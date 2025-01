Sztuczna inteligencja używana do tłumaczenia akadyjskiego pisma klinowego. Jak sobie radzi z tym zadaniem?

ChatGPT oraz inne narzędzia oparte o modele językowe sztucznej inteligencji są z nami obecne już tak długo, że z pewnością zaczynamy się już do nich przyzwyczajać. Pomimo wielu obaw i zagrożeń, które mogą wynikać z dynamicznego rozwoju tej dziedziny technologicznej, niewątpliwie otrzymujemy również szeroki wachlarz możliwości. Jedną z nich zaprezentowali pewni badacze, którzy wykorzystują sztuczną inteligencję do tłumaczenia starożytnych tabliczek z pismem klinowym.

Sztuczna inteligencja wykorzystywana jest w bardzo wielu pożytecznych celach. Jednym z nich jest tłumaczenie języka akadyjskiego - który zapisywany był na klinowych tabliczkach - na język współczesny.

Samo pismo klinowe jest uważane za jedno z najstarszych znanych do tej pory ludzkości. W ostatnich dwóch wiekach udało się odnaleźć tysiące tabliczek klinowych, na których można było ujrzeć różne teksty w języku sumeryjskim lub akadyjskim. Posługiwano się nimi w starożytnej Mezopotamii. Mówimy więc o tabliczkach, które datowane są nawet na rok 2500 p.n.e. Dziś w celu odczytania ich treści wykorzystuje się wyspecjalizowanych tłumaczy, którzy jednak nie są w stanie przetłumaczyć tak wielu tabliczek z uwagi na to, że jest ich zaledwie garstka. Do pomocy wykorzystano więc sztuczną inteligencję, a dokładniej mówiąc neuronowe tłumaczenie maszynowe (NLP). Ukazano działający system, który tłumaczy język akadyjski na język angielski.

W jednej z metod (T2E - Transliteration to English Task) dokonuje się transliteracji (konwersja tekstu, która zastępuje litery z jednego alfabetu, literami z innego) z języka akadyjskiego na język łaciński, a następnie tłumaczy się ten tekst na język angielski. Natomiast druga metoda opiera się przetwarzaniu glifów pisma klinowego (Unicode, C2E - Cuneiform to English Task, dokładność na poziomie 97%). Sztuczna inteligencja radzi się całkiem dobrze z tłumaczeniem formalnie pisanych tekstów, takich jak dekrety królewskie czy też pisma zapisane przez uczonych. Jeśli jednak chodzi o teksty literackie, to nie jest już tak kolorowo, często bowiem takie tłumaczenie nie ma żadnego związku z tym, co zostało zapisane (tzw. halucynacje). Najlepsze rezultaty osiągane są przy zdaniach krótkich i średnich (nie więcej niż 118 znaków). Przyszłościowo SI może się przyczynić do jeszcze lepszego zrozumienia starożytnych zapisów. Bardzo obszerny materiał z omawianymi badaniami znajdziemy pod tym adresem. Z kolei w serwisie GitHub umieszczono narzędzie nazwane Akkademia, które transliteruje glify pisma klinowego (Unicode).

Źródło: PNAS Nexus