Whee - powstał klon Instagrama, którego stworzyli twórcy TikToka. Usługa od ByteDance będzie się różnić sposobem działania

Kopiowanie pomysłów od innych nie jest w branży technologicznej niczym nowym. Kiedy jedna usługa osiąga sporą popularność, wkrótce na rynku pojawiają się jej klony. "Pożyczane" są zarówno aspekty dotyczące działania danego rozwiązania, jak i forma ich podania (np. krótkie filmiki w pionowym formacie znane z TikToka, które są dziś obecne niemal w każdej usłudze). Powstała więc alternatywa dla Instagrama od ByteDance, która nie jest jeszcze wszędzie dostępna.

Nowością od ByteDance jest aplikacja Whee, która od jakiegoś czasu jest obecna w Sklepie Google Play, natomiast mogą ją pobrać tylko osoby z konkretnych rynków — choć co ciekawe, instalując plik APK z internetu na urządzeniu z Androidem, można zauważyć, że oprogramowanie oferuje interfejs w języku polskim, więc z pewnością wkrótce stanie się dostępne w naszym kraju. Idea tej usługi jest dość podobna do wspomnianego Instagrama, więc będziemy mogli udostępniać swoje zdjęcia. Jednak odbiorcami będą jedynie osoby, które są w kręgu naszych znajomych. Tak więc nikt inny nie zobaczy naszych postów, co ma wpływać na komfort użytkowania.

Sam interfejs aplikacji jest dość prosty i oferuje tylko trzy główne funkcje: wysyłanie wiadomości do naszych znajomych, robienie zdjęć (możliwość późniejszej obróbki) oraz przeglądanie cudzych postów. Do skorzystania z Whee będziemy potrzebować konta w serwisie TikTok, co dla wielu osób może się okazać zbyt dużą przeszkodą. Na ten moment nie mamy żadnych oficjalnych informacji co do tego, kiedy ewentualnie nowość mogłaby zadebiutować na pozostałych rynkach na świecie, więc jeśli ktoś ma zamiar ją wypróbować, to musi się jeszcze uzbroić w cierpliwość.

Am I the first one to report this? Bytedance, the developer of Tiktok, is testing a new app called Whee. It's currently not available in the US but it is live in over a dozen countries.https://t.co/iNVQlVQ5C2https://t.co/n9rKnrHovE