Google Gemini odmawia gry w szachy z konsolą Atari 2600 z 1979 roku po porażkach ChatGPT i Microsoft Copilot

Sztuczna inteligencja potrafi dziś tworzyć teksty, odpowiadać na pytania i wspierać użytkowników w wielu zadaniach. Jednak jej możliwości nie są nieograniczone. Pokazuje to niedawna sytuacja, w której Google Gemini odmówiła gry w szachy z wiekową już konsolą Atari 2600. Decyzja ta wywołała spore poruszenie, ale też skłoniła do refleksji nad tym, jak duże modele językowe oceniają własne możliwości i jak radzą sobie z pozornie prostymi wyzwaniami logicznymi.

Rezygnacja z meczu to prawdopodobnie najbardziej sensowna i oszczędzająca czas decyzja - Google Gemini o odmowie gry w szachy z Atari 2600.

Google Gemini postanowił uniknąć konfrontacji z konsolą Atari 2600 w szachach, po tym jak dowiedział się o porażkach swoich konkurentów. Inżynier Robert Caruso, który przeprowadził wcześniejsze eksperymenty z ChatGPT i Microsoft Copilot, tym razem otrzymał od Gemini bardzo nietypową odpowiedź. Model AI początkowo chwalił się swoimi możliwościami, twierdząc że może "myśleć miliony ruchów do przodu i oceniać nieskończoną ilość pozycji". Jednak po uzyskaniu od badacza informacji o wcześniejszych wynikach, Gemini zmienił zdanie i przyznał się do przeszacowania swoich umiejętności.

Konsola Atari 2600 z 1979 roku, wyposażona w procesor MOS Technology 6507 o taktowaniu 1,19 MHz i zaledwie 128 bajtów pamięci RAM, okazała się prawdziwym pogromcą nowoczesnych systemów AI. Gra Video Chess, zajmująca jedynie 4 kilobajty pamięci, wcześniej pokonała ChatGPT w sposób opisywany jako "kompletne zniszczenie", a następnie również Microsoft Copilot, który także początkowo wykazywał dużą pewność siebie. Obyda modele AI miały problemy z podstawowymi zasadami gry, wykonywały niedozwolone ruchy i traciły orientację na szachownicy. Caruso podkreśla, że głównym problemem dużych modeli językowych jest ich architektura. Zostały zaprojektowane do przetwarzania języka naturalnego, a nie do gry w szachy, co czyni je nieodpowiednimi do tego typu zadań strategicznych. O problemach z działaniem strategicznym pisaliśmy też w kontekście premiery nowego GROK 4.

Źródło: The Register