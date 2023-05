Boty generują coraz więcej ruchu internetowego. Statystyki pokazują jak duży odsetek stanowiły w 2022 roku

Nieustannie wzrasta ilość ruchu internetowego. Nie wszyscy są jednak świadomi, że generowany jest on nie tylko przez ludzi, ale także przez różnego rodzaju boty. Zautomatyzowane narzędzia mają rozmaite zastosowanie. Nie zawsze służą dobrym celom. Jak pokazują statystyki, ich udział w ruchu globalnej sieci także wzrasta. Już niedługo może trwale przekroczyć ruch generowany przez ludzi i wydaje się, że jest to trend nieodwracalny.

Najnowsze statystyki pokazują, że udział botów w globalnym ruchu sieciowym w 2022 roku sięgnął 47,4%. Około 30% stanowiły tak zwane złe boty i wygląda na to, że trend wzrostowy utrzyma się w kolejnych latach.

Zajmująca się cyberbezpieczeństwem firma Imperva opublikowała statystyki globalnego ruchu sieciowego za 2022 rok. Do opublikowanych danych wkradła się pewna anomalia, ponieważ sumaryczny udział wszystkich elementów przekracza minimalnie 100%, ale nie zmienia to ogólnych wniosków. Wpisują się one bowiem w trend obserwowany na przestrzeni poprzednich lat. Następuje ciągły, choć stopniowy, wzrost udziału botów w generowaniu ruchu internetowego. Odsetek ten wyniósł w poprzednim roku 47,4%. W 2021 roku było to 42,3%, zatem w zaledwie 12 miesięcy wzrósł on o 5,1 punktu procentowego. Problemem jest jednak nie tyle samo zjawisko i trend, co udziały, jakie mają w nim tak zwane złe boty. Są to procesy, które przeprowadzają zautomatyzowane zadania, mające na celu wyrządzić szkody poprzez nielegalne pozyskiwanie danych, ułatwianie oszustw i kradzieży czy ataki typu DDoS. Ich udział w globalnym ruchu sieciowym w 2022 roku był szacowany na 30,2%, co stanowi wzrost o 2,5 pp. rok do roku.

Wśród tak zwanych dobrych botów można wyróżnić chociażby procesy indeksujące strony dla wyszukiwarek czy monitorujące wydajność stron. Tego typu rozwiązania to 17,3% ogólnego ruchu sieciowego. Tutaj także nastąpił wzrost. Wyniósł on 2,7 pp. w porównaniu do 2021 roku. Uwagę zwraca także znaczący spadek udziału ruchu generowanego przez ludzi. Sięgnął on 5,1 pp. i nie ma żadnych przesłanek, by sądzić, że trend odwróci się w nadchodzących latach. W globalnej sieci pojawia się coraz więcej stron. Wzrasta też liczba aktywności, do których Internet się wykorzystuje, a to prowadzi do coraz to nowszych naruszeń cyberbezpieczeństwa. Nie jest zatem zaskakujące, że udział botów w globalnym ruchu sieciowym stale rośnie.

Źródło: TechSpot, Imperva