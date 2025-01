Channel 1 - prezenterzy TV mogą zacząć myśleć o wczesnej emeryturze. Zastępują ich niesamowicie realistyczne awatary AI

Mimo że ze "sztuczną inteligencją" mamy do czynienia już jakiś czas, to dopiero teraz zdaje się ona rozwijać swoje skrzydła. Wszystkie usługi, które są z nią powiązane, rozwijają się w błyskawicznym tempie. Dochodzimy do momentu, w którym pierwsi ludzie mogą zostać skutecznie zastąpieni. Właśnie pojawił się imponujący projekt cyfrowej stacji TV, w której newsy przedstawiać będą realistyczni prezenterzy. Na dodatek treści będą tworzone w wielu językach.

Channel 1 to nowy projekt, którego celem jest stworzenie swego rodzaju programu informacyjnego. Jednak zamiast ludzi do przekazywania wiadomości wykorzystywane będą niesamowicie realistyczne awatary. Całość wspierana jest przez sztuczną inteligencję.

W ostatnim czasie powstało już wiele projektów z użyciem sztucznej inteligencji, które można zaliczyć do naprawdę świetnych. Jednak to, co właśnie tworzy się na naszych oczach, potrafi wprawić w ogromne zdumienie. Za utworzenie Channel 1 odpowiada producent filmowy Scott Zabielski. Cały program, jaki będziemy mogli już niebawem oglądać, będzie opierał się na utworzonych awatarach, które przedstawią nam wiadomości ze świata. Ich wygląd jest naprawdę realistyczny - wszystko za sprawą cyfrowego zeskanowania prawdziwych ludzi, którzy otrzymali wynagrodzenie za użyczenie swojego wizerunku. Wirtualni prezenterzy są wspierani przez zaawansowaną technologię, dzięki czemu ruchy ich warg są wręcz idealnie zsynchronizowane z tym, co mówią. Przy okazji mogą gestykulować lub przedstawiać wybrane emocje. Bez problemu są też w stanie mówić w innym języku - również swoim głosem.

Watch the showcase episode of our upcoming news network now. pic.twitter.com/61TaG6Kix3 — Channel 1 (@channel1_ai) December 12, 2023

Całość jest imponująca z jeszcze jednego względu - prawdziwe wywiady lub wypowiedzi innych osób, które oryginalne występują jedynie w określonym języku, mogą zostać szybko przetłumaczone (idealnie pokazuje to wideo na samym dole tego newsa, gdzie mężczyzna oryginalnie mówiący po francusku zmienia swoją wypowiedź na język angielski - nie tylko nadal ma swój głos, ale również ruchy warg są dostosowane do wszystkiego, co mówi). Wiadomości mają pochodzić tylko ze sprawdzonych źródeł. Nie będą generowane, a sprawdzane i tworzone przez prawdziwych ludzi. Natomiast generowane będą niektóre obrazy do danej wiadomości, jeśli zabraknie tych z prawdziwego miejsca zdarzenia. Oczywiście, gdy skupimy się całym materiale, raz na jakiś czas zauważymy nieścisłości w obrazie, ale nadal całość jest ogromnie imponująca. Wiadomości będą transmitowane na portalu X, z kolei projekt wystartuje już w 2024 roku. Pierwsze "demo technologiczne" możemy obejrzeć powyżej - prezentuje ono to, jak będą wyglądać wiadomości przyszłości.

