Meta kontra FTC. Kevin Systrom ujawnia, że Mark Zuckerberg postrzegał Instagram jako zagrożenie dla Facebooka

Procesy antymonopolowe potrafią ujawniać kulisy działania największych firm technologicznych. Złożone relacje między produktami i ich twórcami mogą prowadzić do nieoczekiwanych napięć, które dopiero po latach wychodzą na światło dzienne. Spór dotyczący wpływu Instagrama na rozwój Facebooka pokazuje, jak duże znaczenie może mieć kontrola nad aplikacjami społecznościowymi i jak wiele zależy od decyzji podejmowanych przez liderów rynku.

Mark nie inwestował w Instagram, ponieważ uważał, że stanowimy zagrożenie dla ich wzrostu – Kevin Systrom, współzałożyciel Instagrama.

W trwającym procesie antymonopolowym przeciwko Meta, współzałożyciel Instagrama, Kevin Systrom, zeznał, że Mark Zuckerberg postrzegał Instagram jako zagrożenie dla Facebooka i celowo ograniczał jego rozwój. Systrom ujawnił, że po przejęciu Instagrama przez Facebooka w 2012 roku, Zuckerberg wstrzymywał inwestycje w rozwój aplikacji, obawiając się, że jej rosnąca popularność może zaszkodzić dominacji Facebooka na rynku mediów społecznościowych. Zeznania Systroma wskazują, że Zuckerberg odmawiał przydzielenia dodatkowych zasobów, takich jak personel, a także wsparcie technologiczne. Miało to na celu spowolnienie wzrostu Instagrama. Systrom twierdzi, że decyzje te były motywowane chęcią ochrony pozycji Facebooka, a nie dobrem przejętej aplikacji.

Meta odpiera zarzuty, twierdząc, że przejęcie Instagrama przyczyniło się do jego sukcesu, zapewniając dostęp do infrastruktury, narzędzi reklamowych, jak również do zasobów ludzkich. Jednak zeznania Systroma, a także ujawnione wewnętrzne dokumenty, w tym e-maile Zuckerberga z 2018 roku, w których rozważał on nawet wydzielenie Instagrama jako osobnej firmy, wskazują na wewnętrzne napięcia i obawy przed konkurencją ze strony własnych produktów. Proces ten może mieć daleko idące konsekwencje dla Meta, w tym potencjalne rozdzielenie firm i zmiany w strategii zarządzania przejętymi aplikacjami.

