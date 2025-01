Wygenerowani influencerzy zabierają pracę tym prawdziwym. Technologia deepfake rozwija skrzydła ze sztuczną inteligencją

Możliwości technologiczne za sprawą rozwoju "sztucznej inteligencji" stały się w ostatnim czasie naprawdę duże. Imitacja dowolnego głosu, generowanie jakiegokolwiek obrazu, czy też rozmowa z chatbotami, które stają się coraz bardziej ludzkie, to tylko niektóre z obecnie dostępnych aspektów. Są jednak kraje, w których wykorzystanie takich narzędzi jest coraz bardziej powszechne i zapewne nikogo nie zdziwi fakt, że jednym z nich są Chiny. Tamtejsi streamerzy mogą mieć niebawem problemy z nawiązaniem współpracy reklamowej.

Rozwój technologii pozwala na bezproblemowe stworzenie cyfrowej kopii samego siebie. Rozwiązanie to wykorzystują obecnie chińskie platformy sprzedażowe, aby zastąpić prawdziwych influencerów podczas streamów.

W Chinach dominującą formą handlu są obecnie prowadzone całodobowe streamy, w których to influencerzy reklamują różnego rodzaju produkty na żywo. Bez problemu znajdziemy je na takich platformach e-commerce, jak Taobao, Douyin, Kuaishou. Według serwisu Technology Review najbardziej znane osoby są w stanie sprzedać przedmioty o łącznej wartości setek milionów dolarów i to w ciągu zaledwie jednej nocy. Oczywiście, aby wprowadzić nową osobę do tej prężnie rozwijającej się gałęzi biznesu, trzeba najpierw ją przeszkolić, a to zajmuje zazwyczaj sporo czasu. Dużo wygodniejszym rozwiązaniem okazuje się cyfrowe stworzenie klona prawdziwej osoby, który będzie w stanie reklamować produkty praktycznie bez przerwy. Dzięki obecnej technologii, która ściśle związana jest z deepfake'ami, na rynku chińskim jest coraz więcej start-upów oferujących innym firmom stworzenie swojego awatara. Najtańsze usługi wymagają kilkuminutowego materiału wideo z prawdziwym influencerem, a ich koszt wynosi około 1000 dolarów. Nic dziwnego, że cieszą się one sporą popularnością i są chętniej wybierane od prawdziwych osób, które wymagają wspomnianego czasu, żeby się wdrożyć.

Osiągane efekty potrafią być naprawdę zaskakujące. Ruchy warg oraz mimika twarzy są rzecz jasna zsynchronizowane z tym, co mówi dana osoba. Oczywiście czasami zdarzają się nienaturalne ruchy, natomiast mimo wszystko rezultaty są momentami bardzo imponujące. Jeden ze start-upów o nazwie Silicon Intelligence, dostrzegł potencjał w tej dziedzinie już w 2020 roku. Co ciekawe, początkowo wymagane było dostarczenie 30-minutowego materiału wideo. W kolejnym roku było to już tylko 10 minut, a aktualnie do stworzenia cyfrowego klona danej osoby wystarczy raptem minuta. Najtańsze, a zarazem najprostsze usługi, to koszt wspomnianych 1000 dolarów, aczkolwiek za bardziej skomplikowane modele trzeba zapłacić nawet kilka tysięcy dolarów. Dzisiejsze modele językowe umożliwiają generowanie skryptów dla takiej postaci, a nawet są w stanie odpowiadać na żywo podczas streamów.

Klon spikera Liu Jianhong, który odczytywał wyniki i omawiał Mistrzostwa Świata FIFA 2022

Technologia ta rozwija się w zastraszającym tempie i już teraz zarobki gospodarzy streamów spadły o 20% w porównaniu z 2022 rokiem. Oczywiście nie w każdej sytuacji cyfrowy influencer zda egzamin, natomiast według niektórych osób bez problemu zastąpi osoby z tzw. średniej półki. To znaczy, że nadal ciężko byłoby mu konkurować z najlepszymi osobami w branży, które mogą bardziej "namacalnie" reklamować dany produkt. Więcej firm stara się jednak tworzyć własne rozwiązania, więc przyszłość prezenterów telewizyjnych, czy też wspomnianych influencerów nie maluje się w różowych barwach.

Źródło: Technology Review