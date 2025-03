Sztuczna inteligencja okazała się bardziej ludzka niż ludzie. Choć w tej dziedzinie to była tylko kwestia czasu

Na wielu stronach internetowych spotkamy się z pewnym rodzajem zabezpieczenia, które ma udowodnić fakt, że jesteśmy ludźmi, a nie maszynami. Chodzi oczywiście o CAPTCHA. Rozwiązanie to pojawiło się po raz pierwszy już w 1997 roku, choć swoją nazwę przyjęło trzy lata później. Z zamysłu miało być ono niejako testem Turinga, jednak wykonywanym przez komputer, a nie człowieka. Z czasem jednak przestało być wystarczające, a dziś jest tylko przeszkodą dla ludzi.

CAPTCHA jest z nami obecne od wielu lat. Ten rodzaj zabezpieczenia stosuje się głównie po to, aby odróżnić człowieka od bota. Czasy się zmieniły i teraz to ludzie wypadają gorzej w tej dziedzinie.

Trzeba wspomnieć, że przez lata samo CAPTCHA ewoluowało dość znacznie. Aby zabezpieczyć strony przed nieautoryzowanym wstępem botów, test, który trzeba było rozwiązać, stawał się trochę trudniejszy. Z biegiem czasu było jasne, że rozwiązanie to bardziej utrudnia życie ludziom, aniżeli botom. Tym bardziej w czasach, kiedy to sztuczna inteligencja (termin odnosi się do wielu aspektów, takich jak uczenie maszynowe) zaczęła się bardziej rozwijać. Obecnie utworzenie bardziej zaawansowanego bota, który udzieli poprawnej odpowiedzi na test CAPTCHA, nie jest niczym trudnym. Jedno z badań wykazało, że ludzie radzą sobie pod tym względem dużo gorzej. Wychodzi więc na to, że "udowodnienie, że jest się człowiekiem", stało się łatwiejsze dla algorytmu, niż dla prawdziwych ludzi.

W omawianym badaniu przetestowano 200 najpopularniejszych stron - okazało się, że 120 z nich opiera swoje działanie właśnie na CAPTCHA. W internetowej rekrutacji wzięło udział ponad 1000 osób, które różniły się wiekiem, płcią, wykształceniem i miejscem zamieszkania. Każda z nich miała wykonać 10 testów na innych stronach. Dla przykładu osoby, które rozwiązywały CAPTCHA składające się ze zniekształconego tekstu, miały dość mierne rezultaty - poprawne odpowiedzi plasowały się w zakresie od 50 do 84%, z kolei czas, w jakim wykonane było to zadanie, wynosił od 9 do 15 sekund. Wyszkolone na uczeniu maszynowym boty wykazały się skutecznością na poziomie 99,8%. Średni czas wynosił natomiast... mniej niż sekundę. Rzecz jasna od 2018 roku mamy do czynienia z nowszymi rozwiązaniami - reCAPTCHA v3 - jednak na ten moment potrzebny jest zupełnie inny rodzaj zabezpieczenia, który przy okazji nie będzie utrudniać ludziom korzystania z internetu. Całe badanie przeczytamy pod tym linkiem.

Źródło: NewScientist