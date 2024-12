Futurystyczna forma rozrywki właśnie nadeszła. Kolejny zespół muzyczny zastępuje członków wirtualnymi awatarami

W ostatnich dwóch dekadach forma rozrywki bardzo się zmieniła. Technologia zaczęła się rozwijać w bardzo szybkim tempie i dziś umożliwia ludziom rzeczy, o których dawniej można było jedynie pomarzyć. Wirtualna rzeczywistość, czy też sztuczna inteligencja, to tylko niektóry aspekty wchodzące w skład tego rozwoju. Świat cyfrowy staje się coraz ważniejszym elementem w życiu społeczeństwa, więc nie dziwi fakt, że wiele osób chce do niego dołączyć na stałe. Znany zespół rockowy KISS właśnie zaprezentował, jak będzie wyglądała przyszłość koncertów na żywo bez fizycznego udziału występujących. Do akcji wkroczą cyfrowe awatary.

Amerykański zespół rockowy KISS ogłosił zastąpienie swoich członków cyfrowymi awatarami. Dzięki temu będzie mógł na zawsze pozostać na scenie. Przyszłość koncertów prezentuje się bardzo ciekawie.

Zespół KISS istnieje już 50 lat i właśnie zakończył swoją ostatnią trasę koncertową The End Of The Road. Finalnym wydarzeniem na hali widowiskowo-sportowej Madison Square Garden w Nowym Jorku było wprowadzenie wirtualnych awatarów całego zespołu. Całość była dość futurystyczna, albowiem oprócz wielkiego ekranu za sceną, na którym wystąpiła cyfrowa wersja zespołu, uczestnicy mogli zobaczyć pokaz na półprzezroczystych wyświetlaczach rozwieszonych na wspomnianej hali. Do stworzenia wirtualnych "klonów" wszystkich członków posłużono się technologią, która wykorzystywana jest w przemyśle filmowym. Za realizację projektu odpowiada firma Pophouse Entertainment oraz wytwórnia filmowa Industrial Light & Magic (należąca do Lucasfilm, a więc całościowo do The Walt Disney).

Fragment z koncertu oraz bardziej "zakulisowe" sceny, które ukazują poniekąd proces tworzenia awatarów, możemy zobaczyć na poniższych filmach. KISS nie jest jednak pierwszym zespołem, który zdecydował się na taki ruch. Od maja 2022 roku w Londynie odbywają się koncerty z udziałem cyfrowych awatarów zespołu ABBA. Zainteresowanie okazuje się ogromne, wszak w ciągu tygodnia koncerty pod nazwą ABBA Voyage przynoszą 2 mln dolarów zysku. Ta nieco zmieniona forma rozrywki pozwala ludziom na nowo poczuć nostalgiczny klimat, więc nie dziwi fakt, że widowiska są bardzo dobrze odbierane przez widzów. Dodatkowo dzięki temu każdy zespół może grać dosłownie wiecznie i w wielu miejscach jednocześnie. Z pewnością coraz więcej zespołów, czy też muzyków niebawem dołączy do tego procesu, a my możemy się przyglądać, jak przyszłość rysuje się na naszych oczach.

Źródło: Pophouse, YouTube @KISS, RightMeowArt, ABBA Voyage