawet 4 lata. Już teraz kalifornijskie przedsiębiorstwo zdradza jednak, że nowy kontroler będzie w stanie obsłużyć nawet 500 użytkowników na jednym kanale. WiFi 7, podobnie jak WiFi 6E, będzie korzystało z trzech lub czterech pasm 2.4 GHz, 5 GHz oraz 6 GHz, a szerokość pojedynczego kanału będzie mogła wynosić nawet 320 MHz (lub 160 MHz + 160 MHz). Biorąc pod uwagę nową modulację sygnału (4k QAM) oraz łączenie kilku kanałów, w domowych warunkach spodziewane są transfery rzędu 10 Gbps (szczytowe przepustowości w pozostałych scenariuszach znajdziecie na grafice poniżej).

Jeśli chodzi o "nowoczesne" standardy sieci, to można przyjąć, że te zaczęły się wraz z pojawieniem się rozwiązania 802.11ac, które to następnie stało się częścią pakietu WiFi 5. Wykorzystanie pasma 5 GHz zdecydowanie zwiększyło przepustowość, ale dopiero WiFi 6/6E wprowadziło wiele technologii, które poprawiają łączność nawet w bardzo zatłoczonych środowiskach. Niektórzy inżynierowie wątpią, aby przeciętny konsument miał rzucić się na WiFi 7, gdyż możliwości tego rozwiązania będą dla większości osób po prostu zbyteczne. Inni zaś twierdzą, że WiFi 7 będzie dużo bardziej popularne od WiFi 6 ze względu na większą dostępność urządzeń działających właśnie w tym standardzie. Na niewielkie zainteresowanie "szóstką" miały mieć wpływ mianowicie problemy z dostępnością podzespołów wywołane przez koronawirusa.

Źródło: Hot Hardware