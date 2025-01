Instagram prezentuje Edits. Nowy edytor wideo zaoferuje całkiem sporo, a będzie darmowy i dostępny na iOS i Androidzie

Popularna aplikacja do edycji wideo na urządzeniach mobilnych o nazwie CapCut zniknęła z amerykańskiego rynku, więc różne firmy chcą wykorzystać ten moment, aby zaoferować alternatywne rozwiązania. Jedno z nich nadejdzie od twórców Instagrama, czyli firmy Meta - mowa o tytułowej aplikacji Edits. Dyrektor wspomnianej platformy ogłosił, że nowość już wkrótce stanie się dostępna dla wszystkich - i to za darmo. Możliwości będą tutaj naprawdę całkiem spore.

fot. TheDigitalArtist (Pixabay)

Aplikacja do edycji wideo Edits skierowana jest do twórców internetowych, którzy skupiają się na krótkich pionowych filmikach. Bezpośrednio w niej będzie dostępna opcja nagrywania wideo z wybranej kamery (do 10 minut), po czym użytkownik od razu będzie mógł przejść do edycji takiego materiału. Ważnym aspektem jest to, że końcowe wideo nie będzie zawierało znaku wodnego, co często ma miejsce w darmowych aplikacjach tego typu. Mimo że Edits jest zintegrowany z Instagramem (możliwość łatwego udostępnienia utworzonego filmiku na tę platformę w jakości 1080p + dostęp do statystyk), to nie ogranicza się do niego - materiały mogą być udostępnione na dowolnej platformie.

Kontrola nad tworzonym wideo będzie całkiem spora, gdyż będziemy mogli zmienić dosłownie każdą klatkę. Spotkamy się z obsługą green screena oraz możliwością stosowania nakładek na wideo. Nie zabraknie wielu czcionek, efektów dźwiękowych, filtrów, naklejek i innych elementów, z których będzie można skorzystać w trakcie całego procesu. Edits pozwoli nam ożywić obrazy dzięki tworzeniu z nich animacji przy pomocy tzw. sztucznej inteligencji, a także polepszy jakość dźwięku i usunie szumy w tle. Przydatną opcją może się okazać automatyczne generowanie napisów i ich późniejsze personalizowanie. W ramach przedsprzedaży aplikacja pojawiła się w AppStore, choć do premiery pozostało jeszcze trochę czasu. Nowość pojawi się także w Sklepie Google Play.

Źródło: Instagram @mosseri, fot. mobilna: geralt (Pixabay)