Meta ma nietypowe pomysły na przyszłość - chatboty zasilane sztuczną inteligencją symulujące Abrahama Lincolna

Niektóre pomysły potentatów technologii mogą budzić silne zdziwienie, a nawet sprzeciw na gruncie moralnym. Następnie, po pierwszych wątpliwościach, stają się one częścią naszego życia codziennego lub cicho przechodzą do historii. W ostatnim czasie takie zdarzenia dzieją się nader często wskutek obecności takich postaci jak Elon Musk czy Mark Zuckerberg w mediach oraz portalach społecznościowych (którymi zresztą zarządzają).

Meta chce wprowadzić do swoich usług specjalne chatboty, które mają zwiększyć atrakcyjność platformy, na którą składają się Facebook, Instagram oraz Threads. Zaproponowane persony mają służyć wyszukiwaniu lub rozrywce. Nie będą nijakimi postaciami - w grę ma wchodzić nawet cyfrowy awatar Abrahama Lincolna.

Chociaż pomysł może wydawać się wzięty rodem z kwietniowych niespodzianek, to poinformował o nim Financial Times - poważne źródło w sprawach biznesowych ruchów korporacji technologicznych. Co wiemy na ten moment o projekcie? Mark Zuckerberg ma go osobiście nadzorować i traktować priorytetowo. Planowany termin wdrożenia nowości przypada na wrzesień, a zatem pomysł musi być w zaawansowanej fazie. Chatboty będą nosić miano person (osób), co zapewne w założeniu ma stanowić opozycję wobec neutralnego i zawsze uprzejmego językowego modelu sztucznej inteligencji ChatGPT.

Brytyjski dziennik zaznacza, że w planach jest wprowadzenie chatbota o osobowości słynnego prezydenta USA, Abrahama Lincolna. Zapewne to niejedyna postać, którą sztuczna inteligencja będzie symulować - mówi się też o bardziej codziennych osobowościach, przydatnych na przykład przy planowaniu podróży w stylu surfera (nawiązując do informacji "FT"). Innowacyjne chatboty mają stanowić istotny element strategii budowania większego zaangażowania użytkowników na platformach społecznościowych oraz pomóc w zbieraniu danych. Te są Mecie potrzebne do lepszego pozycjonowania reklam, a więc tym samym generowania zysków.

Źródło: Financial Times