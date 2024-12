TikTok oferuje stworzenie cyfrowych awatarów, które mogą mówić w wielu językach. Kolejna platforma zmienia się pod wpływem AI

Pod koniec maja 2024 roku firma ByteDance, która jest właścicielem popularnej platformy TikTok, ogłosiła wprowadzenie nowego narzędzia dla twórców o nazwie TikTok Symphony. Pakiet miał umożliwiać dużo łatwiejsze tworzenie marketingowych materiałów wideo, ponieważ użytkownik otrzymywał wsparcie ze strony AI. Właśnie dołączyła do niego zupełnie nowa możliwość — korzystanie z cyfrowych awatarów, które są w stanie mówić w wielu językach.

Treści marketingowe na TikToku wkraczają na nowy poziom. Do promowania swojej marki można wykorzystać cyfrowy awatar, który będzie wyglądał jak my sami. Na dodatek nasza postać będzie mogła mówić w różnych językach.

Omawiana nowość na platformie TikTok to funkcja o nazwie Symphony Digital Avatars. Dzięki niej wszyscy twórcy, którzy zechcą promować swoją markę, będą mogli skorzystać ze wspomnianych cyfrowych awatarów. W tym wypadku dostępne są dwie możliwości: użycie wygenerowanego wcześniej awatara, który korzysta z wizerunku opłaconego aktora lub stworzenie własnego, który upodobni się do nas. Efekty, jakie można uzyskać, są naprawdę dobre, o czym możemy się przekonać, kiedy obejrzymy załączone do tego newsa materiały wideo. Do dyspozycji otrzymamy również funkcję Symphony AI Dubbing, która pozwoli dodać dubbing do naszej postaci — do wyboru są takie języki jak: tajski, angielski, hiszpański, francuski, niemiecki, koreański, portugalski, japoński, wietnamski, czy też indonezyjski.

Wygenerowane awatary nie są jednak nowością w aktualnym technologicznym świecie, gdyż od jakiegoś czasu funkcjonują one zarówno w przemyśle reklamowym, jak i w niektórych stacjach TV. TikTok jest świetnym narzędziem w przypadku pierwszej z wymienionych kategorii — firma ByteDance zdradziła ostatnio, że aż 61% użytkowników dokonuje zakupu konkretnego produktu bezpośrednio poprzez serwis TikTok tuż po obejrzeniu reklamy. Cyfrowe postacie stają się coraz popularniejsze, a z biegiem czasu rozpoznanie, czy mamy do czynienia z prawdziwą osobą, czy sztucznie wygenerowaną, będzie zapewne trudniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Pomijając już sam aspekt marketingowy, do którego przeznaczona jest nowość od TikToka — dezinformacja może wkroczyć niebawem na zupełnie inny poziom. Cały pakiet Symphony Creative Studio, w skład którego wchodzą wszystkie nowości, jest obecnie dostępny dla ograniczonej liczby użytkowników, jednak można się zapisać na listę oczekujących.

@tiktoknewsroom Introducing Symphony Digital Avatars, to help creators and brands captivate global audiences and deliver impactful messages in an immersive and authentic way. Check out our Newsroom to learn more. ♬ original sound - TikTok Newsroom

Źródło: ByteDance