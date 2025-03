Sztuczna inteligencja to miecz obosieczny. Cyberprzestępstwa z udziałem inteligentnych botów wzrosły bardziej niż kiedykolwiek

Sztuczna inteligencja daje dziś naprawdę ogromne możliwości, które można wykorzystać w dwóch celach: dobrym lub złym. Wiemy jednak, że na świecie nie żyją sami uczciwi ludzie, a również tacy, którzy wolą uzyskiwać przychód w nielegalny sposób. Dzięki generatywnej AI można dziś stworzyć lub kupić inteligentne boty, które potrafią dokonywać oszustw w wielu dziedzinach. Okazuje się, że prawie trzy czwarte ruchu sieciowego w 2023 roku dotyczyło właśnie dokonanych cyberataków.

Z roku na rok cyberprzestępczość coraz bardziej rośnie w siłę. Natomiast od czasu gwałtownego rozwoju sztucznej inteligencji wszelkie formy ataków, wraz z tymi, w których udział brały inteligentne boty, wyniosły 73% całego zmierzonego ruchu sieciowego.

Oczywiście nie tylko inteligentne boty biorą udział w różnego rodzaju cyberatakach, natomiast to właśnie one przyczyniły się w głównej mierze do wzrostu niebezpieczeństw w sieci (dziedzina ta zanotowała aż 291% wzrost w okresie od pierwszego do drugiego kwartału 2023 roku). Oprócz nich do przeprowadzania ataków używa się także "zwykłych" botów o mniejszych możliwościach, a także tzw. Fraud Farms, choć w tym przypadku mowa o słabo opłacanych pracownikach, których wykorzystuje się do szerokiego zakresu działań. Boty oparte na sztucznej inteligencji mają ogromne możliwości, a żeby jeszcze je zwiększyć, cyberprzestępcy masowo zbierają dane z internetu i wykorzystują je do szkolenia ich. Oszustwa w obrębie portali randkowych są teraz dużo łatwiejsze do realizacji, a samo przejmowanie kont, czy też korzystanie z oszustw za pośrednictwem SMS (od 2 do 3 kwartału wzrost o 2191%!) tylko kwitnie.

Jeszcze w 2022 roku mówiło się o tym, że "złe boty" odpowiadają za 30% ruchu sieciowego. Dziś jest to już 73%. Najpopularniejszymi rodzajami ataków są: zakładanie fałszywych kont oraz ich przejmowanie, czy też wspomniane zbieranie danych z internetu. Największą popularnością wśród ataków cieszą się kolejno branże związane z technologią, grami wideo, social media, podróżami oraz usługami finansowymi. Biorąc pod uwagę wszystkie rodzaje ataków, najwięcej z nich pochodzi z USA, na drugim miejscu znalazła się Brazylia, a następnie Indie, Wielka Brytania i Rosja. Cały raport wykonany przez firmę Arkose Labs jest dość obszerny i możemy się z nim sami zapoznać pod tym adresem. Warto mieć na uwadze, że dziś trzeba być jeszcze bardziej ostrożnym, a zagrożenia mogą być bardzo dobrze zakamuflowane.

