Zgłoś błąd
X
Zanim wyślesz zgłoszenie, upewnij się że przyczyną problemów nie jest dodatek blokujący reklamy.
Błędy w spisie treści artykułu zgłaszaj jako "błąd w TREŚCI".
Typ zgłoszenia
Treść zgłoszenia
Twój email (opcjonalnie)
Nie wypełniaj tego pola
Załóż konto
EnglishDeutschукраїнськийFrançaisEspañol中国
Start Aktualności Oprogramowanie

Google Gemini odmawia gry w szachy z konsolą Atari 2600 z 1979 roku po porażkach ChatGPT i Microsoft Copilot

Maciej Lewczuk | 15-07-2025 12:30 |

Google Gemini odmawia gry w szachy z konsolą Atari 2600 z 1979 roku po porażkach ChatGPT i Microsoft CopilotSztuczna inteligencja potrafi dziś tworzyć teksty, odpowiadać na pytania i wspierać użytkowników w wielu zadaniach. Jednak jej możliwości nie są nieograniczone. Pokazuje to niedawna sytuacja, w której Google Gemini odmówiła gry w szachy z wiekową już konsolą Atari 2600. Decyzja ta wywołała spore poruszenie, ale też skłoniła do refleksji nad tym, jak duże modele językowe oceniają własne możliwości i jak radzą sobie z pozornie prostymi wyzwaniami logicznymi.

Rezygnacja z meczu to prawdopodobnie najbardziej sensowna i oszczędzająca czas decyzja - Google Gemini o odmowie gry w szachy z Atari 2600.

Google Gemini odmawia gry w szachy z konsolą Atari 2600 z 1979 roku po porażkach ChatGPT i Microsoft Copilot [1]

Asystent Gemini zyskuje nowe uprawnienia systemowe do WhatsApp, SMS i połączeń telefonicznych. Możesz to wyłączyć

Google Gemini postanowił uniknąć konfrontacji z konsolą Atari 2600 w szachach, po tym jak dowiedział się o porażkach swoich konkurentów. Inżynier Robert Caruso, który przeprowadził wcześniejsze eksperymenty z ChatGPT i Microsoft Copilot, tym razem otrzymał od Gemini bardzo nietypową odpowiedź. Model AI początkowo chwalił się swoimi możliwościami, twierdząc że może "myśleć miliony ruchów do przodu i oceniać nieskończoną ilość pozycji". Jednak po uzyskaniu od badacza informacji o wcześniejszych wynikach, Gemini zmienił zdanie i przyznał się do przeszacowania swoich umiejętności.

Grok 4 debiutuje w cieniu skandalu. Czy nowy model xAI naprawdę przewyższa ChatGPT i Gemini w każdej dziedzinie?

Konsola Atari 2600 z 1979 roku, wyposażona w procesor MOS Technology 6507 o taktowaniu 1,19 MHz i zaledwie 128 bajtów pamięci RAM, okazała się prawdziwym pogromcą nowoczesnych systemów AI. Gra Video Chess, zajmująca jedynie 4 kilobajty pamięci, wcześniej pokonała ChatGPT w sposób opisywany jako "kompletne zniszczenie", a następnie również Microsoft Copilot, który także początkowo wykazywał dużą pewność siebie. Obyda modele AI miały problemy z podstawowymi zasadami gry, wykonywały niedozwolone ruchy i traciły orientację na szachownicy. Caruso podkreśla, że głównym problemem dużych modeli językowych jest ich architektura. Zostały zaprojektowane do przetwarzania języka naturalnego, a nie do gry w szachy, co czyni je nieodpowiednimi do tego typu zadań strategicznych. O problemach z działaniem strategicznym pisaliśmy też w kontekście premiery nowego GROK 4

Google Gemini odmawia gry w szachy z konsolą Atari 2600 z 1979 roku po porażkach ChatGPT i Microsoft Copilot [2]

Źródło: The Register
Bądź na bieżąco - obserwuj PurePC.pl na Google News
Tagi:
Zgłoś błąd

Powiązane publikacje

Koniec Asystenta Google na smartfonach. 4 września rozpocznie się wygaszanie usługi na rzecz modelu językowego Gemini

Koniec Asystenta Google na smartfonach. 4 września rozpocznie się wygaszanie usługi na rzecz modelu językowego Gemini

12
Schowek iPhone'a trafi na Windows dopiero w 2028 roku. Możliwe, że będzie dostępny tylko dla Europejczyków

Schowek iPhone'a trafi na Windows dopiero w 2028 roku. Możliwe, że będzie dostępny tylko dla Europejczyków

33
Koniec z instalowaniem apki do każdej myszki. Ta strona chce to załatwić jedną kartą przeglądarki

Koniec z instalowaniem apki do każdej myszki. Ta strona chce to załatwić jedną kartą przeglądarki

21
Koncept Windows 7 Remastered AR 4789 łączy interfejs z Fluent Design z semantycznym wyszukiwaniem w Eksploratorze plików

Koncept Windows 7 Remastered AR 4789 łączy interfejs z Fluent Design z semantycznym wyszukiwaniem w Eksploratorze plików

26
Alibaba stawia Qwen3.8-Max naprzeciw Claude Fable 5 i GPT-5.6 Sol. Wygrywa część testów, przegrywa Humanity's Last Exam

Alibaba stawia Qwen3.8-Max naprzeciw Claude Fable 5 i GPT-5.6 Sol. Wygrywa część testów, przegrywa Humanity's Last Exam

11
Liczba komentarzy: 19

Komentarze:

Załaduj komentarze

PurePC.pl to serwis informacyjny o nowinkach technologicznych, testach sprzętu, porównaniach, telefonach, najgorętszych grach oraz polecanych zestawach komputerowych.

Działamy nieprzerwanie od 2006 roku i wśród portali o tematyce IT jesteśmy jednym z liderów w branży, pozostając jednak w pełni medium niezależnym.

O portalu PurePC
Kontakt z namiRedakcja PurePCReklama u nasRegulaminEuropean Hardware Association
Najważniejsze
Zestawy komputeroweTesty i recenzjeSmartfony i tabletyNotebookiAktualnościPoradnikiForumTest prędkości łacza
Znajdź PurePC na
FacebookTwitterYoutubeRSS
Do góry

Copyright © 2006-2026 PurePC.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
x Wydawca serwisu PurePC.pl informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij zgadzam się, aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki.