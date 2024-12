Instagram pozwoli użyć AI do edycji filmików. Generator wideo Movie Gen od Mety już wkrótce wkroczy na platformę

Równocześnie z chatbotami rozwijają się modele AI tworzące muzykę, a także generatory obrazów i filmów. W tych ostatnich już widać duży postęp, a zarazem spore zagrożenie - dziś jednak skupimy się na ich możliwościach. Niedawno firma Meta przedstawiła serię modeli o nazwie Movie Gen. Zostały one wytrenowane, aby tworzyć i edytować wideo, a także generować muzykę i efekty dźwiękowe. Wkrótce nowość stanie się (częściowo) dostępna na Instagramie.

Platforma społecznościowa Instagram niebawem umożliwi internetowym twórcom modyfikowanie swoich materiałów przy pomocy AI, a dokładniej modeli z serii Movie Gen. Całość zapowiada się bardzo obiecująco.



fot. Pixabay (EyestetixStudio)

Jeżeli chcemy dowiedzieć się bardziej szczegółowych informacji na temat wspomnianej serii modeli Movie Gen od Mety, to możemy udać się pod ten adres. Dostępność tego rozwiązania na Instagramie została potwierdzona przez dyrektora tej platformy - Adama Mosseriego. Na jednej ze swoich relacji, z którą możemy zapoznać się poniżej, przedstawił on nadchodzące możliwości. Warto wspomnieć, że na ten moment rodzina Movie Gen nie jest dostępna publicznie, więc możliwe, że Instagram jako pierwszy da nam sposobność skorzystania z niej - jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to już w 2025 roku.

Użytkownicy będą mogli zmienić "niemal każdy aspekt w swoim wideo poprzez prosty prompt". Jak można zauważyć na załączonym materiale, dzięki nowemu narzędziu będzie można zmienić tło, dodać konkretne elementy, a także zdecydować się na zupełnie inny styl wideo (trzeba przyznać, że efekt, w którym Adam zostaje zmieniony w lalkę teatralną, wygląda naprawdę ciekawie). Łatwiejszy dostęp do tego typu rozwiązań daje oczywiście spore możliwości, jeśli mowa o kreatywnych zastosowaniach, więc część twórców będzie zadowolona z zapowiadanej nowości. Nie da się jednak ukryć, że generatory filmów już teraz ułatwiają tworzenie fake newsów, a z czasem może być na tym polu tylko gorzej.

Źródło: Instagram @mosseri, fot. mobilna: Pixabay (geralt)