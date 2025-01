Sztuczna inteligencja do Twoich usług. Nowa funkcja Wypełnienie generatywne w Adobe Photoshop. Poradnik

Zwykłe pomniejszanie czy powiększanie zdjęcia to nie jest problem. Możesz też bardzo łatwo przyciąć zdjęcie, jeśli w kadrze widocznych jest więcej rzeczy, niż sobie życzysz. Co jednak zrobić, jeśli kadr jest zbyt wąski? Przecież w takiej sytuacji trzeba by było w sensowny sposób dorobić wszystko to, co nie zostało zarejestrowane na zdjęciu. Można spróbować to zrobić ręcznie, ale w większości przypadków jest to proces nie tylko bardzo czasochłonny, ale przede wszystkim wymagający zaawansowanych umiejętności i wyobraźni, choć nawet i to nie gwarantuje sukcesu. Na szczęście niedawno Adobe wprowadziło do swojego sztandarowego programu Photoshop nowe narzędzie, które może to zrobić za Ciebie, przy użyciu sztucznej inteligencji. W dodatku proces ten jest ekstremalnie łatwy, szybki i pozwala dodać nawet brakujące elementy wewnątrz zdjęcia. Chcesz wiedzieć, jak wypełnić generatywnie obraz za pomocą AI? Jeśli tak, to zapraszam do krótkiego poradnika.

Autor: Tomasz Duda

Kto może skorzystać z funkcji wypełnienia generatywnego? Okazuje się, że każda osoba, która ma dostęp do pakietu Adobe Creative Cloud obejmującego narzędzie Photoshop. Warto jednak zaznaczyć na początku ważną kwestię. Otóż funkcja ta nie została zaimplementowana jeszcze w podstawowej wersji programu, lecz jest dostępna w Photoshop Beta. Pragnę jednak uspokoić - jeśli masz dostęp do zwykłego Photoshopa, to masz również dostęp do bety, bez żadnych dodatkowych opłat. W zasadzie jeśli masz taką ochotę, to w ogólne nie musisz instalować głównej, oficjalnej wersji, lecz możesz ściągnąć wyłącznie betę i korzystać z niej tak często i długo, jak chcesz. Ona również jest regularnie aktualizowana przez chmurę Creative Cloud. Gdzie znaleźć ten program? Otóż wystarczy w lewym menu wejść w “Aplikacje w wersji beta” i tutaj pobrać wspomnianą aplikację.

Wypełnienie generatywne to nowa funkcja w Adobe Photoshop Beta, która pozwala nie tylko uzupełniać puste obszary w tłach zdjęć i innych grafik, ale też dodawać obiekty na samych zdjęciach. Już w tej chwili ma duże możliwości i w wielu przypadkach działa zaskakująco dobrze, a przecież znajduje się dopiero na początku swojej drogi. Warto ją wypróbować.

Przejdźmy zatem do konkretów. Po uruchomieniu programu Photoshop Beta otwórz wybrane zdjęcie lub przeciągnij je do wnętrza obszaru roboczego. Załóżmy na początek, że uznajesz kadr za zbyt wąski i chcesz go powiększyć w taki sposób, aby program wygenerował tło spójne z tym, co już jest widoczne na zdjęciu. W takim przypadku w górnym menu Photoshopa wybierz Obraz, a następnie Rozmiar obszaru roboczego. Jeśli przykładowo Twoje zdjęcie ma rozdzielczość 3000 x 2000 px, to zmień rozmiar obszaru np. na 4500 x 3000 px i kliknij OK. Wokół zdjęcia pojawi się obszar biały, niewypełniony żadnym obrazem. Teraz z menu po lewej stronie wybierz narzędzie do zaznaczania i użyj go na zdjęciu tak, aby zmieścić w nim obiekt główny (np. osoby, pojazd itp.) oraz opcjonalnie część tła, które ma zostać rozszerzone. Następnie odwróć to zaznaczenie (PC: Ctrl + Shift + I / Mac: Cmd + Shift + I). W ten sposób zaznaczysz wszystko wokół, wliczając w to pozostałą część tła i obszar biały.

Na “pływającym” pasku pod obrazem widoczna będzie funkcja Wypełnienie generatywne - kliknij ją. Pojawi się pole tekstowe, w które możesz wpisać to, co chcesz, by sztuczna inteligencja wygenerowała w zaznaczonym miejscu. Na razie jednak zamierzasz wygenerować tło w taki sposób, by nie tworzyć jakichś całkowicie nowych scenerii, lecz chcesz wyłącznie dorobić brakujący obszar tak, aby pasował on relatywnie do tego, co jest już widoczne na zdjęciu. Pozostaw zatem to pole całkowicie puste. Następnie kliknij przycisk Generuj po prawej stronie od pola tekstowego. Od tego momentu sztuczna inteligencja zacznie działać autonomicznie. Przeanalizuje zawartość zdjęcia, a w szczególności jego obrzeża i wygeneruje obraz samoczynnie w taki sposób, by pasował do zawartości. Czas trwania takiej analizy i generowania obrazu jest uzależniony od rozdzielczości, ale typowo trwa od kilku do kilkunastu sekund, czyli krótko.

W przypadku mojego zdjęcia efekt był taki, jak widać powyżej. Algorytmy poradziły sobie z uzupełnieniem pustej przestrzeni bardzo dobrze. Przeanalizowały kontekst i dorobiły tło tak, aby pasowało do tego, co już było obecne na zdjęciu. Warto też zauważyć, że w oryginalnej fotografii tło było lekko rozmyte, ze względu na niewielką głębię ostrości (niską wartość przesłony, czyli w praktyce duży otwór względny ustawiony na obiektywie). Jak widać, AI w programie Photoshop Beta wzięło to pod uwagę i wygenerowało tło, które pod względem ostrości (a właściwie jej braku) pasuje do oryginalnego zdjęcia. To bardzo dobrze świadczy o “inteligencji” tej funkcji. Podłoże, na którym stał rower, też zostało całkiem poprawnie wygenerowane. Mimo, że widoczne są tutaj dwie powierzchnie o różnych kolorach i strukturze, oddzielone wyraźną linią, to Photoshop uzupełnił je prawidłowo. Rzecz jasna część wewnętrzna obrazu, która nie była zaznaczona (bo przecież wstępne zaznaczenie zostało odwrócone), jest niezmieniona. Jakość wygenerowanego nieba również jest świetna. Nie widać, w którym miejscu przebiegało zaznaczenie. Jakość może nie jest perfekcyjna, ale z pewnością jest bardziej niż wystarczająca do wydruku lub publikacji w internecie. Poniżej możesz ocenić to zdjęcie w pełnej rozdzielczości, by lepiej przyjrzeć się szczegółom.

A co zrobić jeśli nie chcesz, by tło było wygenerowane z możliwie jak największym zachowaniem realizmu, lecz zamiast tego preferujesz odrobinę kreatywnego podejścia do tematu? Nowe wypełnienie generatywne w Adobe Photoshop też to umożliwia. Powtórz pierwsze kroki, tak jak wcześniej, czyli jeśli chcesz, to zwiększ rozmiar obszaru roboczego, następnie zaznacz obiekt na zdjęciu, wokół którego chcesz wygenerować tło, a później odwróć zaznaczenie. Pamiętaj, że może to być w zasadzie dowolne zaznaczenie, niekoniecznie prostokątne lub okrągłe, ale np. lasso, wykonane precyzyjnie za pomocą pióra lub inne. Pod obrazem pojawi się pasek z funkcją Wypełnienie generatywne - kliknij go. Teraz jednak procedura zmienia się odrobinę, ponieważ po pojawieniu się pola tekstowego, nie pozostawiaj go pustego, lecz wpisz to, co chcesz, żeby pojawiło się w wypełnieniu zaznaczonego obszaru.

Uwaga! Treść tak zwanego promptu, czyli polecenia tekstowego skierowanego do sztucznej inteligencji, może być obecnie wyłącznie w języku angielskim. Hasła nie muszą być długie i szczegółowe, mogą być bardzo proste, ja wpisałem np. “modern city”, “cityscape” albo “old forrest” i kliknąłem przycisk Generuj. Efekt? AI wypełniło boki kadru obrazem zupełnie innym, niż oryginalny. Teoretycznie nierealistycznym, bo całkowicie “wymyślonym”, niepolegającym na idealnym uzupełnieniu oryginalnego tła, ale wciąż w miarę pasującym. W zależności od tego co Ty wpiszesz, efekty będą inne i czasami bywają bardzo kreatywne. Warto od razu dodać, że do każdego promptu AI od Adobe proponuje różne warianty tła. Przy polu tekstowym pojawią się strzałki, za pomocą których możesz je przełączać. Analogiczna opcja widoczna jest też po prawej stronie interfejsu Photoshopa, w sekcji Wariacje. Tutaj widoczne są miniaturki z podglądami. Jest też pole tekstowe, w które możesz od razu wpisać zupełnie inne polecenie i od razu wygenerować inne tło.

Efekty zmiany tła na takie, które jest całkowicie “wymyślone” przez AI na podstawie haseł użytkownika bywają różne. Czasami tło uzupełnione jest zaskakująco dobrze, do tego stopnia, że na pierwszy rzut oka nie widać nic podejrzanego, bo zachowane jest nawet potencjalne rozmycie tła. W innych przypadkach, szczególnie wtedy, gdy generowane są jakieś budynki lub inne wyraźne struktury rozmycie może nie być nakładane. Wtedy efekty wypełnienia generatywnego zauważalnie różnią się od oryginalnej treści zdjęcia. Moim zdaniem takie kreatywne uzupełnianie tła może być przydatne do zwykłych publikacji w mediach społecznościowych, tworzenia ilustracji do różnych publikacji internetowych albo ewentualnie do prywatnego druku. Natomiast warto pamiętać, że w obecnym momencie usługa wypełnienia generatywnego jest w fazie beta, więc nie zawsze działa prawidłowo. Z pewnością nie zawsze daje rezultaty, które nadają się do komercyjnych zastosowań. To jednak dopiero początek drogi, więc jest duża szansa na to, że Adobe znacząco usprawni tę funkcję w przyszłości. Przykładowe grafiki w pełnej rozdzielczości możesz zobaczyć poniżej (kliknij, by powiększyć).

Sytuacji, w których takie wypełnienie może się przydać, ale w tym krótkim poradniku chcę pokazać jeszcze jedną. Otóż AI pozwala wygenerować obraz nie tylko wokół zdjęcia, ale również w jego wnętrzu. Dla przykładu wezmę fragment zdjęcia prezentującego budynek, na którego ścianie chcę dodać okno. W takim przypadku zaznaczam mniej więcej obszar, w którym to okno ma się pojawić i w pasku poniżej wpisuję hasło (prompt), które ma taki obiekt wykreować. Ja użyłem po prostu hasła “old window” licząc na to, że AI od Adobe weźmie pod uwagę ogólny styl budynku i zaproponuje coś pasującego do kontekstu. Nie zawiodłem się. Co prawda wygenerowane okno nie jest idealnie dopasowane pod względem wyglądu, ale zostało otoczone białym fragmentem i parapetem, które faktycznie pasują do innych okien w tym budynku. Ponadto jak już wspomniałem wcześniej - Photoshop proponuje trzy warianty wygenerowanego obiektu, więc okazało się, że drugi z nich wygląda lepiej od pierwszego. Ogólnie uznaję funkcję wypełnienia generatywnego za przydatną i już w fazie beta cechującą się niezłą jakością. Daj jednak znać, co Ty o tym sądzisz. Czy taka ingerencja AI w zdjęcia lub inne grafiki jest według Ciebie dopuszczalna i użyteczna? Podziel się opinią w komentarzu.